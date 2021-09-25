25 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

25 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

За прикметами, якщо цього дня йде дощ, буде довга і холодна зима.

Який сьогодні день

У суботу, 25 вересня, в світі відзначається Всесвітній день мрії, Всесвітній день фармацевта, День коміксів та День одного чудового музичного хіта.

25 вересня Всесвітній день фармацевта / Pexels

У Мозамбік цього дня відзначають День збройних сил або День революції, у Руанді - День республіки, в Науру - Національний день молоді, у США - Національний день працівників громадського харчування.

Пам'ятні дати 25 вересня

1493 — Христофор Колумб вдруге відплив до Америки.

1789 — генерал Хосе де Рібас завоював османську фортецю Хаджи-Бей (майбутню Одесу).

1789 — Конгрес Сполучених Штатів підтримав 10 поправок до Конституції, які увійшли в історію як Білль про права.

1932 — іспанській Каталонії була надана автономія з правом мати власний прапор, державну мову і парламент.

1992 — відкрито канал Рейн-Майн-Дунай, який з'єднав Чорне та Північне моря.

Церковне свято сьогодні 25 вересня

25 вересня православна церква вшановує пам'ять священномученика Автонома, який в 4 столітті служив єпископом в Італії.

Проповідник навернув до християнства стільки язичників, що утворилася велика громада, для якої він побудував і освятив храм. Імператор Діоклетіан, що заохочував гоніння на християн, наказав схопити Автонома, але святитель зумів сховатися. Надалі він продовжував проповідувати. Одного разу його новонавернені зруйнували ідольське капище, а язичники, побажавши помститися християнам, напали на храм і вбили святого Автонома, поплямивши вівтар церкви його мученицькою кров'ю. Диякониса Марія витягла тіло святого мученика з-під купи каміння і поховала його. Під час царювання святого Костянтина Великого на місці поховання святителя була споруджена церква.

Що не можна робити цього дня​​​

Не можна ходити до лісу

Не можна вбивати змію

Заборонено рубати горобину

Краще відкласти маніпуляції з волоссям, зокрема стрижку

Прикмети на 25 вересня

У народі Артамона величали змійовик, оскільки вважалося, що в день його пам'яті змії низками повзуть з полів у ліси, готуючись піти під землю, щоб перечекати зиму.

На Русі святкували два зміїних свята: навесні, на Василіска, коли гади виповзали на світ Божий, і восени, коли йшли назад в підземелля. Решта тварин також готувалися до зими, влаштовували нори і барлогу. Цей день вважався важливим для мисливців. Вони вірили, що якщо на Артамона вбити хоча б зайця, то талан буде супроводжувати в усіх починаннях.

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Якщо на Артамона йде дощ - буде довга холодна зима.

Якщо цього дня на дубі багато жолудів, значить чекай на теплу зиму і родюче літо.

Коли в день Артамона дерева вже листя скинули - скоро вдарять морози.

Іменини 25 вересня

День ангела (іменини) сьогодні, 25 вересня, святкують: Данило, Іван, Микола, Олексій, Семен, Федір, Юліан.

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