26 січня 2022 року – усе про цей день: традиції, іменини, день ангела, що не можна робити

Сьогодні, 26 січня 2022 року, середа. Святкуємо Яремин день, Міжнародний день митника, Всесвітній день екологічної освіти, День Австралії.
Які свята 26 січня в Україні та світі
- День працівників контрольно-ревізійної служби України
- Міжнародний день митника
- Всесвітній день екологічної освіти
- День Австралії
- День “давай поговоримо” в Канаді
- День штату Мічиган, США
Церковні свята сьогодні, 26 січня
26 січня православна церква вшановує пам’ять Єрмила і Стратоніка Сінгідонських. Це двоє друзів з Сінгідунума, які загинули за віру в Христа під час правління жорстокого імператора Ліцинія.
Які події сталися 26 січня
26 січня в світі трапилися наступні важливі події:
- 1788 рік – на британських кораблях в Австралію прибуває 730 ув'язнених, саме вони засновують Сідней.
- 1886 рік – німецьким конструктором Карлом Бенцом отримано патент на триколісний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння.
- 1931 рік – Магатма Ґанді звільняють з в’язниці.
- 1956 рік – в Італії починаються VII зимові Олімпійські ігри.
Хто народився 26 січня
Сьогодні, 26 січня, народилися:
- 1763 рік – французький військовий, був маршалом Франції і королем Швеції та Норвегії Карл XIV Юхан.
- 1777 рік – український історик, перекладач та етнограф Василь Ломиковський.
- 1921 рік – японський бізнесмен, заснував компанію "Sony" Акіо Моріта.
- 1925 рік – американський кіноактор Пол Ньюман.
У кого сьогодні іменини
Чоловічі імена на 26 січня:
Єлизар, Афанасій, Петро, Максим та Яків
Жіночі імена на 26 січня:
Свій день ангела 26 січня святкують лише чоловіки
Народні прикмети на 26 січня
26 січня в народі називали “Яремин день”. Цього дня спостерігали за поведінкою собак та кішок, щоб спрогнозувати, якою буде погода.
- 26 січня кішка спить, ховаючи мордочку, буде мороз.
- Якщо кіт лиже лапку, чекайте сонячної погоди.
- 26 січня кішка качається по підлозі, значить скоро прийде потепління.
- Собака спить калачиком, буде холодно.
Також 26 січня намагалися пробачити всіх своїх кривдників.
Що не можна робити
- Заборонялося 26 січня спати поряд з кішкою, адже тоді можна втратити розум.
- Не лаяли і не били собак та котів, щоб не накликати на себе біди.