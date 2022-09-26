26 вересня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

26 вересня 2022 року – понеділок. 215-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилося 96 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.
Який сьогодні день в Україні і світі
26 вересня - Європейський день мов. Цей масовий захід спрямовано на розширення міжкультурного розуміння та опанування іноземних мов. Святкують його в 45 країнах світу. Свято було проголошено за підтримки офіційних органів Європейського Союзу в грудні 2001 року.
Також 26 вересня - Всесвітній день контрацепції. Свято було організоване 2007 року за ініціативи міжнародних організацій та установ, які займаються репродуктивним здоров'ям жінок та чоловіків. Головна його мета - розширити інформаційну обізнаність населення про різні види контрацепції.
А ще 26 вересня - Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї. Був створений за ініціативою Генеральної Асамблеї ООН 5 грудня 2013 року. Головна його мета - привернути увагу до проблем, які пов'язані зі зброєю масового знищення, а ще - забезпечити безпеку на планеті.
26 вересня - Всесвітній день здоров'я довкілля. Започаткували в Індонезії 2011 року. Під час першого святкування студенти виконали гімн свята. Цікаво, що вони самі написали слова та музику до нього. Через рік ця подія стала популярною в багатьох країнах світу. Люди цього дня виходять на прибирання скверів та парків.
Також 26 вересня - День народження грамофону. 1877 року Томас Едісон винайшов прилад, який був здатний записувати на платівку звук - фотограф. А 26 вересня цього ж року інший вчений, Еміль Берлінер, запатентував грамофон, який допомагав відтворити чистий звук та мав досить простий механізм.
Яке сьогодні, 26 вересня, церковне свято
26 вересня в церковному календарі – день пам'яті священномученика Корнилія. Народився він в I столітті в Італії Фракійській (нині - Румунія). Був язичником, але вирізнявся добрими справами та благочестям. Згодом став Корнилій сотником римського війська і поселився в Кесарії Палестинській. Одного разу він молився в своєму будинку, коли до нього з'явився ангел та промовив: "Молитви твої й твоя милостиня перед Богом згадалися. Тепер же пошли до Йоппії людей, та й приклич Симона, що зветься Петром. Він гостює в одного гарбарника Симона, що дім має при морі. Він скаже тобі, що ти маєш робити". Корнилій виконав наказ ангела і згодом до нього прибув апостол Петро, розповів про Христа та охрестив. Пішов він тоді в місто Скепсі, де особливо цінувалося ідолопоклонство. Там святого Корнилія зв'язали, кинули до в'язниці. Вночі дружина та син місцевого князя знаходяться під обломками язичницького храму і восхваляють Господа. Увірував тоді правитель в Христа, пішов до Корнилія і попросив їх визволити.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 вересня
Які сьогодні іменини: Лук'ян, Валеріан, Корнелій, Ілля, Петро, Леонтій, Юліан.
Талісманом людини, народженої 26 вересня є авантюрин. В Древньому Китаї та Єгипті цей камінь використовувала знать для декорування осель. А прикраси з авантюрином мали право носити лише імператори. Вважається, що авантюрин - це амулет для закоханої пари.
В цей день народилися:
- 1832 рік — український композитор Петро Сокальський;
- 1885 рік — український письменник Анищенко Калістрат Романович;
- 1890 рік — український військовик та політичний діяч Іван Полтавець-Остряниця;
- 1893 рік — український поет-байкар Микита Годованець;
- 1919 рік — актор львівського театру імені Марії Заньковецької, народний артист України Олександр Гринько;
- 1921 рік — український бібліограф і літературознавець Федір Сарана;
- 1936 рік — український правозахисник і дисидент Євген Пронюк;
- 1940 рік — український сходознавець-індолог, письменник, перекладач Степан Наливайко;
- 1954 рік — український поет, перекладач, критик, мистецтвознавець Олександр Буценко;
- 1965 рік — український державний та політичний діяч, підприємець, п'ятий Президент України Петро Порошенко;
- 1989 рік — українська борчиня Юлія Остапчук.
Що не можна робити в цей день
- Не можна ворожити перед дзеркалом, тому що трапиться щось погане.
- Не варто цього дня свататися та одружуватися, бо шлюб буде нещасливим.
- Краще не прибирати у будинку.
Народні прикмети і традиції на 26 вересня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:
- дивилися, який сьогодні день: якщо йде дощ, значить врожай буде хорошим;
- всі граки вже полетіли на зимівлю, чекайте на сніг;
- кури починають линяти - буде тепла зима.
В народі 26 вересня називали Корнилів день, Корнилій. Цього дня селяни вже прибирали з городів останні овочі - картоплю, буряки, хрін, моркву. А ще вірили, що людина, народжена 26 вересня, буде довгожителем.
Погода на сьогодні, 26 вересня
Сьогодні, 26 вересня, в Києві ясно, без опадів. У Львові похмура погода, але опадів не передбачається. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не очікується.
Температура повітря в Києві +18 вдень та +8 вночі. У Львові +18 вдень та +9 вночі. У Харкові +18 вдень та +8 вночі. В Одесі +21 вдень та +12 вночі.
Пам’ятні дати 26 вересня
Календар важливих подій в Україні та світі за 26 вересня:
- 1371 рік — у битві в долині річки Мариця об'єднані сербсько-болгарсько-валасько-угорсько-хорватські війська зазнають поразки від османів;
- 1580 рік — англійський пірат Френсіс Дрейк завершує друге у світі навколосвітнє плавання;
- 1687 рік — внаслідок обстрілу Афін венеціанською армією частково руйнується Парфенон;
- 1815 рік — герцог Рішельє стає прем'єр-міністром і міністром закордонних справ Королівства Франція;
- 1913 рік — у Києві починається суд у справі Бейліса;
- 1919 рік — війська Нестора Махна проривають фронт Добровольчої армії і здійснюють зухвалий рейд у напрямку Бердянська і Таганрога;
- 1930 рік — польська влада забороняє діяльність Пласту;
- 1951 рік — Бундестаг проголошує за виплату післявоєнних репарацій євреям;
- 1960 рік — Кеннеді і Ніксон проводять між собою перші в історії виборів президентів США телевізійні дебати;
- 1961 рік — на три тижні американський гіт-парад очолює Рой Орбісон із піснею "Oh, Pretty Woman";
- 1962 рік — проголошують Єменську Арабську Республіку;
- 1969 рік — виходить останній студійний альбом гурту "Бітлз" - "Abbey Road";
- 1991 рік — встановлюють консульські відносини між Україною й Австрією;
- 1995 рік — Україну приймають до Ради Європи;
- 2001 рік — день народження польської Вікіпедії;
- 2012 рік — убивство в ТРЦ "Караван". Підозрюваний Ярослав Мазурок вбиває трьох охоронців і ранить одного співробітника торгового центру;
- 2021 рік — у боксерському протистоянні між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа перемагає Усик та стає чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBF і IBO і повертає всі чемпіонські пояси до України.