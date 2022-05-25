25 травня 2022 року – цей день в історії / Фото: Pexels

25 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

25 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

25 травня 2022 року – середа. 91-й день війни Росії проти України. 145-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

25 травня - День філолога. Професійне свято фахівців, які допомагають зберегти літературний і мовний спадок, людства, а також надавати словам вишуканої форми.

25 травня - День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Подія була запроваджена 29 квітня 2021 року президентом Володимиром Зеленським.

Також 25 травня - День зниклих безвісти дітей. Важлива подія, яка була започаткована 2002 року Міжнародним центром пошуку зниклих та експлуатованих дітей. Символом події є квітка незабудка.

А ще 25 травня - День Африки. Подію започаткувала ООН 1999 року. Дату обрали не випадково, адже саме цього дня 1963 року в Ефіопії було створено Організацію Африканської Єдності.

25 травня - Всесвітній день щитоподібної залози. Цю подію встановила Європейська тироїдна організація 2009 року. Щитоподібна залоза - це орган ендокринної системи, який виробляє необхідні для повноцінного функціонування організму гормони.

Також 25 травня - Міжнародний день розсіяного склерозу. Припадає на останню середу травня. Подія була започаткована Міжнародною федерацією товариств розсіяного склерозу. Це аутоімунне захворювання, яке пошкоджує спинний та головний мозок людини, її нервову систему. Перший випадок був описаний французьким лікарем Жаном Крювельє 1835 року.

А ще 25 травня - Міжнародний день героїв боротьби проти тоталітаризму. Подія була започаткована Європейським парламентом 2019 року. Дату обрали на честь дня, коли був вбитий членами комуністичної партії ротмістр Вітольд Пілецький.

25 травня - яке сьогодні свято в церковному календарі

25 травня - день пам'яті святих Єпіфанія, єпископа Кіпру та Германа, патріарха Єрусалимського / Фото: commons.wikimedia.org

25 травня в церковному календарі – день пам'яті святих Єпіфанія, єпископа Кіпру та Германа, патріарха Єрусалимського. Єпіфаній народився в Фінікійському краї, в одині юдеїв, які жили недалеко від річки Єлевтра. Батьки його були землеробами. Крім Єпіфанія у них була ще донька Калітропія. В молодому віці прийняв він чернечий постриг та почав наслідувати доброчинне життя.

Батьківщиною ж Германа був Константинопіль. Його батько - сенатор якого вбив через заздрощі Константин на прізвисько Погонат. Тоді звелів схопити і сина його, а потім віддав Германа в церковний клирицький чин, щоб той не міг помститися.

Пам’ятні дати 25 травня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 25 травня:

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996 рік — у Києві освячують першу в Київській Русі кам'яну Десятинну церкву (Церкву Успіння Пресвятої Богородиці);

1502 рік — португальці в день Святої Олени відкривають острів, який назвали на честь святої;

1810 рік — у Буенос-Айресі відбувається Травнева революція, з якої розпочинається процес утворення держави Аргентина;

1926 рік — вбивають Симона Петлюру;

1996 рік — у Кошиці словак Ю. Барбаріч протягує на собі 327-тонний поїзд на рекордну відстань (8,2 метра);

1996 рік — у Києві відновлюють пам'ятник княгині Ользі, який був зруйнований 1919 року;

1997 рік — шрі-ланкієць А.Джоакім встановлює світовий рекорд, простоявши на одній нозі 76 годин 40 хвилин;

2001 рік — у Сан-Франциско (США) з'являється новий вид палива для автомобілів (фруктовий бензин);

2014 рік — в Україні обрирають п'ятого президента - Петра Порошенка.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 травня

Які сьогодні іменини: Герман, Єпіфаній, Панкратій.

25 травня народилися:

1889 рік — український і американський авіаконструктор Ігор Сікорський;

1899 рік — українсько-американський художник, дизайнер та ілюстратор українського походження Борис Арцибашев;

1976 рік — ірландський актор театру і кіно Кілліан Мерфі.

Погода на 25 травня

25 травня в Києві хмарна погода, без опадів. У Львові похмуро з самого ранку до вечора, ввечері буде йти дощ. У Харкові ясно до обіду, без опадів. В Одесі похмуро, без опадів.

Температура повітря в Києві +22 вдень та +10 вночі. У Львові +22 вдень та +11 вночі. У Харкові +20 вдень та +7 вночі. В Одесі +21 вдень та +12 вночі.