25 ударів ножем: 19-річний хлопець з Київщини замовив товаришу вбивство батька заради спадку (фото)

На Київщині суд відправив на 12 років за грати 19-річного юнака, який замовив вбивство свого батька заради отримання спадщини. Його друга – виконавця замовлення, засудили до 13 років в'язниці.

Про це сьогодні, 27 лютого, повідомили у Київській обласній прокуратурі.

"Прокурори у суді довели, що 19-річний юнак, маючи на меті отримати спадок, замовив вбивство рідного батька. Він повідомив своєму товаришеві детальний план будинку, а також місце перебування всіх членів сім’ї. Частину отриманих грошей спадкоємець планував заплатити приятелеві за скоєне вбивство, а решту - витратити на власні потреби", - йдеться у повідомленні.

У березні 2021 року виконавець злочину увірвався до приватного будинку у селі Гнідин, де проживав чоловік. Він напав на господаря і завдав йому понад 25 ударів ножем. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

До набрання вироком законної сили обидва засуджені перебуватимуть під вартою.

Двох зловмисників визнано винними у вчиненні замовного вбивства (п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України). Замовнику суд призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі, виконавцю - 13.

Нагадаємо, у Великій Британії 19-річний хлопець потрапив під суд за вбивство своєї бабусі, 69-річної Сью Еддіс. Жінка була власницею двох ресторанів. Успіх закладів зробив її мільйонеркою.

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