26 січня — яке церковне свято в православному календарі

Сьогодні, 26 січня, в православному календарі — день пам’яті святих Єрмила і Стратоніка. Жили вони на початку IV століття під час правління імператора Ліцинія, який був відомий своїми гоніннями на християн. Він проголосив, що буде видавати нагороду кожному, хто вкаже йому на християнина. Так був схоплений Єрмил, який був дияконом. Ліциній спочатку запропонував йому служити язичницьким богам. Але той відмовився.

Помістили тоді Єрмила до темниці на 3 дні. Потім відпустили, щоб знову озвучити свою пропозицію. Єрмил знову не погодився. Тоді його жорсткого катували. Стратонік працював у цій темниці, був другом Єрмила і таємним християнином. Бачачи муки диякона, він гірко заплакав, чим видав себе. Імператор дізнався, що вони друзі, і наказав втопити обох у річці.

На честь святого Єрмила 26 січня святкують народне свято — Єрмилів день.

Прикмети 26 січня

Народні прикмети 26 січня / Фото: Pexels

чути тріск дерев у лісі — будуть затяжні морози;

кішка потягується і спить животом доверху — чекайте на потепління;

собака згорнулася калачиком — до похолодання;

коло навколо місяця — скоро розпочнеться хуртовина.

Що сьогодні не можна робити

Цього дня заборонено ображати домашніх тварин, інакше це може погано закінчитися. Якщо буде можливість, потрібно нагодувати бездомну кішку. Не базікайте зайвого і не сваріться. Також не варто вмиватися до 13:00.

Що можна робити сьогодні

Серед наших предків існувало повір'я, якщо цього дня посадити хворого на те місце, де спить кішка, то можна його зцілити. Однак засинати з домашньою твариною не можна — це може призвести до хвороб.

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