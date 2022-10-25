25 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

25 жовтня 2022 року – вівторок. 244-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилось 67 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

25 жовтня - Міжнародний день художника (International Artist Day). Історія свята почалася 2004 року, ініціатором створення події виступив відомий канадський художник Кріс Мак-Клюр. Він пише полотна у стилі романтичного реалізму. Свято започаткували, щоб підкреслити вагомий внесок художників у культурний розвиток суспільства.

Також 25 жовтня - Всесвітній день опери (World Opera Day). Цей день поєднує поціновувачів оперного мистецтва та творців. Виникло свято 2019 року. Дату обрали не випадково. Саме цього дня народилися Іоганн Штраус та Жорж Бізе. Ініціаторами створення свята виступили організації Опери Європи, Опери Америки та Опери Латинської Америки.

А ще 25 жовтня - Європейський день юристів (European Day of Lawyers). Ініціатором створення цього професійного свята стала Рада адвокатів та юридичних товариств Європи (CCBE) 2014 року. Головна його мета - поєднати зусилля членів юридичних товариств та адвокатури в плані донесення до суспільства важливої ролі юристів у захисті громадянських прав.

25 жовтня - Всесвітній день макаронів. Свято було започатковане 1995 року на Римському конгресі виробників пасти. Цей продукт - давній винахід людства. Хоча неможливо встановити точний час та дату його створення. Вважається, що макаронні вироби з'явилися тоді, як люди навчилися вирощувати і обробляти пшеницю.

Також 25 жовтня - Європейський день цивільного права (The European Day of Justice). Офіційно свято затвердили 5 червня 2003 року Комітет міністрів Ради Європи та Європейська комісія. Головна його мета - наблизити людей до розуміння і поінформованості про систему правосуддя.

А ще 25 жовтня - Міжнародний день боротьби жінок за мир. Історію цього свята пов'язують з діяльністю Міжнародної демократичної федерації жінок. Організацію створили в грудні 1945 року під час паризького Міжнародного жіночого конгресу. Рішення святкувати такий день прийняли 1980 року.

25 жовтня - День народження Національної спілки художників України. Цю творчу організацію створили 1938 року. Наразі вона об'єднує професійних художників та відомі центри художніх промислів країни.

Яке сьогодні, 25 жовтня, церковне свято

25 жовтня - день пам'яті мучеників Прова, Тараха і Андроника / Фото: pixabay.com

25 жовтня в церковному календарі – день пам'яті мучеників Прова, Тараха і Андроника. Вони постраждали за свою віру в Христа 304 року в місті Тарса Кілікійська. Коли язичники сказали принести ідолам жертву, Тарах відповів, що може приносити її лише Єдиному Істиному Богові. Бачачи твердість святих, язичники піддали їх тортурам.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 жовтня

Які сьогодні іменини: Богдан, Олександр, Іван, Денис, Макар, Кузьма, Мартин, Тарас, Микола, Федот.

Талісманом людини, народженої 25 жовтня є рубін. Один з найбільш дорогоцінних каменів. Здавна людей заворожував його колір та блиск. Буддисти вважають, що рубін породжує в людині відчуття величі та влади. Також він допомагає захиститися від негативних емоцій.

В цей день народилися:

1860 рік — український художник-баталіст Самокиш Микола Семенович;

1911 рік — вчений-механік українського походження Михайло Янгель;

1948 рік — український актор Іван Гаврилюк;

1951 рік — українська актриса, режисерка Людмила Єфименко;

1977 рік — українська гімнастка-художниця Катерина Серебрянська;

1986 рік — громадський діяч і політик Ігор Криворучко;

1998 рік — український відеоблогер Ян Гордієнко.

Що не можна робити в цей день

Не ображайте інших людей.

Не варто передавати речі чи гроші через поріг.

Краще не прати і не сушити одяг чи постільну білизну.

Заборонено залишати незамкненими ворота на ніч.

Народні прикмети і традиції на 25 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: вночі яскраві зірки - чекайте на потепління.

багато зірок на небі - наступного року буде гарний врожай;

кроти і миші риють нори виходом на південь - зима буде суворою;

північний вітер віщує похолодання.

В народі 25 жовтня називали Пров або Андрон-звіздар. В цю дату наші предки виходили спостерігати за зоряним небом, щоб ворожити на погоду і майбутній врожай.

Погода на сьогодні, 25 жовтня

Сьогодні, 25 жовтня, в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарно, вранці дощ, який поступово перейде в дощ із грозою, а ввечері стане сильним дощем. У Харкові хмарно, в другій половині дня розпочнеться сильний дощ, який до вечора послабшає. В Одесі похмуро, без опадів.

Температура повітря в Києві +16 вдень та +9 вночі. У Львові +18 вдень та +12 вночі. У Харкові +13 вдень та +6 вночі. В Одесі +18 вдень та +13 вночі.

Пам’ятні дати 25 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 25 жовтня: