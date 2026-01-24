ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
656
Час на прочитання
1 хв

25 ударів "Шахедами" і 19 поранених: деталі удару по Харкову (фото)

В Харкові внаслідок російської масованої атаки БпЛА постраждали 19 людей, з них 1 дитина.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Удар по Харкову 24 січня

Удар по Харкову 24 січня / © ДСНС

Уночі 24 січня у Харкові пролунали щонайменше 25 вибухів. Росія атакувала місто 25 «Шахедами».

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов і ДСНС.

«Цієї ночі Харків пережив майже 2,5 години під масованою атакою. Ворог атакував місто 25 „шахедами“, — повідомив Терехов.

За його словами, росіяни завдали ударів багатоповерхівках, приватному сектору і гуртожитку, де мешкають переселенці. Внаслідок влучань постраждали також лікарня та пологовий будинок.

«Горіли квартири. Горіли будинки. Є поранені. Є ті, хто цієї ночі втратив дім. Це був свідомий удар по мирному місту — по людях, які просто живуть, працюють, ростять дітей», — зазначив Терехов.

Кількість постраждалих внаслідок нічної повітряної атаки на Харків зросла до 19 осіб.

Як уточнює «Суспільне», серед постраждалих — 12-річний хлопчик, 25-річна вагітна жінка та 74-річна пенсіонерка.

25 ударів "Шахедами" і 19 поранених: деталі удару по Харкову (фото) (10 фото)

Удар по Харкову 24 січня_2 / © ДСНС

© ДСНС

Удар по Харкову 24 січня_2 / © ДСНС

© ДСНС

Удар по Харкову 24 січня_3 / © ДСНС

© ДСНС

Удар по Харкову 24 січня_5 / © ДСНС

© ДСНС

Удар по Харкову 24 січня_1 / © ДСНС

© ДСНС

Удар по Харкову 24 січня_6 / © ДСНС

© ДСНС

Удар по Харкову 24 січня_4 / © ДСНС

© ДСНС

Удар по Харкову 24 січня_7 / © ДСНС

© ДСНС

Удар по Харкову 24 січня_8 / © ДСНС

© ДСНС

Удар по Харкову 24 січня_9 / © ДСНС

© ДСНС

Нагадаємо, Росія цієї ночі здійснила масовану атаку на Київ та Харків.

Дата публікації
Кількість переглядів
656
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie