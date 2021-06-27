27 червня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела

27 червня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня святкують Всесвітній день рибальства.

Який сьогодні день

27 червня — День мікро-, малих і середніх підприємств, Всесвітній день рибальства, Всесвітній день мікробіома, День народження банкомату.

Всесвітній день рибальства

27 червня у всьому світі святкують день рибальства. Історія свята сягає корінням у 1985 рік, коли за рішенням Міжнародної конференції з регулювання і розвитку рибальства, що відбулася в 1984 році в Римі, офіційно з'явився Міжнародний день рибальства.

Всесвітній день рибальства допомагає виявити критичне значення для життя людей, води і життів, які вона підтримує, як у воді, так і за її межами.

В Асоціації рибалок України є гасло "Зловив – Відпусти! Адже в річці риба Друг! Риба їжа – в магазині!" Звісно ж, приватне рибальство залишається не тільки однією з найулюбленіших розваг, але й способом добути рибу для їжі.

pixabay.com

День мікро-, малих і середніх підприємств

Святкування Дня мікро-, малих і середніх підприємств відбувається в третій декаді червня. Свято встановлене ГА ООН з 2017 року.

Згідно з критеріями Європейської комісії з мікро-, малих і середніх підприємств, мікропідприємства мають, як правило, менше 10 співробітників і річний оборот нижче 2 млн. евро; невелике підприємство - менше 50 співробітників і річний оборот або баланс нижче 10 млн. євро; середнє підприємство - менш 250 співробітників і річний оборот нижче 50 млн. євро або баланс нижче 43 млн. євро.

Згідно з даними Міжнародної ради названі вище підприємства становлять понад 90% усіх підприємств і в середньому складають 60-70% від загального числа зайнятості, їхня частка в формуванні ВВП досягає 50%.

Мета дня — спонукати держави сприяти підвищенню обізнаності широкої громадськості про ці форми бізнесу та його підтримці, підкреслити важливу роль мікро-, малих і середніх підприємств в справі досягнення мети в галузі сталого розвитку, зокрема в заохоченні інноваційної діяльності, творчості та забезпечення гідної роботи для всіх.

День ангела сьогодні

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Олександр, Георгій, Єлисей, Мефодій, Павло, Мстислав, Микола та Володимир.

Яке православне (християнське) свято сьогодні

27 червня — пророка Єлисея, святителя Мефодія.

Пророк Єлисей

Єлисей — біблійний пророк і чудотворець з гори Кармель в Ізраїлі, спадкоємець пророка Іллі. У Біблії його називають Божим чоловіком. Він теж є пророком в ісламі під йменням Аль-Яса.

Які народні прикмети і традиції сьогодні

Традиції:

27 червня на Русі шанували пророка Єлисея. Цього дня продовжували сіяти гречку.

В цей день також прийнято було освячувати новий одяг, щоб він не приніс своєму господареві нещасть. Так само чинили з чужим одягом, що дістався в дарунок або в спадщину. Ритуал здійснювали тільки з речами, купленими після Нового року і надягнутими не більше трьох разів, а також з нарядами, в яких людина відчувала себе незатишно.

Прикмети:

Дощ на Єлисея – прикмета того, що 7 тижнів дощі будуть.

Горобці зранку купаються в пилу, то після обіду буде дощ.

Журавель танцює на потепління.

Що не можна робити цього дня

Слід відмовитися від алкоголю і, наскільки це можливо, від лікарських препаратів.

Також не варто наїдатися, навпаки, краще трохи поголодувати.

Не варто позичати сьогодні комусь гроші.

Що сталося цього дня

1663 — у Ніжині відбулася козацька рада (Чорна рада) на якій гетьманом Лівобережної України було обрано Івана Брюховецького.

1905 — почалося збройне повстання моряків на броненосці "Князь Потьомкін Таврійський".

1929 — в нью-йоркських лабораторіях Белла була продемонстрована система передачі повнокольорового телезображення

1931 — у США винахідник Ігор Сікорський отримав патент на винахід першого вертольота

1944 — початок масової депортації болгар, вірмен і греків з Криму в східні райони СРСР

1964 — у Вашингтоні відкрито пам'ятник Тарасові Шевченку.

1991 — Війною Словенії за незалежність розпочалися Югославські війни.

2001 — у Львові під час Святої Літургії у візантійському обряді за участі Івана Павла ІІ беатифіковані (проголошені блаженними) ряд українських греко-католицьких новомучеників.

2017 — у Києві о 8:16 стався теракт. Загинув полковник Максим Шаповал. Також постраждала жінка, що проходила повз.

Хто народився цього дня

1040 — Ласло I Святий, король Угорщини (з 1077 р.)

1462 — Людовик XII Справедливий, король Франції (1498–1515 рр.).

1550 — Карл IX, король Франції, син Катерини Медичі (помер 30.05.1574); санкціонував винищення гугенотів (Варфоломіївська ніч, 1572 р.).

1833 — Владислав Заремба, український композитор, піаніст і педагог. Батько композитора та диригента Заремби Сигізмунда Владиславовича

1838 — Пауль Маузер, німецький конструктор-зброяр (1838 — 28.05.1914).

1880 — Гелен Адамс Келлер, американська письменниця і педагог, що здобула світове визнання попри сліпоту і глухоту з дитинства.

1941 — Кшиштоф Кесльовський, польський кінорежисер.

1985 — Ніко Росберг, німецький автогонщик, пілот Формули-1.

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