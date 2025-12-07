250 тис. доларів за санкції РНБО: спільнику Скороход обрали запобіжний захід

ВАКС арештував учасника групи, що вимагала $250 тис. за застосування санкцій / © Вищий антикорупційний суд/Facebook

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 7 грудня 2025 року обрав запобіжний захід одному з учасників групи, яку разом із чинним народним депутатом (йдеться про Ганну Скороход — ред.), викрили на підбурюванні до надання неправомірної вигоди у розмірі 250 тисяч доларів США. За даними слідства, ці кошти вимагали за «вирішення питання» щодо застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки.

Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Підозрюваного взяли під варту із можливістю внесення застави у сумі 4 млн 542 тис. грн. Таке рішення ухвалене на підставі клопотання детективів НАБУ, погодженого прокурором САП.

У разі внесення застави суд поклав на чоловіка низку процесуальних обов’язків. Зокрема, він має прибувати до НАБУ та суду за першим викликом, не залишати межі міста Тернополя без дозволу слідчого чи суду, повідомляти про зміну місця проживання або роботи, утримуватися від спілкування з особами, зазначеними в ухвалі, а також здати паспорт (и) для виїзду за кордон і носити електронний браслет.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі нагадують, що відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено у встановленому законом порядку та не підтверджено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) провели обшуки у народної депутатки Ганни Скороход.

Стало відомо, що нардепка може бути причетною до злочинної групи. Політикиню та її спільників підозрюють у вимаганні хабаря у розмірі 250 тисяч доларів США за включення конкурента до санкційних списків РНБО.