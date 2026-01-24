25 ударів "Шахедами" і 19 поранених: деталі удару по Харкову (фото)

Удар по Харкову 24 січня / © ДСНС

Уночі 24 січня у Харкові пролунали щонайменше 25 вибухів. Росія атакувала місто 25 «Шахедами».

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов і ДСНС.

«Цієї ночі Харків пережив майже 2,5 години під масованою атакою. Ворог атакував місто 25 „шахедами“, — повідомив Терехов.

За його словами, росіяни завдали ударів багатоповерхівках, приватному сектору і гуртожитку, де мешкають переселенці. Внаслідок влучань постраждали також лікарня та пологовий будинок.

«Горіли квартири. Горіли будинки. Є поранені. Є ті, хто цієї ночі втратив дім. Це був свідомий удар по мирному місту — по людях, які просто живуть, працюють, ростять дітей», — зазначив Терехов.

Кількість постраждалих внаслідок нічної повітряної атаки на Харків зросла до 19 осіб.

Як уточнює «Суспільне», серед постраждалих — 12-річний хлопчик, 25-річна вагітна жінка та 74-річна пенсіонерка.

Нагадаємо, Росія цієї ночі здійснила масовану атаку на Київ та Харків.