Фото ілюстративне / © ТСН

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Від кінця 2025 року до весни 2026-го серед новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля" сталося щонайменше 26 смертей, не пов'язаних безпосередньо з бойовими діями.

Про це йдеться у розслідуванні видання "Бабель".

За інформацією журналістів, серед основних причин смерті називають пневмонію, серцево-судинні захворювання та інші хвороби, що розвинулися невдовзі після мобілізації.

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Водночас родичі частини загиблих та окремі свідки заявляють про можливі випадки неналежного медичного забезпечення та застосування насильства щодо новобранців. У самому полку такі звинувачення переважно відкидають.

Скарги на медичну допомогу

Одним із випадків, описаних у розслідуванні, стала смерть 34-річного Віталія Салтана з Кропивницького. Його мобілізували наприкінці січня, а менш ніж за місяць він помер у лікарні від пневмонії.

За інформацією журналістів, чоловіка госпіталізували з критично низьким рівнем сатурації. Родичі переконані, що медичну допомогу йому надали із запізненням, оскільки він тривалий час скаржився на високу температуру та погіршення самопочуття.

У полку натомість заявляють, що перевірка за участі представників Сухопутних військ не виявила порушень у наданні медичної допомоги. Водночас представник Офісу військового омбудсмана Руслан Циганков повідомив, що під час перевірки були зафіксовані проблеми з медичним забезпеченням підрозділу.

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Дмитро Коваль до Скелі / © Бабель

Родичі загиблих говорять про можливе насильство

Окремі сім'ї загиблих військовослужбовців заявляють про підозрілі обставини смерті своїх близьких.

Зокрема, дружина 50-річного Дмитра Коваля, який помер у березні 2026 року, розповіла журналістам, що побачила на тілі чоловіка численні синці та ушкодження. За її словами, після трагедії з нею зв'язалися люди, які проходили підготовку разом із Ковалем, і повідомили про можливі випадки побиття.

У "Скелі" наголошують, що не мають підтверджень таких тверджень та не вважають свідчення осіб, які самовільно залишили службу, достатньою підставою для висновків.

Володимир Цуканов разом із сестрою Альоною / © Бабель

Слідство розслідує окремі випадки

Найбільш резонансною стала справа 32-річного Володимира Цуканова з Миколаївщини. Судово-медична експертиза зафіксувала у нього множинні переломи ребер та травму грудної клітки.

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За даними слідства, чоловік міг зазнати побиття під час перебування у "Скелі". У справі фігурує молодший сержант полку Анатолій Кучер. Як зазначає "Бабель", у суді військовослужбовець визнав провину, однак згодом через адвоката озвучив іншу версію подій, заявивши, що лише зупиняв новобранця після конфліктної ситуації.

У підрозділі спочатку заявляли, що не мають інформації про такого військового, однак пізніше підтвердили, що він дійсно проходив службу у "Скелі".

Ще один випадок стосується 38-річного Віталія Карата. Після його смерті експерти також виявили переломи ребер та травму грудної клітки. Командування полку стверджує, що чоловік отримав травми під час спроби самовільно залишити частину та падіння з дерева.

Що кажуть у полку

Командир "Скелі" Андрій Сурай визнає, що поодинокі випадки насильства у підрозділі трапляються, однак заперечує, що це системна практика.

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За його словами, командування реагує на всі сигнали про можливі порушення та співпрацює з правоохоронними органами. У підрозділі також наголошують, що на сьогодні полк виконує бойові завдання одразу на дев'яти напрямках фронту.

Речник "Скелі" Олексій Братущак заявив, що позиція командування полягає у встановленні всіх обставин інцидентів та покаранні винних у разі підтвердження порушень.

Що відомо про статистику

За даними "Бабеля", наприкінці 2025 року, після розширення підрозділу з батальйону до полку, кількість скарг почала зростати.

В Офісі військового омбудсмана зазначають, що кількість небойових смертей у "Скелі" є вищою, ніж у багатьох інших військових частинах, хоча про кардинальну різницю не йдеться. Найбільше питань у перевіряльників викликає саме система медичного забезпечення.

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Також, за даними офісу, на полк припадає 5,1% від понад 9 тис. звернень військовослужбовців, які надійшли до військового омбудсмана. При цьому там наголошують, що реальна кількість скарг може бути більшою, оскільки не всі військові мають можливість повідомляти про проблеми.

Нагадаємо, раніше йшлося про заяву представника полку «Скеля» Андрія Сурая після смерті мобілізованого Віталія Карата. Сурай повідомив, що Віталій Карат намагався втекти зі служби та впав із дерева під час вмовлянь спуститися, проте звернув увагу на дивну розбіжність у кількості зламаних ребер у первинному огляді та фінальному висновку про причину смерті.

Також у Мережі виник скандал через смерть військових «Скелі» від пневмонії.

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