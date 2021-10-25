25 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цей день у народі називали Андронів день — народжений цього дня дивиться на свою зорю: чи не впала вона, чи не змахнув її Андрон-вартівник, котрий "небосхил замітає, ключем височінь відмикає".

Який сьогодні день

У понеділок, 25 жовтня, у світі відзначають Європейський день юстиції, Всесвітній день опери, Всесвітній день макаронів, День автомобіліста, День панк-культури, Міжнародний день боротьби жінок за мир.

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У Литві цього дня відзначають День Конституції, у Словенії - День суверенітету, в Гренаді - День подяки, в Румунії - День збройних сил, в Казахстані - День Республіки.

Пам'ятні дати 25 жовтня

1586 — Шотландська королева Марія Стюарт засуджена до смерті.

1762 — Катерина II повеліла заселити малообжиті райони Російської імперії та Гетьманщини іноземцями.

1929 — Курс проданих напередодні на Нью-йоркській біржі 13 мільйонів акцій впав на 90 %, що викликало паніку у Нью-Йорку та інших містах світу. Цей день увійшов у історію як "чорна п'ятниця" і став початком економічної кризи, що охопила розвинуті західні держави.

1962 — Карибська криза: посол США в ООН на засіданні Ради безпеки продемонстрував фотографії радянських ракет на Кубі. Микита Хрущов погодився вивести з Куби радянські ракети, якщо Америка відмовиться від її захоплення.

1978 — Американський президент Рональд Рейган підписав законопроєкт про виділення коштів на виробництво нейтронної бомби.

Церковне свято сьогодні 25 жовтня

25 жовтня православна церква вшановує пам'ять трьох святих мучеників - Прова, Тараха і Андроника, які постраждали за віру за часів імператора Діоклетіана.

Під час гонінь на християн трьох чоловіків схопили і привели на суд до правителя. Мучителі по черзі запитували Прова, Тараха і Андроніка про те, як їх звуть. І кожен з них давав одну й ту саму відповідь: "Я - християнин, і це ім'я для мене дорожче, ніж те, що дано батьками". Трьох мучеників піддавали новим тортурам, але на всіх допитах вони говорили, що не бояться смерті, тому що оживуть на небесах. Втративши надію відвернути християн від віри, правитель велів кинути чоловіків на поживу диким звірам, але хижаки не чіпали їх.

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Що не можна робити цього дня​​​

Не можна голосно сміятися 25 жовтня, щоб не накликати на себе страшні муки.

Нікого не можна ображати цього дня і вже тим більше мстити. Того, хто порушить заборону, будуть переслідувати суцільні нещастя.

Якщо цього дня постукають у двері, не можна питати: "Хто там?", щоб не впустити до будинку горя.

Щоб не прогнати з дому щастя, не можна сьогодні ворожити, прати, ставити квас, білити стелі, вибивати ковдри з подушками.

Не рекомендується цього дня купувати церковні свічки.

Сьогодні категорично заборонено ворожити на картах.

Прикмети на 25 жовтня

Святого Андрона (Андроніка) на Русі вважали мудрим звіздарем. У день пам'яті святого було заведено до півночі спостерігати за зоряним небом. За зірками судили і про погоду, і про майбутній урожай. Якщо небо було зоряним, на наступний рік повинен був піти горох. Яскраві зірки віщували морози, тьмяні - відлигу, а миготливі - зміну погоди. Якщо ж бачили падаючу зірку - чекали вітрів і сухого року.

У цей час тривала молотьба - з зерна робили крупу і муку. Тому найпопулярнішим блюдом на селянському столі була каша - ячмінна, вівсяна або пшоняна. Кашу подавали з маслом або з салом, а для дітей її заправляли солодким варенням.

Вітер дме з Півночі – чекай похолодання, а з Півдня – буде тепло.

Поривчастий або слабкий вітер, який постійно змінює напрямок – за прикметами, дуже довго триматиметься похмура погода.

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Іменини 25 жовтня

День ангела (іменини) сьогодні, 25 жовтня, святкують: Богдан, Денис, Іван, Кузьма, Макар, Микола, Олександр, Тарас, Федот.

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