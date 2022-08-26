26 серпня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

26 серпня 2022 року – п’ятниця. 184-й день війни Росії проти України. 238-й день року. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.
Який сьогодні день в Україні і світі
26 серпня - Всесвітній день нарциса (World Daffodil Day). Він завжди припадає на четверту п'ятницю останнього літнього місяця. Однак присвячена подія не квітам, а боротьбі з раком. Адже саме нарциси вже багато років використовуються як символи цієї страшної хвороби. Нарциси розквітають навесні і разом з ними з'являються нові надії. Тому 1950 року ракові спільноти почали використовувати квітку як символ надії на видужування. Цього дня проводиться збирання коштів для світових онкологічних організацій, щоб допомогти хворим на рак.
Також 26 серпня - Всесвітній день собаки. Ініціатором створення свята стала американка Коллін Пейдж. Вона є провідною спеціалісткою з поведінки тварин та авторкою книг, експерткою сайту DogTime.com і журналу Ok!. Засновано це свято було 2004 року. Дату жінка обрала не випадково, адже саме цього дня в її сім'ї з'явився новий член - собака Шелті. Домашнього улюбленця Коллін взяла з притулку. Тоді їй було всього 10 років. Однак саме Шелті допомогла дівчинці зрозуміти, яке її покликання в житті.
Яке сьогодні, 26 серпня, церковне свято
26 серпня в церковному календарі – перенесення мощей преподобного Максима Ісповідника. Преподобний народився близько 580 року в Константинополі. Замолоду отримав різнобічну освіту, однак завжди мав сильну віру в Бога. Разом з двома його учнями Максим піддався жорстоким катуванням. Помер преподобний 13 серпня (за новим стилем 26 серпня) 662 року. І саме в цей день його мощі перенесли до Константинополя.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 серпня
Які сьогодні іменини: Костянтин, Яків, Микола, Василь, Олексій, Тихон, Іван, Максим, Ірина, Євдокія, Ксенія.
Талісманом людини, народженої 26 серпня є нефрит. Цей легендарний камінь відомий з давніх часів. Ще в бронзовому віці майстри робили з нього амулети та зброю. Згідно з китайськими повір'ями, нефрит уособлює п'ять якостей людини: справедливість, чесність, мужність, милосердя та мудрість.
В цей день народилися:
- 1910 рік — католицька черниця, засновниця доброчинних місій, лауреат Нобелівської премії миру за 1979 рік Блаженна мати Тереза;
- 1980 рік — американський кіноактор Маколей Калкін.
Що не можна робити в цей день
- Не варто лаятися та сваритися.
- Краще не ходити вдосвіта по росі - так можна застудитися.
Народні прикмети і традиції на 26 серпня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:
- дивилися, який сьогодні день: якщо тепла погода - зима буде морозною, а якщо холодно - то зима буде теплою;
- зростаючий місяць означає, що скоро прийдуть дощі;
- дме сильний вітер - вересень буде дощовим;
- на березі вже жовте листя - чекайте на ранню осінь.
В народі 26 серпня називали Максим Сповідник або Тихон Страсний. Часто цього дня віряни молилися Страсній іконі Божої Матері, щоб отримати захист від хвороб. А ще селяни починали прибирання в льохах, щоб підготувати їх до осені.
Погода на сьогодні, 26 серпня
Сьогодні, 26 серпня, в Києві ясно, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не передбачається. У Харкові сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, але опадів не буде. В Одесі ясно, без опадів.
Температура повітря в Києві +31 вдень та +22 вночі. У Львові +29 вдень та +17 вночі. У Харкові +33 вдень та +22 вночі. В Одесі +30 вдень та +23 вночі.
Пам’ятні дати 26 серпня
Календар важливих подій в Україні та світі за 26 серпня:
- 1071 рік — у битві поблизу Манцикерту турки-сельджуки на чолі з Алп-Арсланом громлять візантійську армію імператора Романа IV Діогена і беруть його в полон;
- 1278 рік — відбувається битва під Дюрнкрутом, найбільша битва лицарських часів у Європі;
- 1498 рік — Мікеланджело одержує замовлення на створення скульптурної групи для собору святого Петра в Рим;
- 1657 рік — у Чигирині Гетьманом України (до повноліття Юрія Хмельницького) обирають Івана Виговського;
- 1728 рік — Вітус Беринг відкриває протоку між Азією й Америкою, що одержує назву Берингова протока;
- 1789 рік — приймають Декларацію прав людини і громадянина на Установчих зборах в Королівстві Франція;
- 1791 рік — американець Джон Фітч отримує патент на пароплав, продемонстрований ще 4 роками раніше;
- 1813 рік — починається Дрезденська битва;
- 1833 рік — членів експедиції Джона Росса виявляють на острові Баффін (арктична Канада) після трьох років проживання серед місцевих племен;
- 1847 рік — проголошують Республіку Ліберія;
- 1907 рік — закований у ланцюг і кинутий у воду ілюзіоніст Гаррі Гудіні спливає на поверхню через 57 секунд;
- 1914 рік — засновують футбольний клуб Палмейрас;
- 1918 рік — Волт Дісней підробляє свої документи, "збільшивши" собі вік, щоб піти на службу в Червоний Хрест;
- 1918 рік — дипломатичні представники Української Держави й Османської імперії обмінюються грамотами з нагоди ратифікації Брестського мирного договору;
- 1926 рік — в Королівстві Італія створюють футбольний клуб "Фіорентина";
- 1939 рік — Гітлер пред'являє Польщі ультиматум з вимогою передати Німеччині Данциг (Гданськ);
- 1939 рік — в Римі відбувається ІІ Великий збір Українських націоналістів, що ухвалює політичну програму Організації українських націоналістів, головою ОУН переобирають А. Мельника;
- 1945 рік — Українська РСР ратифікує Статут ООН;
- 1946 рік — виходить у світ книга Джорджа Орвелла "Колгосп тварин";
- 1946 рік — Норма Бейкер підписує контракт із кіностудією XX Century Fox, її починають називати Мерілін Монро;
- 1968 рік — у США виходить сингл The Beatles "Hey Jude" — перший продукт створений групою фірми грамзапису "Apple Records";
- 1970 рік — відбувається останній виступ американського рок-музиканта Джимі Гендрікса;
- 1972 рік — у Мюнхені відкриваються XX Олімпійські ігри;
- 1991 рік — Президія Верховної Ради УРСР ухвалює рішення про тимчасове припинення діяльності Компартії України.