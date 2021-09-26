26 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

26 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Якщо цього дня йшов останній теплий дощ, це називали доброю прикметою.

Який сьогодні день

У неділю, 26 вересня, в світі відзначається Всесвітній день здоров'я довкілля, Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї, у Євросоюзі - Європейський день мов та Всесвітній день контрацепції.

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У Ємені цього дня відзначають день революції Північного Ємену, в Еквадорі - День національного прапора, в українському місті Хмельницький 26 вересня святкують День міста.

Пам'ятні дати 26 вересня

1580 — англійський пірат Френсіс Дрейк завершив друге у світі навколосвітнє плавання.

1687 — внаслідок обстрілу Афін венеціанською армією частково зруйновано Парфенон.

1815 — герцог Рішельє призначений прем'єр-міністром і міністром закордонних справ Королівства Франція.

1951 — Бундестаг проголосував за виплату післявоєнних репарацій євреям.

1960 — Кеннеді і Ніксон провели між собою перші в історії виборів президентів США телевізійні дебати.

1995 — Україна прийнята до Ради Європи.

Церковне свято сьогодні 26 вересня

26 вересня православна церква вшановує пам'ять святого Корнилія, який жив в Римі в 1 столітті.

Згідно з Новим завітом, Корнилій був тим з язичників, які шанували Бога Ізраїлю, але не вступали в юдейську громаду. Одного разу Корнилію з'явився ангел і велів знайти святого Петра. Чоловік виконав вказівку, і Петро хрестив його в своєму будинку. Корнилій вважається першим язичником, який прийняв християнство. Згодом він з благословення Петра став єпископом і прославився тим, що зруйнував язичницький храм в місті Скепсії, після чого багато жителів повірили в Христа.

Що не можна робити цього дня​​​

Заборонено розбивати дзеркало

Не можна влаштовувати вечірки

Краще відкласти прибирання в будинку

Прикмети на 26 вересня

На Русі день святого Корнилія стали називати Корнілов, оскільки цього дня прибирали з гряд коренеплоди: ріпу, буряк, редьку, моркву. Вважалося, що від цього часу "корінь в землі не росте, а мерзне". Заморозки, які вже траплялися нерідко, могли погубити врожай.

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Корнілов вважався також останнім теплим днем ​​осені. Якщо йшов останній теплий дощ, це називали доброю прикметою. "Дощ до землі припадає - землю цілити починає", - говорили селяни.

З’їж в цей день редьку – хворіти будеш рідко

Поставити на стіл ріпу – до миру в сім’ї

Багато в городі чистої, пузатої, золотої ріпи – до багатства в будинку

Іменини 26 вересня

День ангела (іменини) сьогодні, 26 вересня, святкують: Ілля, Корнилій, Леонтій, Лук’ян, Микола, Олександр, Петро, Степан, Юліан.

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