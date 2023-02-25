26 лютого — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 26 лютого, в православному календарі день пам’яті преподобного Мартиніана Кесарійського. Він почав рано вести самітницьке життя. Пішов на деякий час жити в пустелю, де багато молився Господу. За це отримав від нього дар зцілення.
Коли повернувся з пустелі, то в місті його зустріла розпусна дівка, яка запропонувала Мартиніану своє тіло. Однак преподобний залишився непохитним в своїй вірі та не повівся на гріх. Тоді дівчина покаялася і попросила допомогти їй відшукати Бога. Направив її святий до храму.
Мартиніана часто називають захисником сімейної вірності та заступником тих, хто вирішив жити без гріха.
Прикмети 26 лютого
- Погана погода означає, що весна буде дощовою.
- Мороз і суха погода на спекотне літо.
- Немає снігу — весна буле посушливою та теплою.
- На землі все ще лежить сніг — до холодної весни.
Що завтра не можна робити
Не можна ображати близьких та друзів, тому що преподобний Мартиніан не терпить невірності. Церква не дозволяє лихословити, лаятися, лінуватися. А ось жінки в цей день намагалися не вишивати, не прясти і не шити.
Що можна робити завтра
Наші предки 26 лютого запрошували в гості давніх друзів, щоб пригадати добрі минулі часи. А ще просили у зірок допомоги, адже вірили, що вони є душами родичів, які вже померли.
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