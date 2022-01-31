26-річна жінка на Закарпатті народила сьому дитину у швидкій: фото

З породілею і її новонародженим хлопчиком усе гаразд.

26-річна мешканка із с. Тур'я Пасіка Закарпатської області народила сьому дитину у кареті швидкої допомоги. Пологи відбулись сьогодні вранці, 31 січня.

Про це повідомили у Закарпатському територіальному центрі екстреної медичної допомоги. Його працівники розповіли, що о 07:40 отримали виклик про пологи 26-річної жінки. На місце одразу ж виїхала бригада швидкої допомоги № 404.

Під час огляду породіллі, фельдшерка Яна Гладкова з'ясувала, що води у жінки вже відійшли, і дорогою до пологового вона почала народжувати.

"Це мої перші пологи "на колесах", дуже хвилювалася. О 8:25, перед в'їздом у Перечин, народився хлопчик. Ми обробили пупкову ранку малюку, надали допомогу мамі і госпіталізували їх до пологового відділення Перечинської лікарні. Мама і малюк - здорові і почуваються добре ", - розповіла фельдшерка.

фото / Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги

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