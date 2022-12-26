27 грудня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 27 грудня, в православному календарі — день пам’яті мучеників Фірса, Левкия, Каллініка. Перші жили в місті Кесарія. Тоді на християнами відбувалися гоніння, до міста прибув Каллінік, який почав мучити всіх вірян. В цьому його викрив Левкий, за що поплатився своїм життям. Пізніше також дізнався про діяння Каллініка Фірс. Він прийшов до нього з суворим відкриттям, але Каллінік почав переконувати його зректися віри в Христа. Фірс відмовився. Його схопили, довго мучили, однак він залишався неушкодженим через свої молитви. Ці чудеса бачив Каллінік і одразу увірував у Господа. Він обстриг своє волосся та хрестився. Каллініка за зраду одразу стратили, а Фірс помолився і помер своєю смертю.

В народі на честь цих святих 27 грудня називають "Каллінік".

Церковне свято 27 грудня — день пам'яті Філімона, Аполлонія, Аріана і Феотиха

Аріан був правителем міста Фіваїди. В той час імператор Діоклетіан проводив сильні гоніння на християн. Прибув він до Антіохії, де почав мучити вірян. Там кліриком працював Аполлоній. Він домовився з придворним музикантом Філімоном, що той одягне язичницький одяг і принесе ідолам жертву замість Аполлонія. Філімон погодився, але Господь прийшов до нього і язичник раптом увірував в Христа.

Аріан дізнався про все і викликав до себе Аполлонія та Філімона. Довго їх мучив. Під час тортур тіло Філімона хотіли пронизати стрілою, однак вона відскочила і потрапила Аріану в око. Правитель почав благати про зцілення, проте йому відмовили. Мученики Філімон та Аполлоній померли. Аріан довго страждав від очної хвороби, а потім вилікувався, взявши землю з могили вірян. Повірив він у Христа, прийняв хрещення. Імператор Діоклетіан дізнався про це і наказав втопити Аріана та його воїнів. Серед останніх був Феотих, який також вірив у Господа.

Прикмети 27 грудня

Народні прикмети 27 грудня / Фото: Pexels

якщо цього дня тепло — літо буде спекотним;

кілька разів змінюється погода — чекайте на відлигу;

іній вночі вкрив дерева — буде снігопад;

погода цього дня вказує, якою вона буде в лютому.

Що завтра не можна робити

Церква забороняє вживати продукти тваринного походження та пити алкоголь, адже все ще триває Різдвяний піст. Не варто також нехтувати гігієнічними процедурами. Наші предки намагалися добре помитися, адже вірили, що вода допомагає очиститися від нечистих сил.

Що завтра можна робити

В народі ця дата стала відомою, бо в давнину вірили, що 27 грудня на землю виходить всяка нечисть (особливо перевертні, які обертаються на інших людей). Навіть бували випадки, що люди бачили небіжчиків, які в темний час доби стукали у вікно. Також існувало повір'я, що хороших господарів нечисть не зачіпає. Тому цього дня намагалися активно прибрати в будинку і навколо нього.

Читайте також: