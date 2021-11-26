26 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

26 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня заведено молитися Іоанну Златоусту за справедливий суд над хабарниками та ошуканцями.

Який сьогодні день

У п'ятницю, 26 листопада, в світі відзначають Чорну п'ятницю, Всесвітній день відмови від покупок та Всесвітній день інформації.

У Монголії цього дня святкують День проголошення держави, у США - День братства.

Пам'ятні дати 26 листопада

1890 — У місті Боржомі (Грузія) почався промисловий розлив однойменної мінеральної води.

1901 — У Львові студенти виступили з вимогою створення українського університету.

1939 — СРСР порушив пакт про ненапад з Фінляндією, що спричинило початок т. зв. Зимової війни

1966 — У Бретані (Франція) президент Шарль де Голль урочисто відкрив першу у світі припливну електростанцію.

2005 — Установлено День пам'яті жертв Голодомору 1932–33 років (остання субота листопада).

Сайт президента України

Церковне свято сьогодні 26 листопада

26 листопада православна церква вшановує Іоанна Златоуста — архієпископа Константинопольського, який жив у 4-5 століттях і шанується одним із трьох Вселенських святителів і вчителів (нарівні зі святими Василем Великим і Григорієм Богословом).

Іоанн народився в Антіохії в сім'ї чиновника і здобув чудову освіту. Юнак рано почав вивчати Святе Письмо і незабаром прийняв християнство, а потім і чернецтво. Молоду людину вважали за гідного кандидата на місце єпископа, але він ухилився від сану, віддавши перевагу життю в пустелі. У цей час він написав "Шість слів про священство", "Порівняння влади багатства і переваг царських з істинною і християнською любов'ю чернечого життя" та інші праці. Повернувшись до Антіохії, Іоанн присвятив кілька років створенню нових богословських творінь: "Про провидіння", "Книги про дівство", "До молодої вдови".

Незабаром Іоанна висвятили пресвітера і довірили йому обов'язок нести Слово Боже людям. Він виявився блискучим проповідником і отримав від пастви прізвисько Златоуст. Протягом двадцяти років, двічі на тиждень, а іноді й щодня, Іван проповідував у храмі. У цей же час він написав тлумачення на багато книг Писання, а також безліч бесід, повчань, похвал святих. Ставши 397 року патріархом Константинополя, Іван активно займався духовним удосконаленням священства.

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Що не можна робити цього дня

Не можна бути скупим, аби не зустріти Новий рік у злиднях

Наші предки вірили, що цього дня не можна байдикувати

Не варто цього дня вирушати в подорож. Вважається, що вона не принесе бажаних емоцій

Не можна сваритися та ображатися

Прикмети на 25 листопада

Від Іоанна починалася так звана "пельменна пора". Господині робили фарш (як начинку використовували м'ясо, рибу, гриби), і вся родина куховарила улюблену страву. Пельменів намагалися наліпити якомога більше — одразу на кілька обідів. Їх заморожували просто надворі, і потім просто відраховували необхідну кількість і варили.

Цього дня заведено молитися Іоанну Златоусту за справедливий суд над хабарниками та ошуканцями.

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Поривчастий вітер 26 листопада затихає тільки до вечора – в найближчі дні очікується потепління.

Шум лісу чується – це віщує нещастя.

Вдень почалася снігова буря – вночі буде мороз.

Дерева вкрилися інеєм – за прикметами, буде урожайний рік.

Зайці тікають з лісу – буде холоднеча. Сніг падає великими пластівцями – буде легкий мороз.

Каркають ворони – очікуй відлиги.

Якщо йде дощ або негода, наступного року буде багатий урожай.

Іменини 26 листопада

День ангела (іменини) сьогодні, 26 листопада, святкують: Герман та Іван.

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