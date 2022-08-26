26 серпня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

26 серпня 2022 року – п’ятниця. 184-й день війни Росії проти України. 238-й день року. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

26 серпня - Всесвітній день нарциса (World Daffodil Day). Він завжди припадає на четверту п'ятницю останнього літнього місяця. Однак присвячена подія не квітам, а боротьбі з раком. Адже саме нарциси вже багато років використовуються як символи цієї страшної хвороби. Нарциси розквітають навесні і разом з ними з'являються нові надії. Тому 1950 року ракові спільноти почали використовувати квітку як символ надії на видужування. Цього дня проводиться збирання коштів для світових онкологічних організацій, щоб допомогти хворим на рак.

Також 26 серпня - Всесвітній день собаки. Ініціатором створення свята стала американка Коллін Пейдж. Вона є провідною спеціалісткою з поведінки тварин та авторкою книг, експерткою сайту DogTime.com і журналу Ok!. Засновано це свято було 2004 року. Дату жінка обрала не випадково, адже саме цього дня в її сім'ї з'явився новий член - собака Шелті. Домашнього улюбленця Коллін взяла з притулку. Тоді їй було всього 10 років. Однак саме Шелті допомогла дівчинці зрозуміти, яке її покликання в житті.

Яке сьогодні, 26 серпня, церковне свято

26 серпня - перенесення мощей преподобного Максима Ісповідника / Фото: https://azbyka.ru/

26 серпня в церковному календарі – перенесення мощей преподобного Максима Ісповідника. Преподобний народився близько 580 року в Константинополі. Замолоду отримав різнобічну освіту, однак завжди мав сильну віру в Бога. Разом з двома його учнями Максим піддався жорстоким катуванням. Помер преподобний 13 серпня (за новим стилем 26 серпня) 662 року. І саме в цей день його мощі перенесли до Константинополя.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 серпня

Які сьогодні іменини: Костянтин, Яків, Микола, Василь, Олексій, Тихон, Іван, Максим, Ірина, Євдокія, Ксенія.

Талісманом людини, народженої 26 серпня є нефрит. Цей легендарний камінь відомий з давніх часів. Ще в бронзовому віці майстри робили з нього амулети та зброю. Згідно з китайськими повір'ями, нефрит уособлює п'ять якостей людини: справедливість, чесність, мужність, милосердя та мудрість.

В цей день народилися:

1910 рік — католицька черниця, засновниця доброчинних місій, лауреат Нобелівської премії миру за 1979 рік Блаженна мати Тереза;

1980 рік — американський кіноактор Маколей Калкін.

Що не можна робити в цей день

Не варто лаятися та сваритися.

Краще не ходити вдосвіта по росі - так можна застудитися.

Народні прикмети і традиції на 26 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо тепла погода - зима буде морозною, а якщо холодно - то зима буде теплою;

зростаючий місяць означає, що скоро прийдуть дощі;

дме сильний вітер - вересень буде дощовим;

на березі вже жовте листя - чекайте на ранню осінь.

В народі 26 серпня називали Максим Сповідник або Тихон Страсний. Часто цього дня віряни молилися Страсній іконі Божої Матері, щоб отримати захист від хвороб. А ще селяни починали прибирання в льохах, щоб підготувати їх до осені.

Погода на сьогодні, 26 серпня

Сьогодні, 26 серпня, в Києві ясно, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не передбачається. У Харкові сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, але опадів не буде. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +31 вдень та +22 вночі. У Львові +29 вдень та +17 вночі. У Харкові +33 вдень та +22 вночі. В Одесі +30 вдень та +23 вночі.

Пам’ятні дати 26 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 26 серпня: