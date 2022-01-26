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26 січня 2022 року – усе про цей день: традиції, іменини, день ангела, що не можна робити

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26 січня 2022 року – усе про цей день: традиції, іменини, день ангела, що не можна робити

Який сьогодні день, 26 січня / Pexels

Сьогодні, 26 січня 2022 року, середа. Святкуємо Яремин день, Міжнародний день митника, Всесвітній день екологічної освіти, День Австралії.

Які свята 26 січня в Україні та світі

26 січня День Австралії / © pixabay.com
26 січня День Австралії / pixabay.com
  • День працівників контрольно-ревізійної служби України
  • Міжнародний день митника
  • Всесвітній день екологічної освіти
  • День Австралії
  • День “давай поговоримо” в Канаді
  • День штату Мічиган, США

Церковні свята сьогодні, 26 січня

26 січня православна церква вшановує пам’ять Єрмила і Стратоніка Сінгідонських / ©
26 січня православна церква вшановує пам’ять Єрмила і Стратоніка Сінгідонських

26 січня православна церква вшановує пам’ять Єрмила і Стратоніка Сінгідонських. Це двоє друзів з Сінгідунума, які загинули за віру в Христа під час правління жорстокого імператора Ліцинія.

Які події сталися 26 січня

26 січня 1931 року Магатма Ґанді звільняють з в’язниці / © commons.wikimedia.org
26 січня 1931 року Магатма Ґанді звільняють з в’язниці / commons.wikimedia.org

26 січня в світі трапилися наступні важливі події:

  • 1788 рік – на британських кораблях в Австралію прибуває 730 ув'язнених, саме вони засновують Сідней.
  • 1886 рік – німецьким конструктором Карлом Бенцом отримано патент на триколісний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння.
  • 1931 рік – Магатма Ґанді звільняють з в’язниці.
  • 1956 рік – в Італії починаються VII зимові Олімпійські ігри.

Хто народився 26 січня

26 січня 1925 року народився американський кіноактор Пол Ньюман / © commons.wikimedia.org
26 січня 1925 року народився американський кіноактор Пол Ньюман / commons.wikimedia.org

Сьогодні, 26 січня, народилися:

  • 1763 рік – французький військовий, був маршалом Франції і королем Швеції та Норвегії Карл XIV Юхан.
  • 1777 рік – український історик, перекладач та етнограф Василь Ломиковський.
  • 1921 рік – японський бізнесмен, заснував компанію "Sony" Акіо Моріта.
  • 1925 рік – американський кіноактор Пол Ньюман.

У кого сьогодні іменини

26 січня іменини святкують Єлизар, Афанасій, Петро, Максим та Яків / © pixabay.com
26 січня іменини святкують Єлизар, Афанасій, Петро, Максим та Яків / pixabay.com

Чоловічі імена на 26 січня:

Єлизар, Афанасій, Петро, Максим та Яків

Жіночі імена на 26 січня:

Свій день ангела 26 січня святкують лише чоловіки

Народні прикмети на 26 січня

26 січня кіт лиже лапку, чекайте сонячної погоди / © pixabay.com
26 січня кіт лиже лапку, чекайте сонячної погоди / pixabay.com

26 січня в народі називали “Яремин день”. Цього дня спостерігали за поведінкою собак та кішок, щоб спрогнозувати, якою буде погода.

  • 26 січня кішка спить, ховаючи мордочку, буде мороз.
  • Якщо кіт лиже лапку, чекайте сонячної погоди.
  • 26 січня кішка качається по підлозі, значить скоро прийде потепління.
  • Собака спить калачиком, буде холодно.

Також 26 січня намагалися пробачити всіх своїх кривдників.

Що не можна робити

  • Заборонялося 26 січня спати поряд з кішкою, адже тоді можна втратити розум.
  • Не лаяли і не били собак та котів, щоб не накликати на себе біди.
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