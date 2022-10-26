26 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

26 жовтня 2022 року – середа. 245-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилось 66 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

26 жовтня - День інтерсекс-людей (Intersex Awareness Day). Свято було створене 2003 року, щоб привернути увагу людства до проблем порушення прав інтерсекс-людей. Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1996 року в Бостоні (США) пройшла публічна демонстрація інтерсекс-людей. Інтерсексуальність - групи станів, коли роздільностатевий організм має статеві ознаки, які важко визначити як жіночі чи чоловічі.

Також 26 жовтня - Свято приємних несподіванок (Pleasant Surprise Day). Це неофіційна подія, але вона є досить популярною в різних країнах світу. Достеменно невідомо, історія виникнення свята. Вважається, що його запропонували створити в онлайн-просторі, однак автор побажав залишитися невідомим.

А ще 26 жовтня - День гарбуза (Pumpkin Day). Найбільше це свято популярне в США, але щороку поширюється світом. Гарбуз можна назвати одним із символів американської нації. Головна мета цього дня - поширювати інформацію про цілющі властивості цього продукту та його цінність для організму.

Яке сьогодні, 26 жовтня, церковне свято

26 жовтня - день пам'яті преподобного Веніаміна / Фото: commons.wikimedia.org

26 жовтня в церковному календарі – день пам'яті преподобного Веніаміна. Він був православним святим. До постригу був багатим купцем, однак як тільки почув слова Євангелія про те, що багатому важко ввійти в Царство Небесне, роздав нужденним все своє майно і прийняв в Печерському монастирі постриг.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 жовтня

Які сьогодні іменини: Трохим, Веніамин, Микита, Інокентій, Карп.

Талісманом людини, народженої 26 жовтня є александрит. Камінь досить рідко зустрічається в природі, що впливає на його вартість. Здавна вірили, що александрит - камінь сильних та впевнених в собі людей.

В цей день народилися:

1885 рік — український громадський і політичний діяч Андрій Ніковський;

1947 рік — український кінорежисер і сценарист В'ячеслав Криштофович;

1947 рік — українська актриса Ольга Матешко;

1950 рік — український журналіст, драматург, письменник Володимир Лис;

1992 рік — український поет Олександр Пушко.

Що не можна робити в цей день

Не варто говорити на вулиці з незнайомими людьми.

Молодим дівчатам заборонено виходити по воду поодинці.

Не надягайте чорний одяг.

Народні прикмети і традиції на 26 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: з самого ранку співають півні - буде потепління;

на сході сонця хмари - чекайте на зміну погоди;

хмари мають червонуватий колір - скоро піде дощ;

хмари пливуть з південної сторони - погіршиться погода.

В народі 26 жовтня називали Карпа. Цього дня наші предки йшли в баню, щоб прогнати злих банних духів. А ще - молилися за зцілення від епілепсії.

Погода на сьогодні, 26 жовтня

Сьогодні, 26 жовтня, в Києві похмура погода, вночі сильний дощ, але він завершиться ще до світанку, вдень дощ розпочнеться знову і зупинеться ближче до вечора. У Львові похмуро, вдень піде дрібний дощ, який завершиться до вечора. У Харкові хмарно, увесь день йтиме дощ. В Одесі похмуро, вночі сильний дощ, який мине до ранку.

Температура повітря в Києві +14 вдень та +10 вночі. У Львові +16 вдень та +10 вночі. У Харкові +12 вдень та +9 вночі. В Одесі +18 вдень та +13 вночі.

Пам’ятні дати 26 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 26 жовтня: