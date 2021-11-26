26 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня заведено молитися Іоанну Златоусту за справедливий суд над хабарниками та ошуканцями.
Який сьогодні день
У п'ятницю, 26 листопада, в світі відзначають Чорну п'ятницю, Всесвітній день відмови від покупок та Всесвітній день інформації.
У Монголії цього дня святкують День проголошення держави, у США - День братства.
Пам'ятні дати 26 листопада
- 1890 — У місті Боржомі (Грузія) почався промисловий розлив однойменної мінеральної води.
- 1901 — У Львові студенти виступили з вимогою створення українського університету.
- 1939 — СРСР порушив пакт про ненапад з Фінляндією, що спричинило початок т. зв. Зимової війни
- 1966 — У Бретані (Франція) президент Шарль де Голль урочисто відкрив першу у світі припливну електростанцію.
- 2005 — Установлено День пам'яті жертв Голодомору 1932–33 років (остання субота листопада).
Церковне свято сьогодні 26 листопада
26 листопада православна церква вшановує Іоанна Златоуста — архієпископа Константинопольського, який жив у 4-5 століттях і шанується одним із трьох Вселенських святителів і вчителів (нарівні зі святими Василем Великим і Григорієм Богословом).
Іоанн народився в Антіохії в сім'ї чиновника і здобув чудову освіту. Юнак рано почав вивчати Святе Письмо і незабаром прийняв християнство, а потім і чернецтво. Молоду людину вважали за гідного кандидата на місце єпископа, але він ухилився від сану, віддавши перевагу життю в пустелі. У цей час він написав "Шість слів про священство", "Порівняння влади багатства і переваг царських з істинною і християнською любов'ю чернечого життя" та інші праці. Повернувшись до Антіохії, Іоанн присвятив кілька років створенню нових богословських творінь: "Про провидіння", "Книги про дівство", "До молодої вдови".
Незабаром Іоанна висвятили пресвітера і довірили йому обов'язок нести Слово Боже людям. Він виявився блискучим проповідником і отримав від пастви прізвисько Златоуст. Протягом двадцяти років, двічі на тиждень, а іноді й щодня, Іван проповідував у храмі. У цей же час він написав тлумачення на багато книг Писання, а також безліч бесід, повчань, похвал святих. Ставши 397 року патріархом Константинополя, Іван активно займався духовним удосконаленням священства.
Що не можна робити цього дня
- Не можна бути скупим, аби не зустріти Новий рік у злиднях
- Наші предки вірили, що цього дня не можна байдикувати
- Не варто цього дня вирушати в подорож. Вважається, що вона не принесе бажаних емоцій
- Не можна сваритися та ображатися
Прикмети на 25 листопада
Від Іоанна починалася так звана "пельменна пора". Господині робили фарш (як начинку використовували м'ясо, рибу, гриби), і вся родина куховарила улюблену страву. Пельменів намагалися наліпити якомога більше — одразу на кілька обідів. Їх заморожували просто надворі, і потім просто відраховували необхідну кількість і варили.
Цього дня заведено молитися Іоанну Златоусту за справедливий суд над хабарниками та ошуканцями.
- Поривчастий вітер 26 листопада затихає тільки до вечора – в найближчі дні очікується потепління.
- Шум лісу чується – це віщує нещастя.
- Вдень почалася снігова буря – вночі буде мороз.
- Дерева вкрилися інеєм – за прикметами, буде урожайний рік.
- Зайці тікають з лісу – буде холоднеча. Сніг падає великими пластівцями – буде легкий мороз.
- Каркають ворони – очікуй відлиги.
- Якщо йде дощ або негода, наступного року буде багатий урожай.
Іменини 26 листопада
День ангела (іменини) сьогодні, 26 листопада, святкують: Герман та Іван.
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