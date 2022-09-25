25 вересня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

25 вересня 2022 року – неділя. 214-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилося 97 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

25 вересня - Всеукраїнський день дошкілля. Головна його мета - акцентувати увагу на важливій ролі дошкільного навчання та виховання, а також на проблемах розвитку освітніх установ в Україні. Щорічно припадає на четверту неділю вересня. Також цього дня вшановується нелегка праця вихователів та виховательок, молодшого персоналу дитячих садків тощо.

Також 25 вересня - День машинобудівника України. Святкують у четверту неділю вересня, згідно з наказом президента України від 8 вересня 1993 року. Працівники цієї галузі вносять чималий вклад в технічний розвиток промисловості та забезпечують безперебійне налагоджене виробництво машин, комплектуючих, інструментів, приладів.

А ще 25 вересня - День міста Мелітополь в Україні. Мелітополь - промисловий центр, який розташовується у Запорізькій області. Його заснували ще 1784 року. Місто завжди славилося своїми черешневими садами.

25 вересня - Міжнародний день глухих. Кожного року на неділю, яка закінчує останній повний тиждень вересня, припадає ця важлива подія. Саме цього дня була започаткована Міжнародна федерація глухих. А створили день - 1951 року.

Також 25 вересня - День коміксів. Смішні малюнки, послідовність яких створює цілу розповідь, стали популярними в усьому світі. Вважається, що перші комікси з'явилися в США, хоча насправді сталося це в Європі ще у XIX столітті. 1825 року було засноване The Glasgow Looking Glass - видання, яке спеціалізувалося на цьому цікавому жанрі.

А ще 25 вересня - Всесвітній день фармацевта. Фармацевтами називають аптечних працівників, які роблять величезний внесок у здоров'я населення. Вони мають спеціальну медичну освіту, щоб можна було правильно зберігати та підбирати складові лікарських засобів або консультувати покупців.

25 вересня - Всесвітній день легенів (World Lung Day). Цей день з'явився 2016 року. А ідею його створення запропонував президент Кіотської асамблеї FIRS Мічіакі Місіма.

Також 25 вересня - Міжнародний день проінформованості про атаксію. Атаксія - клінічний симптом ураження деяких частин нервової системи, за якого порушується координація рухів.

А ще 25 вересня - Всесвітній день річок. Щороку припадає на останню неділю вересня. 2005 року Марк Анджело (відомий дослідник і захисник річкової біосфери з Канади) звернувся до ООН з ініціативою про встановлення особливого свята - Всесвітнього дня річок.

25 вересня - Всесвітній день мрії. Ініціаторкою заснування цього свята стала американка Озіома Егвуонву. Вона є відомою письменницею, викладачкою, ораточкою та експерткою з корпоративної культури і людського потенціалу.

Яке сьогодні, 25 вересня, церковне свято

25 вересня - день пам'яті священномученика Автонома / Фото: commons.wikimedia.org

25 вересня в церковному календарі – день пам'яті священномученика Автонома. Він був єпископом Італійським. Під час гоніння християн він був змушений покинути рідну країну та оселитися в Вифнії. Прихисток священномученик знайшов у ревного християнина Корнилія. В маленькому містечку Сорея Автоном навернув багатьох язичників в християнство. Згодом утворилася церква, для якої він освятив храм на честь Архистратига Михаїла. Згодом Корнилій сам висвятився на єпископа. Священномученик Автоном покинув Вифнію та пішов до інших країн. Однак воїни імператора вистежили його та схопили. Вони жорстоко катували Автонома.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 вересня

Які сьогодні іменини: Юліан, Семен, Федір.

Талісманом людини, народженої 25 вересня є гематит. Незвичайний камінь, який має дзеркальний блиск. Опис гематиту можна зустріти ще в давньовавилонському трактаті про каміння, що був написаний I століття до нашої ери. Здавна вірили, що він має дуже велику силу, тому його використовували шамани та чаклуни.

В цей день народилися:

1932 рік — український оперний співак Анатолій Солов'яненко;

1951 рік — українська кіноактриса, кінорежисер Людмила Єфименко;

1972 рік — український футболіст і тренер Сергій Мізін;

1984 рік — українська фігуристка Ганна Задорожнюк;

1984 рік — українська волейболістка Тетяна Козлова;

1992 рік — українська художня гімнастка Юлія Слободян;

1993 рік — український плавець Максим Шемберєв.

Що не можна робити в цей день

Не варто йти в ліс, тому що цього дня можна зустріти змію.

Не можна ламати гілки горобини чи рубати її.

Не вбивайте жаб, змій, ящірок.

Не варто вживати алкогольні напої.

Народні прикмети і традиції на 25 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: дощ означає, що зима буде затяжною;

якщо на дубі багато жолудів - буде холодна зима;

на дереваж вже жовте листя - чекайте на ранню осінь;

гримить грім - осінь буде теплою.

В народі 25 вересня називали Зміїний день. Цього дня намагалися спостерігати за поведінкою змій. Вважалося, що саме в цей період вони починають заповзати в ліси зі степів, щоб там зимувати.

Погода на сьогодні, 25 вересня

Сьогодні, 25 вересня, в Києві похмуро, без істотних опадів. У Львові похмура погода, але опадів не передбачається. У Харкові хмарно з проясненням, без опадів. В Одесі сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, але без опадів.

Температура повітря в Києві +18 вдень та +8 вночі. У Львові +17 вдень та +9 вночі. У Харкові +18 вдень та +8 вночі. В Одесі +21 вдень та +12 вночі.

Пам’ятні дати 25 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 25 вересня: