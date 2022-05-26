26 травня 2022 року – цей день в історії / Фото: Pexels

26 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

26 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

26 травня 2022 року – четвер. 92-й день війни Росії проти України. 146-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

26 травня - Річниця битви під Корсунем. Цього дня 1648 року відбулося протистояння українського війська на чолі з Богданом Хмельницьким та армії Речі Посполитої під командуванням Миколи Потоцького. Корсунську битву називають зразком тактики і стратегії, а ще вона доводить талановитість українського гетьмана. Козацька армія (15 тисяч людей) та загін кінноти кримських татар (3 тисячі) підготували пастку, в яку заманили польське військо (20 тисяч людей). Вояків Речі Посполитої розгромили усього за 4 години.

А ще 26 травня - Всесвітній день Дракули. Щорічна подія, яка присвячена відомому на увесь світ монстру - вампіру графу Дракулі. Дату обрали на честь виходу першого роману Брема Стокера під назвою "Дракула" (1897 рік).

Також 26 травня - Всесвітній день рудих. Перша подія відбулася 2005 року. На фестиваль щороку з'їжджаються рудоволосі красені та красуні з усіх куточків планети. Вважається, що всі рудоволосі жителі Європи - нащадки кельтів. Проте деякі історики стверджують, що вони пішли від неандертальців, які мешкали на цій території понад 10 тисяч років тому.

26 травня - Всесвітній день товару (World Product Day). Щороку припадає на останній четвер травня. Головна мета події - поділитися з простими споживачами особливостями виробничого процесу різних товарів.

26 травня - яке сьогодні свято в церковному календарі

26 травня - день пам'яті мучениці Глікерії / Фото: commons.wikimedia.org

26 травня в церковному календарі – день пам'яті мучениці Глікерії. Свята Глікерія жила в II столітті і відрізнялася надзвичайною побожністю. За вірність християнству та Господу їй відрубали голову. Наказав зробити це імператор Марк Аврелій. Мученицька смерть діви Глікерії прославила Бога в Гараклеї - місті, де свята проживала. Через деякий час там побудували церкву на її честь. Її святу голову вшановують там і нині.

Пам’ятні дати 26 травня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 26 травня:

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1093 рік — в день Вознесіння Господнього половці розбивають руське військо в битві на річці Стугна;

1648 рік — 15-тисячна козацька армія Богдана Хмельницького розбиває польську армію Миколая Потоцького в битві під Корсунем;

1895 рік — під час архиєрейської візитації Білого Каменю митрополит Сильвестр (Сембратович) освячує наріжний камінь під нову муровану церкву (храм освячують трішки пізніше - 1901 року, зробив це митпрополит Андрій Шептицький);

2014 рік — відбувається перший бій за Донецький аеропорт, українські війська вибивають проросійських бойовиків з обох терміналів аеропорту.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 травня

Які сьогодні іменини: Олександр, Василь, Георгій, Юхим, Макар, Сергій, Тарас, Юрій, Ірина.

26 травня народилися:

1053 рік — Великий князь київський, князь чернігівський і переяславський Володимир Мономах;

1877 рік — українська письменниця, літературознавиця, перекладачка, етнографиня, лікарка Косач-Кривинюк Ольга Петрівна;

1936 рік — український письменник і публіцист Віталій Коротич;

1957 рік — український актор Богдан Бенюк.

Погода на 26 травня

26 травня в Києві протягом всього дня похмура погода, вранці сильний дощ, який послабшає до середини дня та закінчиться до вечора. У Львові вранці небо буде ясним, однак потім його затягне хмарами, вночі можливий дощ. У Харкові весь день хмарно, з середини дня очікується дрібний дощ. В Одесі хмарно, вранці дощ з грозою, вдень - просто дощ.

Температура повітря в Києві +21 вдень та +13 вночі. У Львові +19 вдень та +9 вночі. У Харкові +20 вдень та +9 вночі. В Одесі +21 вдень та +15 вночі.