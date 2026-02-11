25 тисяч порцій чаю для Пунктів незламності: у Броварах містяни отримали допомогу від компанії «Мономах»

Реклама

У Київській області працює 530 Пунктів незламності, які спільно із соціально відповідальним бізнесом забезпечують цілодобовий прийом громадян. До підтримки ініціативи долучилася компанія «Мономах», що постачає до локацій чайну продукцію. Зокрема, як пише видання УНІАН із посиланням на сюжет CK Life, для п’яти пунктів у місті Бровари передано чергову партію допомоги — 25 000 порцій чорного цейлонського чаю, який використовують для безкоштовного пригощання відвідувачів.

Робота пунктів на місцях

Пункти незламності надають можливість зігрітися, отримати гарячі напої, зарядити електронні пристрої та скористатися зв’язком. Для забезпечення безперервного доступу ухвалені рішення щодо пом’якшення вимог комендантської години.

«Люди приходять випити чай, поспілкуватися, зігрітися. На вулиці зима. У нас є тепло, Starlink, усе працює», — повідомила Світлана, волонтерка Пункту незламності в Броварах.

Реклама

Як повідомляють волонтери, у періоди тривалих відключень навантаження на пункти зростає. «Коли люди по три-чотири доби залишаються без світла й опалення, саме в таких пунктах вони мають можливість отримати гарячий чай і каву. А це означає відчути, що таке нормальне життя, спокій і тепло домашньої кухні», — зазначив Олег, волонтер Пункту незламності в місті Бровари.

До забезпечення роботи пунктів також долучені волонтерські організації та благодійні ініціативи. Команда куховарні на колесах «Фудтрак. Їжа без кордонів» надає харчування, а за підтримки партнерів, зокрема компанії «Мономах», — гарячі напої.

«Коли бізнес співпрацює з волонтерськими організаціями або фондами, це дозволяє підтримувати стабільну роботу пунктів у кризових умовах», — зазначила Віра, волонтерка UHI.

Про значення такої підтримки говорять і представники компанії.

Реклама

«Мономах» є невід’ємною частиною української громади. Сьогодні ми допомагаємо місту Бровари – пунктам незламності та пунктам обігріву. Передаємо по 5 000 пакетів чорного цейлонського чаю, щоб мешканці цього чудового міста могли зігрітися в таку холодну зиму», — повідомила Клавдія Моргун, менеджерка з маркетингу ТМ «Мономах».

Пункти незламності працюють як місця тимчасового перебування під час тривалих відключень електроенергії чи тепла. Вони є безкоштовними та відкритими для всіх громадян. Їхню діяльність на Київщині забезпечують органи влади, волонтери та представники бізнесу.