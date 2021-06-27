27 червня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня святкують Всесвітній день рибальства.
Який сьогодні день
27 червня — День мікро-, малих і середніх підприємств, Всесвітній день рибальства, Всесвітній день мікробіома, День народження банкомату.
Всесвітній день рибальства
27 червня у всьому світі святкують день рибальства. Історія свята сягає корінням у 1985 рік, коли за рішенням Міжнародної конференції з регулювання і розвитку рибальства, що відбулася в 1984 році в Римі, офіційно з'явився Міжнародний день рибальства.
Всесвітній день рибальства допомагає виявити критичне значення для життя людей, води і життів, які вона підтримує, як у воді, так і за її межами.
В Асоціації рибалок України є гасло "Зловив – Відпусти! Адже в річці риба Друг! Риба їжа – в магазині!" Звісно ж, приватне рибальство залишається не тільки однією з найулюбленіших розваг, але й способом добути рибу для їжі.
День мікро-, малих і середніх підприємств
Святкування Дня мікро-, малих і середніх підприємств відбувається в третій декаді червня. Свято встановлене ГА ООН з 2017 року.
Згідно з критеріями Європейської комісії з мікро-, малих і середніх підприємств, мікропідприємства мають, як правило, менше 10 співробітників і річний оборот нижче 2 млн. евро; невелике підприємство - менше 50 співробітників і річний оборот або баланс нижче 10 млн. євро; середнє підприємство - менш 250 співробітників і річний оборот нижче 50 млн. євро або баланс нижче 43 млн. євро.
Згідно з даними Міжнародної ради названі вище підприємства становлять понад 90% усіх підприємств і в середньому складають 60-70% від загального числа зайнятості, їхня частка в формуванні ВВП досягає 50%.
Мета дня — спонукати держави сприяти підвищенню обізнаності широкої громадськості про ці форми бізнесу та його підтримці, підкреслити важливу роль мікро-, малих і середніх підприємств в справі досягнення мети в галузі сталого розвитку, зокрема в заохоченні інноваційної діяльності, творчості та забезпечення гідної роботи для всіх.
День ангела сьогодні
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Олександр, Георгій, Єлисей, Мефодій, Павло, Мстислав, Микола та Володимир.
Яке православне (християнське) свято сьогодні
27 червня — пророка Єлисея, святителя Мефодія.
Пророк Єлисей
Єлисей — біблійний пророк і чудотворець з гори Кармель в Ізраїлі, спадкоємець пророка Іллі. У Біблії його називають Божим чоловіком. Він теж є пророком в ісламі під йменням Аль-Яса.
Які народні прикмети і традиції сьогодні
Традиції:
- 27 червня на Русі шанували пророка Єлисея. Цього дня продовжували сіяти гречку.
- В цей день також прийнято було освячувати новий одяг, щоб він не приніс своєму господареві нещасть. Так само чинили з чужим одягом, що дістався в дарунок або в спадщину. Ритуал здійснювали тільки з речами, купленими після Нового року і надягнутими не більше трьох разів, а також з нарядами, в яких людина відчувала себе незатишно.
Прикмети:
- Дощ на Єлисея – прикмета того, що 7 тижнів дощі будуть.
- Горобці зранку купаються в пилу, то після обіду буде дощ.
- Журавель танцює на потепління.
Що не можна робити цього дня
- Слід відмовитися від алкоголю і, наскільки це можливо, від лікарських препаратів.
- Також не варто наїдатися, навпаки, краще трохи поголодувати.
- Не варто позичати сьогодні комусь гроші.
Що сталося цього дня
- 1663 — у Ніжині відбулася козацька рада (Чорна рада) на якій гетьманом Лівобережної України було обрано Івана Брюховецького.
- 1905 — почалося збройне повстання моряків на броненосці "Князь Потьомкін Таврійський".
- 1929 — в нью-йоркських лабораторіях Белла була продемонстрована система передачі повнокольорового телезображення
- 1931 — у США винахідник Ігор Сікорський отримав патент на винахід першого вертольота
- 1944 — початок масової депортації болгар, вірмен і греків з Криму в східні райони СРСР
- 1964 — у Вашингтоні відкрито пам'ятник Тарасові Шевченку.
- 1991 — Війною Словенії за незалежність розпочалися Югославські війни.
- 2001 — у Львові під час Святої Літургії у візантійському обряді за участі Івана Павла ІІ беатифіковані (проголошені блаженними) ряд українських греко-католицьких новомучеників.
- 2017 — у Києві о 8:16 стався теракт. Загинув полковник Максим Шаповал. Також постраждала жінка, що проходила повз.
Хто народився цього дня
- 1040 — Ласло I Святий, король Угорщини (з 1077 р.)
- 1462 — Людовик XII Справедливий, король Франції (1498–1515 рр.).
- 1550 — Карл IX, король Франції, син Катерини Медичі (помер 30.05.1574); санкціонував винищення гугенотів (Варфоломіївська ніч, 1572 р.).
- 1833 — Владислав Заремба, український композитор, піаніст і педагог. Батько композитора та диригента Заремби Сигізмунда Владиславовича
- 1838 — Пауль Маузер, німецький конструктор-зброяр (1838 — 28.05.1914).
- 1880 — Гелен Адамс Келлер, американська письменниця і педагог, що здобула світове визнання попри сліпоту і глухоту з дитинства.
- 1941 — Кшиштоф Кесльовський, польський кінорежисер.
- 1985 — Ніко Росберг, німецький автогонщик, пілот Формули-1.
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