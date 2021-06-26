26 червня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела

26 червня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела

26 червня святкують декілька свят. Також, цей день запам'ятався цікавими подіями і днями народження відомих людей.

Що святкують у цей день

26 червня — День народження зубної щітки, День боротьби з наркоманією та незаконним обігом наркотиків, Міжнародний день на підтримку жертв тортур.

День боротьби з наркоманією та незаконним обігом наркотиків

Щороку від 1987-го 26 червня за рішенням Генеральної Асамблеї ООН у всьому світі — Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їхнім незаконним обігом з метою створення міжнародного суспільства, вільного від зловживання наркотиками.

За оцінками ООН, число осіб, що вживають наркотики, наразі становить не менше 185 млн людей (тобто 3% всього населення планети або близько 12% населення у віці від 15 до 30 років). Щорічно в результаті вживання наркотиків гинуть близько 200 тисяч людей. Наркоманія перебуває на шостому місці в списку найбільш поширених причин смерті осіб віком 15-49 років.

В Україні наркоманія збільшується на 8% в рік – тенденція одна з найвищих у світі. 70% наркоманів – молоді люди до 25 років. Жіноча наркоманія в Україні у відсотковому співвідношенні – найвища в Європі.

Міжнародний день на підтримку жертв тортур

Цей день був започаткований 1997 року Генасамблеєю ООН для привернення уваги суспільства до проблеми катувань та ефективного функціонування Конвенції проти тортур і інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання.

В Україні тільки до уповноваженого з прав людини впродовж року в середньому звертаються близько 1300 українців, котрі, за їхнім твердженням, зазнали катувань. Найбільші проблеми із дотриманням прав людини – у колоніях, слідчих ізоляторах та під час слідства, коли потрібні зізнання "вибивають" силою.

Хто сьогодні святкує іменини

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Килина, Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Антоніна, Данило, Дмитро, Іван, Яків.

Яке православне (християнське) свято сьогодні

26 червня — мучениці Акилини

Свята Акилина — християнська мучениця і свята III століття, чиє ім'я на Русі перетворилося на Килину (Кулину). Народилася у фінікійському місті Бібл (нині Ліван); батько — християнин Евтолмій.

Під час гоніння на християн бесіди блаженної Акилини зі своїми однолітками підслухав один з рабів начальника області, на ім'я Никодим і повідомив про це своєму панові. Начальник області послав слуг схопити ту дівчину; це сталося на другий рік правління областю Волусіяна і на 20 році від її народження. Вона не зреклася віри навіть після тортур і була обезголовлена.

Прикмети і традиції

26 червня можна було вирушати на збори суниці – на той час вона вже дозрівала.

У народі свято називали Гречишниця, оскільки було прийнято сіяти гречку. Сіяти гречку слід було в курну, суху або піщану землю при ясній і сонячній погоді.

На день Килини наші пращури влаштовували свято каші. Селяни готували кашу і хвалили її перед сусідами, а також пригощали нею безхатьків. Ті своєю чергою дякували господарям та бажали їм, щоб у них гречка родила рясно. Говорили 26 червня: “Гречана каша матінка наша, а хліб житній – батько наш рідний”.

Молоко на Килину не пили, — існувала прикмета, що в цей день воно стає шкідливим для здоров’я.

Якщо огірки пізньої сівби не встигають дозріти до цього часу – значить, за прикметою, вони не будуть смачними.

Багато комах – буде тепла і ясна погода.

Що не можна робити сьогодні

Не можна важко працювати - інакше гречка не вродить.

У ліс 26 червня ходити не варто - комарі покусають.

26 червня і сторії

1886 — французький хімік Анрі Муассан вперше отримав чистий фтор

1896 — в Новому Орлеані відкрився перший у світі кінотеатр. Він був розрахований на 400 місць.

1906 — стартували перші в історії автомобільні перегони Гран-Прі Франції.

1919 — вийшов перший номер газети "Нью-Йорк Дейлі Ньюз"

1925 — прем'єра в Голлівуді фільму Чарлі Чапліна "Золота лихоманка"

1940 — радянський уряд передав румунському посланцю в Москві заяву з вимогою передавання Бессарабії Радянському Союзу. Цей ультиматум Королівство Румунія ухвалило 28 червня

1940 — у Радянському Союзі введено восьмигодинний робочий день, семиденний робочий тиждень і кримінальна відповідальність за спізнення на роботу

1945 — на конференції в Сан-Франциско представники 50 держав підписали Статут Організації Об'єднаних Націй.

1945 — в СРСР було засновано звання генералісимус. Наступного дня першим і єдиним володарем його став Сталін.

1945 — на конференції у Сан-Франциско представниками 50 держав було підписано Статут Організації Об'єднаних Націй.

1957 — Рада з медичних досліджень Великої Британії опублікував дослідження, де наводилися докази високої залежності захворювань на рак легені від куріння.

1979 — легендарний Мохаммед Алі оголосив, що залишає бокс.

Getty Images

2003 — Верховний суд США постановив, що заборона гомосексуальних відносин суперечить Конституції країни.

2006 — у Кельні відбувся матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу Україна — Швейцарія в якому в серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:0 перемогла збірна України.

2015 — Верховний суд США, посилаючись на чотирнадцяту поправку до Конституції Сполучених Штатів, зобов'язав усі 50 штатів видавати шлюбні свідоцтва всім одностатевим парам.

Хто з відомих людей народився в цей день

1694 — Георг Брандт, шведський хімік, відкрив хімічний елемент кобальт.

1810 — Василь Тарновський (старший), український етнограф, історик права, громадський діяч.

1892 — Перл Бак, американська письменниця, Нобелівський і Пулітцерівський лауреат

1898 — Вільгельм Мессершмітт, німецький авіаконструктор

1918 — Василь Бережний, український письменник і журналіст.

1927 — Нінель Гаркуша, український художник декоративного мистецтва

1980 — Ченнінг Татум, американський кіноактор ( "Битва в Сіетлі", "Джонні Д.", "Мачо і ботан", "Мерзенна вісімка")

Associated Press

1987 — Василь Васильців, український музикант

1990 — Ірина Мовчан, українська фігуристка, чемпіонка України 2009 року з одиночного катання.

1993 — Аріана Ґранде, американська співачка

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