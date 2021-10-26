26 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня у давнину влаштовували лазневий день, саме так згодом стали називати свято.
Який сьогодні день
У вівторок, 26 жовтня, в світі відзначають День приємних несподіванок.
В Австрії цього дня відзначають Національне свято Австрійської Республіки, у Тунісі - День інженера, у Беніні - День збройних сил, в Азербайджані - Свято граната.
Пам'ятні дати 26 жовтня
- 1861 — Німецький винахідник Філіпп Рейс у Франкфурті продемонстрував свій винахід, який він назвав телефоном.
- 1863 — В Женеві утворений Міжнародний Червоний Хрест.
- 1900 — В Нью-Йорку відкрита перша лінія метрополітену.
- 1938 — Фірма Du Pont розробила новий синтетичний матеріал — нейлон.
- 1944 — Війська США знищили японський флот в затоці Лійт на Філіппінах.
- 1962 — Микита Хрущов і Джон Кеннеді домовилися про повернення радянських кораблів, які везли на Кубу ракети.
- 1984 — На екрани США вийшов суперпопулярний блокбастер "Термінатор", із Арнольдом Шварценеґґером у головній ролі.
Церковне свято сьогодні 26 жовтня
У православній церкві 26 жовтня особливо шанують Іверську ікону Пресвятої Богородиці, яка також відома як Привратниця або Вратарниця. Вона вважається чудотворною і, згідно з переказами, була написана євангелістом на ім'я Лука. Сьогодні ікона зберігається на території Іверського монастиря в Греції на священній горі Афон.
Існує така легенда про набуття ікони. В 9 столітті одна мешканка Нікеї, бажаючи врятувати лик Богородиці від іконоборців, опустила ікону в море, де вона зберігалася протягом двох століть. В 11 столітті ченці Іверського монастиря побачили посеред водної гладі зображення Божої Матері, яка підтримується вогненним стовпом. Преподобний Гавриїл Святогорець за вказівкою Діви Марії пройшов водою до ікони і переніс її до монастиря. Однак вранці лик виявили над воротами обителі. Так повторювалося кілька разів, поки, зрештою, ікону не залишили на тому місці, яке вона для себе обрала.
Що не можна робити цього дня
- Цього дня категорично заборонено лаятися та лихословити.
- Також не можна займатися рукоділлям й домашніми справами.
Прикмети на 26 жовтня
Іверській іконі Божої матері молилися про позбавлення від різних побутових негараздів, про втіху в горі. Також в молитвах просили захисту від пожежі і про примноження родючості землі.
26 жовтня влаштовували лазневий день, саме так згодом стали називати свято. Говорили, що, підливаючи настої цілющих трав і пропарюючись за допомогою віника, можна позбутися від хвороб, зміцнити здоров’я, і це дозволяє пережити сувору зиму без недуг.
- Півень ввечері закукурікав – до зміни погоди.
- Півні рано вранці заспівали – до потепління.
- Хмари швидко по небу біжать з півдня – до негоди.
- Сонце сходить з-за хмар – до зміни погоди.
- Хмари червоного кольору – до дощу.
- Хмари з півдня йдуть – до поривчастого вітру.
Іменини 26 жовтня
День ангела (іменини) сьогодні, 26 жовтня, святкують: Веніамін, Інокентій, Микита, Микола, Трохим, Тадей.
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