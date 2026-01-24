- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 656
- Час на прочитання
- 1 хв
25 ударів "Шахедами" і 19 поранених: деталі удару по Харкову (фото)
В Харкові внаслідок російської масованої атаки БпЛА постраждали 19 людей, з них 1 дитина.
Уночі 24 січня у Харкові пролунали щонайменше 25 вибухів. Росія атакувала місто 25 «Шахедами».
Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов і ДСНС.
«Цієї ночі Харків пережив майже 2,5 години під масованою атакою. Ворог атакував місто 25 „шахедами“, — повідомив Терехов.
За його словами, росіяни завдали ударів багатоповерхівках, приватному сектору і гуртожитку, де мешкають переселенці. Внаслідок влучань постраждали також лікарня та пологовий будинок.
«Горіли квартири. Горіли будинки. Є поранені. Є ті, хто цієї ночі втратив дім. Це був свідомий удар по мирному місту — по людях, які просто живуть, працюють, ростять дітей», — зазначив Терехов.
Кількість постраждалих внаслідок нічної повітряної атаки на Харків зросла до 19 осіб.
Як уточнює «Суспільне», серед постраждалих — 12-річний хлопчик, 25-річна вагітна жінка та 74-річна пенсіонерка.
25 ударів "Шахедами" і 19 поранених: деталі удару по Харкову (фото) (10 фото)
Нагадаємо, Росія цієї ночі здійснила масовану атаку на Київ та Харків.