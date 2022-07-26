26 липня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

26 липня 2022 року – вівторок. 153-й день війни Росії проти України. 207-й день року. Яке сьогодні, 26 липня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

26 липня - День есперанто. Це штучна мова, яка була створена в кінці XIX - на початку XX століття, щоб об'єднати всі народи. Однак вона так і не стала популярною. Дату святкування обрали не випадково - саме цього дня 1987 року побачив світ перший підручинк з есперанто.

Також 26 липня - День парашутиста в Україні. Неофіційна подія, яка була започаткована 1930 року. Цікавий факт: парашут було створено Леонардо да Вінчі, який намалював перший ексіз цього виробу ще 1485 року.

А ще 26 липня - День "В один голос". Маловідома, але дуже важлива подія, яка була створена духовними діячами 1996 року. Головна її мета - залучити людство до мирного співіснування, об'єднати жителів планети одночасним читанням Універсальної Конвенції Миру.

26 липня - День "Все або нічого" (День крайнощів). Жартівлива неофіційна подія, яка була створена для того, аби люди змогли подолати свій страх нерішучості. Адже саме вона часто стає на заваді повноцінному життю.

Також 26 липня - День дяді та тьоті. Позитивна сімейна подія, яка здобула особливу популярність в США, Колумбії та Мексиці. Її мета - показати важливу роль дяді та тьоті в житті дитини.

26 липня - яке сьогодні свято в церковному календарі

26 липня - Собор архангела Гавриїла / Фото: commons.wikimedia.org

26 липня в церковному календарі – Собор архангела Гавриїла. Дата була обрана на честь освячення Константинопільського храму, що був побудований у XVII столітті в ім'я святого. Саме архангел Гавриїл був посланцем Божим, який сповістив Діву Марію та весь світ про народження Ісуса Христа. Також він розповів Захару про появу на світ Івана Хрестителя, стимулював Мойсея написати Книгу буття.

Пам’ятні дати 26 липня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 26 липня:

657 рік — відбулася перша Фітна (перша ісламська громадянська війна);

811 рік — у битві з болгарами (болгарський хан Крум) гине візантійський імператор Нікіфор I Фока;

1309 рік — папа Климент V визнає Генріха VII королем Священної Римської імперії;

1573 рік — японський військовик Ода Нобунаґа виганяє із Кіото сьоґуна Асікаґу Йосіакі;

1600 рік –– місто Горохів (Волинь) отримує Магдебурзьке право;

1657 рік –– Іван Виговський стає на Чигиринській раді новим гетьманом до часу повноліття Юрія Хмельницького;

1676 рік –– у Чигирині, в монастирі Св. Трійці, помирає Йосип Нелюбович-Тукальський, православний митрополит Київський, Галицький та всієї Русі від 1663 року;

1866 рік — у Нікольсбурзі підписують мирну угоду між Австрійською імперією та Королівством Пруссія;

1887 рік — у Варшаві опублікували перший підручник міжнародної мови есперанто "Международный языкъ";

1913 рік — австрійський уряд скасував конституцію Королівства Богемія;

1941 рік — у Канаді заснували Українське товариство допомоги Батьківщині (потім воно було перейменовано на Товариство об'єднаних українських канадців);

1945 рік — на маріупольському заводі "Азовсталь" відбудували першу домну;

1948 рік— Велика Британія та США підписали умови реалізації "плана Маршалла" (плану допомоги країнам Європи);

1971 рік — старт американського космічного корабеля "Аполлон-15", пілотований астронавтами Д. Скоттом, А. Ворденом і Дж. Ірвіном, який 30 липня здійснив посадку на Місяць;

1995 рік — представники 15 країн Євросоюзу підписують Конвенцію про створення Європолу — організації, покликаної координувати дії поліції країн ЄС у боротьбі зі злочинністю;

1998 рік — компанії Circuit City та Good Guys анонсували новий стандарт цифрового відео — Digital Video Express (DIVX), який став альтернативою стандарту Digital Video Disks (DVD).

26 липня: яке сьогодні народне свято

В народі 26 липня називали Гаврила літній або Гаврилів день. Наші предки вважали, що цього дня приходить середина літа. Селяни зазвичай проводили час на полях. З городів починали прибирати овочі, а з садів - сіно. До цього часу достигало жито. За традицією перший сніп жала найстарша жінка в сім'ї.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 липня

Які сьогодні іменини: Антон, Маркіян, Гаврило, Юліан, Степан, Сарра.

26 липня народилися:

1870 рік — живописець і графік, один з основоположників українського модерного релігійного мистецтва Осип Петрович Курилас;

1913 рік — український критик та літературознавець Килимник Олег Володимирович;

1945 рік — український політик, колишній віцеспікер Верховної Ради Володимир Гриньов.

Погода на 26 липня

26 липня в Києві ясно, без опадів. У Львові хмарно з самого ранку, без опадів. У Харкові похмуро до середини дня, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +26 вдень та +16 вночі. У Львові +29 вдень та +13 вночі. У Харкові +26 вдень та +16 вночі. В Одесі +28 вдень та +19 вночі.