27 березня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 27 березня, в православному календарі день пам’яті святого Бенедикта. Народився він у родині знатного римлянина в Нурсії, але в дитинстві був відправлений до Риму на навчання. 20-річний юнак не хотів залишатися в великому місті і пішов жити в самотності в невеликому поселенні в горах неподалік Субіако.

З часом Бенедикт зрозумів, що хоче прожити своє життя відлюдником, тому поселився в печері. Прожив він там три роки. За цей час до нього почало приходити багато людей на благословення. Коли помер настоятель місцевого монастиря, Бенедикта попросили зайняти його місце. Однак суворі правила чернецтва, які запровадив святий, не сподобалися громадянам, тому він знову оселився в печері.

За цей час у Бенедикта з'явилося чимало учнів, яких він розділив на 12 груп і поставив на чолі кожної настоятеля. 530 року через заздрість ченців оселився на горі Кассіно, де згодом заснував відомий монастир Монте-Кассіно. Згодом він заснував знаменитий орден бенедиктинців та склав головний статут для західного чернецтва.

Помер в Монте-Кассіно 547 року.

Прикмети 27 березня

Народні прикмети 27 березня / Фото: Pexels

27 березня мороз, холодно буде ще цілий тиждень.

Туман означає, що літо буде непогожим.

Корова почала гірше доїтися, погода скоро зіпсується.

Що завтра не можна робити

Великим гріхом вважається голосно лаятися, особливо біля могил на кладовищах і в храмах. Нині забороняється фізично працювати, хоча займатися іншими справами можна. Не варто починати нові справи, тому що не будете мати в них успіхів.

Що можна робити завтра

В народі 27 березня називають "День Бенедикта". Цього дня особливо шанують худобу і домашніх тварин.

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