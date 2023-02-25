26 лютого — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 26 лютого, в православному календарі день пам’яті преподобного Мартиніана Кесарійського. Він почав рано вести самітницьке життя. Пішов на деякий час жити в пустелю, де багато молився Господу. За це отримав від нього дар зцілення.

Коли повернувся з пустелі, то в місті його зустріла розпусна дівка, яка запропонувала Мартиніану своє тіло. Однак преподобний залишився непохитним в своїй вірі та не повівся на гріх. Тоді дівчина покаялася і попросила допомогти їй відшукати Бога. Направив її святий до храму.

Мартиніана часто називають захисником сімейної вірності та заступником тих, хто вирішив жити без гріха.

Прикмети 26 лютого

Народні прикмети 26 лютого / Фото: Pexels

Погана погода означає, що весна буде дощовою.

Мороз і суха погода на спекотне літо.

Немає снігу — весна буле посушливою та теплою.

На землі все ще лежить сніг — до холодної весни.

Що завтра не можна робити

Не можна ображати близьких та друзів, тому що преподобний Мартиніан не терпить невірності. Церква не дозволяє лихословити, лаятися, лінуватися. А ось жінки в цей день намагалися не вишивати, не прясти і не шити.

Що можна робити завтра

Наші предки 26 лютого запрошували в гості давніх друзів, щоб пригадати добрі минулі часи. А ще просили у зірок допомоги, адже вірили, що вони є душами родичів, які вже померли.

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