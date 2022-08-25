25 серпня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

25 серпня 2022 року – четвер. 183-й день війни Росії проти України. 237-й день року. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

25 серпня - День поцілунку примирення (National Kiss and Make Up Day). Заснувала це свято американка Жаклін Мілгейт разом з Національним днем примирення (святкується 2 квітня). Ця подія - гарний привід закінчити сварку та налагодити стосунки з рідними людьми.

А ще 25 серпня - День народження операційної системи Linux. Ця ОС стала символом всього програмного забезпечення з відкритим кодом. Починалося все як студентський проєкт студента з університету Хельсінкі Лінуса Торвальда. Він працював на комп'ютері, на якому була встановлена Unix-подібна операційна система SunOS. Вона йому настільки подобалася, що він мріяв мати таку саму на своєму домашньому ПК. Однак подібної операційної системи не існувало. А тому майбутній комп'ютерний геній вирішив знайти шляхи для її створення. Лінус почав писати власний продукт. Спочатку Торвальд не мріяв виводити своє творіння на світову сцену, більше сприймав роботу як хобі. 25 серпня 1991 року він закінчив створювати власну ОС. Назву він створив, взявши своє ім'я та Unix, на основі якої і була створена операційна система.

Також 25 серпня - День народження бляшанки. Хоч може здатися, що це несерйозне свято, однак цей винахід подарував людству нові можливості. Бляшанка - ідеальна ємність для тривалого зберігання продуктів. В них можна зберігати рибні, м'ясні, овочеві та фруктові страви.

Яке сьогодні, 25 серпня, церковне свято

25 серпня - день пам'яті мучеників Фотія та Аникити / Фото: pixabay.com

25 серпня в церковному календарі – день пам'яті мучеників Фотія та Аникити. Вони були дядьком та племінником. Аникита займав високу посаду сановника та проходив військову служубу. Він викрив імператора Діоклетіана. Правитель розгнівився і наказав схопити Аникиту. На його долю випало чимало тортур. Однак святий кожного разу залишався неушкодженим. Свого дядька завжди підтримував Фотій. Одного разу він сказав Діоклетіану, що язичницькі боги нічого не варті. Фотія також схопили і довго мучили разом з Аникитою. Їх закатували у великій розжареній печі.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 серпня

Які сьогодні іменини: Аникит, Фотій.

Талісманом людини, народженої 25 серпня є амазоніт. Цей камінь символізує незалежність та красу. В давнину вважалося, що він допомагає зміцнювати сімейні узи. Наші предки вірили, що цей камінь має суто жіночу енергію.

В цей день народилися:

1866 рік — український вчений-економіст, співзасновник Української Академії наук Володимир Косинський;

1868 рік — старшина Дієвої армії УНР Сергій Ізотов;

1924 рік — український письменник Павло Загребельний;

1938 рік — український артфотограф, що постійно живе в Берліні й Харкові, вважається класиком сучасної фотографії Борис Михайлов;

1940 рік — український літературознавець і політик Микола Жулинський;

1963 рік — сейсмолог, кандидат наук, активіст Євромайдану Юрій Вербицький.

Що не можна робити в цей день

Не варто сваритися з рідними та метушитися.

Не плануйте важливі справи.

Не можна пропускати похід до храму.

Не варто кричати та надто голосно говорити.

Народні прикмети і традиції на 25 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо дощ, то бабине літо буде коротким;

кішка багато вмивається на потепління;

з клена почало опадати листя - до швидкого похолодання;

вранці багато роси - буде ясна погода.

В народі 25 серпня називали Фотя-поветенний. Наші пращури вірили, що цього дня в старих будинках починає пустувати будинковий. Також вже можуть починатися перші заморозки. А тому з шаф дістають теплий одяг.

Погода на сьогодні, 25 серпня

Сьогодні, 25 серпня, в Києві безхмарна погода, без опадів. У Львові ясно, опадів не передбачається. У Харкові ясна погода, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +31 вдень та +18 вночі. У Львові +29 вдень та +16 вночі. У Харкові +33 вдень та +20 вночі. В Одесі +30 вдень та +22 вночі.

Пам’ятні дати 25 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 25 серпня: