26 вересня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

26 вересня 2022 року – понеділок. 215-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилося 96 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

26 вересня - Європейський день мов. Цей масовий захід спрямовано на розширення міжкультурного розуміння та опанування іноземних мов. Святкують його в 45 країнах світу. Свято було проголошено за підтримки офіційних органів Європейського Союзу в грудні 2001 року.

Також 26 вересня - Всесвітній день контрацепції. Свято було організоване 2007 року за ініціативи міжнародних організацій та установ, які займаються репродуктивним здоров'ям жінок та чоловіків. Головна його мета - розширити інформаційну обізнаність населення про різні види контрацепції.

А ще 26 вересня - Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї. Був створений за ініціативою Генеральної Асамблеї ООН 5 грудня 2013 року. Головна його мета - привернути увагу до проблем, які пов'язані зі зброєю масового знищення, а ще - забезпечити безпеку на планеті.

26 вересня - Всесвітній день здоров'я довкілля. Започаткували в Індонезії 2011 року. Під час першого святкування студенти виконали гімн свята. Цікаво, що вони самі написали слова та музику до нього. Через рік ця подія стала популярною в багатьох країнах світу. Люди цього дня виходять на прибирання скверів та парків.

Також 26 вересня - День народження грамофону. 1877 року Томас Едісон винайшов прилад, який був здатний записувати на платівку звук - фотограф. А 26 вересня цього ж року інший вчений, Еміль Берлінер, запатентував грамофон, який допомагав відтворити чистий звук та мав досить простий механізм.

Яке сьогодні, 26 вересня, церковне свято

26 вересня - день пам'яті священномученика Корнилія / Фото: commons.wikimedia.org

26 вересня в церковному календарі – день пам'яті священномученика Корнилія. Народився він в I столітті в Італії Фракійській (нині - Румунія). Був язичником, але вирізнявся добрими справами та благочестям. Згодом став Корнилій сотником римського війська і поселився в Кесарії Палестинській. Одного разу він молився в своєму будинку, коли до нього з'явився ангел та промовив: "Молитви твої й твоя милостиня перед Богом згадалися. Тепер же пошли до Йоппії людей, та й приклич Симона, що зветься Петром. Він гостює в одного гарбарника Симона, що дім має при морі. Він скаже тобі, що ти маєш робити". Корнилій виконав наказ ангела і згодом до нього прибув апостол Петро, розповів про Христа та охрестив. Пішов він тоді в місто Скепсі, де особливо цінувалося ідолопоклонство. Там святого Корнилія зв'язали, кинули до в'язниці. Вночі дружина та син місцевого князя знаходяться під обломками язичницького храму і восхваляють Господа. Увірував тоді правитель в Христа, пішов до Корнилія і попросив їх визволити.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 вересня

Які сьогодні іменини: Лук'ян, Валеріан, Корнелій, Ілля, Петро, Леонтій, Юліан.

Талісманом людини, народженої 26 вересня є авантюрин. В Древньому Китаї та Єгипті цей камінь використовувала знать для декорування осель. А прикраси з авантюрином мали право носити лише імператори. Вважається, що авантюрин - це амулет для закоханої пари.

В цей день народилися:

1832 рік — український композитор Петро Сокальський;

1885 рік — український письменник Анищенко Калістрат Романович;

1890 рік — український військовик та політичний діяч Іван Полтавець-Остряниця;

1893 рік — український поет-байкар Микита Годованець;

1919 рік — актор львівського театру імені Марії Заньковецької, народний артист України Олександр Гринько;

1921 рік — український бібліограф і літературознавець Федір Сарана;

1936 рік — український правозахисник і дисидент Євген Пронюк;

1940 рік — український сходознавець-індолог, письменник, перекладач Степан Наливайко;

1954 рік — український поет, перекладач, критик, мистецтвознавець Олександр Буценко;

1965 рік — український державний та політичний діяч, підприємець, п'ятий Президент України Петро Порошенко;

1989 рік — українська борчиня Юлія Остапчук.

Що не можна робити в цей день

Не можна ворожити перед дзеркалом, тому що трапиться щось погане.

Не варто цього дня свататися та одружуватися, бо шлюб буде нещасливим.

Краще не прибирати у будинку.

Народні прикмети і традиції на 26 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо йде дощ, значить врожай буде хорошим;

всі граки вже полетіли на зимівлю, чекайте на сніг;

кури починають линяти - буде тепла зима.

В народі 26 вересня називали Корнилів день, Корнилій. Цього дня селяни вже прибирали з городів останні овочі - картоплю, буряки, хрін, моркву. А ще вірили, що людина, народжена 26 вересня, буде довгожителем.

Погода на сьогодні, 26 вересня

Сьогодні, 26 вересня, в Києві ясно, без опадів. У Львові похмура погода, але опадів не передбачається. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +18 вдень та +8 вночі. У Львові +18 вдень та +9 вночі. У Харкові +18 вдень та +8 вночі. В Одесі +21 вдень та +12 вночі.

Пам’ятні дати 26 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 26 вересня: