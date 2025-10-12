ТСН у соціальних мережах

260 мільйонів на вітер: у Чугуєві РФ повторно зруйнувала уже відновлений ліцей

На Харківщині 260 мільйонів на відбудову ліцею в Чугуєві «злетіли у повітря» вдруге після нового удару РФ.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
У Чугуєві російські обстріли вдруге зруйнували щойно відбудований ліцей

У Чугуєві російські обстріли вдруге зруйнували щойно відбудований ліцей / © Харківська обласна прокуратура

На Харківщині військова адміністрація витратила близько 260 мільйонів гривень на відбудову ліцею в Чугуєві, який було зруйновано у 2022 році. Проте в ніч на 12 жовтня 2025 року ліцей знову було зруйновано внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомила блогерка Анна Мінюкова на своїй сторінці в Facebook.

«Це показник реальної державної політики. Таких шкіл, які сьогодні відновлюють у прифронтових регіонах, де дітей фактично не залишилося, — десятки. Політичні пріоритети — це не те, що заявляють. Це те, на що виділяють кошти. У той час, як на укриття для енергетичних об’єктів фінансування не виділялося, влада будували символи незламності та стійкості там, де це було не дуже доречно», — стверджує Мінюкова.

Український журналіст Денис Казанський додав, що до кінця війни жодне відновлення у прифронтових громадах не має сенсу, бо всі об’єкти руйнують по другому колу.

Як уточнює Харківський антикорупційний центр, загальна вартість відновлення ліцею №2 у Чугуєві становить понад 260 млн грн.

Нагадаємо, так само росіяни зруйнували відновлений ліцей у Старому Салтові, всього за 18 км від кордону з РФ, вартість відбудови якого коштувала 200 млн грн.

