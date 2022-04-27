27 квітня 2022 року – цей день в історії / Pexels

27 квітня 2022 року – цей день в історії, основні події

27 квітня 2022 року – цей день в історії, основні події

27 квітня 2022 року – середа. 63-й день війни Росії проти України. 117-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

27 квітня - Всесвітній день графічного дизайну. Водночас ця подія - професійне свято для всіх тих, хто працює в цій досить креативній сфері. Головна мета цього дня - підвищити обізнанність суспільства щодо важливості графічного дизайну в сучасному світі.

27 квітня також - День азбуки Морзе. Саме цього дня 1791 року народився американський винахідник Семюел Морзе. Пізніше він створив спеціальну систему передавання інформації за допомогою тире і крапок. Хоча на даний час використовується дещо змінене кодування інформації.

А ще 27 квітня - Міжнародний день собаки-поводиря. Ця подія щороку відбувається в останню середу квітня. Вперше тварин почали тренувати як компаньйонів для людей, які втратили зір, після Першої світової війни у Німеччині.

27 квітня - яке сьогодні свято в церковному календарі

27 квітня - день пам'яті папи Мартина I / commons.wikimedia.org

27 квітня в церковному календарі – день пам'яті папи Мартина I. Він був уродженцем Тосканської області, що в Італії. Здобув хорошу освіту, а потім вступив до кліру Церкви в Римі. Коли папа Теодор I помер, саме пресвітера Мартина обрали на престол. Він рішуче встав проти єресі монофелітів, яку тоді підтримували імператор Констанс та Константинопольський патріарх Павло II. Тому папу Мартина I за наказом імператора декілька разів намагалися вбити. Однак всі спроби виявилися марними.

Зрештою, папу Мартина I відіслали до Херсонесу (нині Автономна Республіка Крим) на заслання. Там він і помер.

Пам’ятні дати 27 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 27 квітня:

Також читайте Церковний календар на травень 2022 року

1509 рік — Венеція була відлучена від церкви папою Римським Юліаном II;

1565 рік — на Філіппінах засновали перше іспанське поселення під назвою Себу;

1644 рік — в Канаді вперше висадили пшеницю;

1828 рік — відкриття Лондонського зоосаду;

1965 рік — у США отримали патент на підгузки "Памперс";

1981 рік — в компанії "Xerox" анонсували вихід інформаційної системи під назвою "STAR 80102, це був перший масовий комп'ютер з мишкою та графічним інтерфейсом, система мала 385 КБ оперативної пам'яті, вінчестер на 40 МБайт, комплектувалась монітором і могла працювати в локальних мережах;

1995 рік — в Україні заснували Державне казначейство (скарбницю).

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 квітня

Які сьогодні іменини: Мартин, Антон, Іван.

27 квітня народилися:

1494 рік — османський султан, при правлінні якого Османська імперія набула найбільшого розширення, чоловік Роксолани Сулейман I Пишний;

1791 рік — американський винахідник і художник, автор азбуки Морзе Семюел Фінлі Бріз Морзе;

1920 рік — український математик, засновник сучасного підходу до задач нелінійного аналізу Марк Красносельський;

1966 рік — маріупольський борець, перший чемпіон Літніх Олімпійських ігор від України В'ячеслав Олійник;

1978 рік —український хокеїст Олег Тимченко;

1994 рік — український плавець, триразовий чемпіон та семиразовий призер Літніх Паралімпійських ігор Євген Богодайко.

Погода на 27 квітня

27 квітня в Києві похмуро, але без опадів. У Львові хмарно, вдень можливий дощ, який закінчиться до вечора. В Харкові небо буде вкрите хмарами, без опадів. В Одесі з другої половини дня сонячна погода, без опадів.

Температура повітря у Києві +15 вдень та +9 вночі. У Львові +13 вдень та +5 вночі. В Харкові +16 вдень та +9 вночі. В Одесі +16 вдень та +10 вночі.