Який сьогодні день, 26 січня / Pexels

26 січня 2022 року – усе про цей день: традиції, іменини, день ангела, що не можна робити

26 січня 2022 року – усе про цей день: традиції, іменини, день ангела, що не можна робити

Сьогодні, 26 січня 2022 року, середа. Святкуємо Яремин день, Міжнародний день митника, Всесвітній день екологічної освіти, День Австралії.

Які свята 26 січня в Україні та світі

26 січня День Австралії / pixabay.com

День працівників контрольно-ревізійної служби України

Міжнародний день митника

Всесвітній день екологічної освіти

День Австралії

День “давай поговоримо” в Канаді

День штату Мічиган, США

Церковні свята сьогодні, 26 січня

26 січня православна церква вшановує пам’ять Єрмила і Стратоніка Сінгідонських

26 січня православна церква вшановує пам’ять Єрмила і Стратоніка Сінгідонських. Це двоє друзів з Сінгідунума, які загинули за віру в Христа під час правління жорстокого імператора Ліцинія.

Які події сталися 26 січня

26 січня 1931 року Магатма Ґанді звільняють з в’язниці / commons.wikimedia.org

26 січня в світі трапилися наступні важливі події:

1788 рік – на британських кораблях в Австралію прибуває 730 ув'язнених, саме вони засновують Сідней.

1886 рік – німецьким конструктором Карлом Бенцом отримано патент на триколісний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння.

1931 рік – Магатма Ґанді звільняють з в’язниці.

1956 рік – в Італії починаються VII зимові Олімпійські ігри.

Хто народився 26 січня

26 січня 1925 року народився американський кіноактор Пол Ньюман / commons.wikimedia.org

Сьогодні, 26 січня, народилися:

1763 рік – французький військовий, був маршалом Франції і королем Швеції та Норвегії Карл XIV Юхан.

1777 рік – український історик, перекладач та етнограф Василь Ломиковський.

1921 рік – японський бізнесмен, заснував компанію "Sony" Акіо Моріта.

1925 рік – американський кіноактор Пол Ньюман.

У кого сьогодні іменини

26 січня іменини святкують Єлизар, Афанасій, Петро, Максим та Яків / pixabay.com

Чоловічі імена на 26 січня:

Єлизар, Афанасій, Петро, Максим та Яків

Жіночі імена на 26 січня:

Свій день ангела 26 січня святкують лише чоловіки

Народні прикмети на 26 січня

26 січня кіт лиже лапку, чекайте сонячної погоди / pixabay.com

26 січня в народі називали “Яремин день”. Цього дня спостерігали за поведінкою собак та кішок, щоб спрогнозувати, якою буде погода.

26 січня кішка спить, ховаючи мордочку, буде мороз.

Якщо кіт лиже лапку, чекайте сонячної погоди.

26 січня кішка качається по підлозі, значить скоро прийде потепління.

Собака спить калачиком, буде холодно.

Також 26 січня намагалися пробачити всіх своїх кривдників.

Що не можна робити