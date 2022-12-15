26-річний житель Миколаївщини загинув від мін, яких приніс додому: його товариша рятують лікарі (фото)

Сьогодні, 15 грудня, в одному з сіл Снігурівського району Миколаївської області двоє чоловіків підірвалися на мінах. Один з них загинув, а другого госпіталізували.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

"Чоловік знайшов дві протипіхотні міни, які залишили після себе військові рф. 26-річний місцевий мешканець знахідку приніс додому та почав показувати її своєму знайомому - снаряди здетонувавали, чоловік від отриманих травм помер на місці", - повідомив він.

33-річний товариш, який був поруч, отримав численні травми, зараз за його життя боряться лікарі.

"Шановні мешканці звільнених територій! Вкотре нагадую, дотримуйтесь правил особистої безпеки. Не чіпайте небезпечні знахідки та не підходьте до них, адже будь-якої миті вони можуть здетонувати. Одразу викликайте фахівців за номером 102 або 101. Не наражайте себе та близьких на небезпеку. Робота з розмінування звільнених територій триває", - поінформував начальник поліції області.

Мінна небезпека в Україні

В окупованому Маріуполі двоє підлітків підірвалися на снаряді.

У четвер, 1 грудня, на Харківщині автівка з двома чоловіками підірвалась на міні. Потерпілі внаслідок вибуху загинули.

Схожий випадок стався на Херсонщині. Там також двоє чоловіків в авто підірвалися на міні: один з них загинув.

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