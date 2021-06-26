26 червня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела

26 червня святкують декілька свят. Також, цей день запам'ятався цікавими подіями і днями народження відомих людей.
Що святкують у цей день
26 червня — День народження зубної щітки, День боротьби з наркоманією та незаконним обігом наркотиків, Міжнародний день на підтримку жертв тортур.
День боротьби з наркоманією та незаконним обігом наркотиків
Щороку від 1987-го 26 червня за рішенням Генеральної Асамблеї ООН у всьому світі — Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їхнім незаконним обігом з метою створення міжнародного суспільства, вільного від зловживання наркотиками.
За оцінками ООН, число осіб, що вживають наркотики, наразі становить не менше 185 млн людей (тобто 3% всього населення планети або близько 12% населення у віці від 15 до 30 років). Щорічно в результаті вживання наркотиків гинуть близько 200 тисяч людей. Наркоманія перебуває на шостому місці в списку найбільш поширених причин смерті осіб віком 15-49 років.
В Україні наркоманія збільшується на 8% в рік – тенденція одна з найвищих у світі. 70% наркоманів – молоді люди до 25 років. Жіноча наркоманія в Україні у відсотковому співвідношенні – найвища в Європі.
Міжнародний день на підтримку жертв тортур
Цей день був започаткований 1997 року Генасамблеєю ООН для привернення уваги суспільства до проблеми катувань та ефективного функціонування Конвенції проти тортур і інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання.
В Україні тільки до уповноваженого з прав людини впродовж року в середньому звертаються близько 1300 українців, котрі, за їхнім твердженням, зазнали катувань. Найбільші проблеми із дотриманням прав людини – у колоніях, слідчих ізоляторах та під час слідства, коли потрібні зізнання "вибивають" силою.
Хто сьогодні святкує іменини
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Килина, Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Антоніна, Данило, Дмитро, Іван, Яків.
Яке православне (християнське) свято сьогодні
26 червня — мучениці Акилини
Свята Акилина — християнська мучениця і свята III століття, чиє ім'я на Русі перетворилося на Килину (Кулину). Народилася у фінікійському місті Бібл (нині Ліван); батько — християнин Евтолмій.
Під час гоніння на християн бесіди блаженної Акилини зі своїми однолітками підслухав один з рабів начальника області, на ім'я Никодим і повідомив про це своєму панові. Начальник області послав слуг схопити ту дівчину; це сталося на другий рік правління областю Волусіяна і на 20 році від її народження. Вона не зреклася віри навіть після тортур і була обезголовлена.
Прикмети і традиції
- 26 червня можна було вирушати на збори суниці – на той час вона вже дозрівала.
- У народі свято називали Гречишниця, оскільки було прийнято сіяти гречку. Сіяти гречку слід було в курну, суху або піщану землю при ясній і сонячній погоді.
- На день Килини наші пращури влаштовували свято каші. Селяни готували кашу і хвалили її перед сусідами, а також пригощали нею безхатьків. Ті своєю чергою дякували господарям та бажали їм, щоб у них гречка родила рясно. Говорили 26 червня: “Гречана каша матінка наша, а хліб житній – батько наш рідний”.
- Молоко на Килину не пили, — існувала прикмета, що в цей день воно стає шкідливим для здоров’я.
- Якщо огірки пізньої сівби не встигають дозріти до цього часу – значить, за прикметою, вони не будуть смачними.
- Багато комах – буде тепла і ясна погода.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна важко працювати - інакше гречка не вродить.
- У ліс 26 червня ходити не варто - комарі покусають.
26 червня і сторії
- 1886 — французький хімік Анрі Муассан вперше отримав чистий фтор
- 1896 — в Новому Орлеані відкрився перший у світі кінотеатр. Він був розрахований на 400 місць.
- 1906 — стартували перші в історії автомобільні перегони Гран-Прі Франції.
- 1919 — вийшов перший номер газети "Нью-Йорк Дейлі Ньюз"
- 1925 — прем'єра в Голлівуді фільму Чарлі Чапліна "Золота лихоманка"
- 1940 — радянський уряд передав румунському посланцю в Москві заяву з вимогою передавання Бессарабії Радянському Союзу. Цей ультиматум Королівство Румунія ухвалило 28 червня
- 1940 — у Радянському Союзі введено восьмигодинний робочий день, семиденний робочий тиждень і кримінальна відповідальність за спізнення на роботу
- 1945 — на конференції в Сан-Франциско представники 50 держав підписали Статут Організації Об'єднаних Націй.
- 1945 — в СРСР було засновано звання генералісимус. Наступного дня першим і єдиним володарем його став Сталін.
- 1945 — на конференції у Сан-Франциско представниками 50 держав було підписано Статут Організації Об'єднаних Націй.
- 1957 — Рада з медичних досліджень Великої Британії опублікував дослідження, де наводилися докази високої залежності захворювань на рак легені від куріння.
- 1979 — легендарний Мохаммед Алі оголосив, що залишає бокс.
- 2003 — Верховний суд США постановив, що заборона гомосексуальних відносин суперечить Конституції країни.
- 2006 — у Кельні відбувся матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу Україна — Швейцарія в якому в серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:0 перемогла збірна України.
- 2015 — Верховний суд США, посилаючись на чотирнадцяту поправку до Конституції Сполучених Штатів, зобов'язав усі 50 штатів видавати шлюбні свідоцтва всім одностатевим парам.
Хто з відомих людей народився в цей день
- 1694 — Георг Брандт, шведський хімік, відкрив хімічний елемент кобальт.
- 1810 — Василь Тарновський (старший), український етнограф, історик права, громадський діяч.
- 1892 — Перл Бак, американська письменниця, Нобелівський і Пулітцерівський лауреат
- 1898 — Вільгельм Мессершмітт, німецький авіаконструктор
- 1918 — Василь Бережний, український письменник і журналіст.
- 1927 — Нінель Гаркуша, український художник декоративного мистецтва
- 1980 — Ченнінг Татум, американський кіноактор ( "Битва в Сіетлі", "Джонні Д.", "Мачо і ботан", "Мерзенна вісімка")
- 1987 — Василь Васильців, український музикант
- 1990 — Ірина Мовчан, українська фігуристка, чемпіонка України 2009 року з одиночного катання.
- 1993 — Аріана Ґранде, американська співачка