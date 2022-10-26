26 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

26 жовтня 2022 року – середа. 245-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилось 66 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.
Який сьогодні день в Україні і світі
26 жовтня - День інтерсекс-людей (Intersex Awareness Day). Свято було створене 2003 року, щоб привернути увагу людства до проблем порушення прав інтерсекс-людей. Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1996 року в Бостоні (США) пройшла публічна демонстрація інтерсекс-людей. Інтерсексуальність - групи станів, коли роздільностатевий організм має статеві ознаки, які важко визначити як жіночі чи чоловічі.
Також 26 жовтня - Свято приємних несподіванок (Pleasant Surprise Day). Це неофіційна подія, але вона є досить популярною в різних країнах світу. Достеменно невідомо, історія виникнення свята. Вважається, що його запропонували створити в онлайн-просторі, однак автор побажав залишитися невідомим.
А ще 26 жовтня - День гарбуза (Pumpkin Day). Найбільше це свято популярне в США, але щороку поширюється світом. Гарбуз можна назвати одним із символів американської нації. Головна мета цього дня - поширювати інформацію про цілющі властивості цього продукту та його цінність для організму.
Яке сьогодні, 26 жовтня, церковне свято
26 жовтня в церковному календарі – день пам'яті преподобного Веніаміна. Він був православним святим. До постригу був багатим купцем, однак як тільки почув слова Євангелія про те, що багатому важко ввійти в Царство Небесне, роздав нужденним все своє майно і прийняв в Печерському монастирі постриг.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 жовтня
Які сьогодні іменини: Трохим, Веніамин, Микита, Інокентій, Карп.
Талісманом людини, народженої 26 жовтня є александрит. Камінь досить рідко зустрічається в природі, що впливає на його вартість. Здавна вірили, що александрит - камінь сильних та впевнених в собі людей.
В цей день народилися:
- 1885 рік — український громадський і політичний діяч Андрій Ніковський;
- 1947 рік — український кінорежисер і сценарист В'ячеслав Криштофович;
- 1947 рік — українська актриса Ольга Матешко;
- 1950 рік — український журналіст, драматург, письменник Володимир Лис;
- 1992 рік — український поет Олександр Пушко.
Що не можна робити в цей день
- Не варто говорити на вулиці з незнайомими людьми.
- Молодим дівчатам заборонено виходити по воду поодинці.
- Не надягайте чорний одяг.
Народні прикмети і традиції на 26 жовтня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:
- дивилися, який сьогодні день: з самого ранку співають півні - буде потепління;
- на сході сонця хмари - чекайте на зміну погоди;
- хмари мають червонуватий колір - скоро піде дощ;
- хмари пливуть з південної сторони - погіршиться погода.
В народі 26 жовтня називали Карпа. Цього дня наші предки йшли в баню, щоб прогнати злих банних духів. А ще - молилися за зцілення від епілепсії.
Погода на сьогодні, 26 жовтня
Сьогодні, 26 жовтня, в Києві похмура погода, вночі сильний дощ, але він завершиться ще до світанку, вдень дощ розпочнеться знову і зупинеться ближче до вечора. У Львові похмуро, вдень піде дрібний дощ, який завершиться до вечора. У Харкові хмарно, увесь день йтиме дощ. В Одесі похмуро, вночі сильний дощ, який мине до ранку.
Температура повітря в Києві +14 вдень та +10 вночі. У Львові +16 вдень та +10 вночі. У Харкові +12 вдень та +9 вночі. В Одесі +18 вдень та +13 вночі.
Пам’ятні дати 26 жовтня
Календар важливих подій в Україні та світі за 26 жовтня:
- 1636 рік — засновують Гарвардський коледж, що стає в першій чверті XIX ст. університетом, одним з найвідоміших в США і світі;
- 1810 рік — США анексували Західну Флориду;
- 1861 рік — німецький винахідник Філіпп Рейс у Франкфурті демонструє свій винахід, який він назвав телефоном;
- 1863 рік — в Лондоні засновують Англійську футбольну асоціацію;
- 1900 рік — в Нью-Йорку відкривають першу лінію метрополітену;
- 1905 рік — Швеція і Норвегія розірвали союз;
- 1938 рік — фірма DuPont створює новий синтетичний матеріал — нейлон;
- 1938 рік — Августина Волошина призначають новим прем'єр-міністром автономного уряду Підкарпатської Русі;
- 1944 рік — війська США знищують японський флот в затоці Лійт на Філіппінах;
- 1984 рік — на екрани США виходить суперпопулярний блокбастер "Термінатор" із Арнольдом Шварценеггером у головній ролі;
- 2012 рік — відсвяткували перший день любові до себе;
- 2014 рік — відбуваються парламентські вибори в Україні.