27 липня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

27 липня 2022 року – середа. 154-й день війни Росії проти України. 208-й день року. Яке сьогодні, 27 липня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

27 липня - День народження гамбургера. Саме 1900 року в місті Нью-Хейвен (США) Луї Лессінг продав перший гамбургер. Це котлета з яловичини, яку поміщають між двома булочками. Сьогодні гамбургер - дуже популярна страва не лише в Сполучених Штатах, але й в усьому світі. Цікавий факт: щосекунди в мережі "McDonald's" продається 75 гамбургерів.

А ще 27 липня - День "Візьми свою рослину на прогулянку". Це неофіційна подія, яка була започаткована Томасом та Рут Ройами. Головна її мета в тому, щоб залучити людей до зближення зі своїми рослинами. Вчені вже давно помітили, що розмови та музика позитивно впливають на зовнішній вигляд та здоров'я ваших кімнатних квітів.

27 липня - яке сьогодні свято в церковному календарі

27 липня - день пам'яті апостола Акили / Фото: commons.wikimedia.org

27 липня в церковному календарі – день пам'яті апостола Акили. Він жив в I столітті у Римі та мав дружину на ім'я Прискилла. Коли правив імператор Клавдій, який виганяв євреїв зі столиці, шлюбна пара була змушена переїхати до Коринфу. Там Акила познайомився з апостолом Павлом та навіть став його учнем. Пізніше він разом з дружиною прийняв хрещення. Подружжя поширювало віру Христа в Іраклію, де Акила став єпископом, а Прискилла - його помічницею. Однак життя їхнє закінчилося в муках - вони були вбиті язичниками.

Пам’ятні дати 27 липня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 27 липня:

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971 рік — підписано мирний договір між князем Святославом та візантійським імператором Цимісхієм;

1054 рік — Сівард окупував Королівство Шотландія, щоб допомогти Малкольму ІІІ в боротьбі проти Макбета;

1147 рік — Климентія Смолятича обирають митрополитом руської церкви;

1214 рік — відбувається битва при Бувіні;

1532 рік — загальноімперський рейхстаг у Регенсбурзі затверджує перший загальноімперський кримінальний і кримінально-процесуальний кодекс "Кароліну";

1586 рік — англійський мореплавець Волтер Релі вперше завозить в Королівство Англія тютюн із американської колонії у Вірджинії;

1606 рік — в Порт-Роялі засновують першу в Канаді постійну французьку колонію;

1656 рік — філософа Б. Спінозу відлучають від єврейської громади і виганяють з свого дому в Амстердамі за єретичні погляди;

1672 рік — гетьман Петро Дорошенко розбиває військо Речі Посполитої біля Четвертинівки;

1675 рік — османи штурмом беруть Збараж;

1694 рік — актом парламенту заснований Банк Англії;

1830 рік — у Франції починається Липнева революція;

1834 рік — відкривають Київський імператорський університет св. Володимира (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

1890 рік — голландський художник Вінсент ван Ґоґ здійснив самогубство, застрелившись;

1900 рік — американський гастроном Луї Лессінг у своєму рідному місті Нью-Гейвен продає перший гамбургер;

1921 рік — Фредерік Грант Бантінг виступає з доповіддю про отримання інсуліну;

1936 рік — створюють Інститут історії України;

1953 рік — у Пханмунджомі підписують угоду про перемир'я на Корейському півострові, яка кладе край бойовим діям Корейської війни;

1974 рік — президента США Річарда Ніксона звинувачують у перешкоді правосуддю, після того як він відмовляється віддати плівки з інформацією, повязаною з вотерґейтським скандалом;

1991 рік — у Києві створюють Спілку офіцерів України;

2002 рік — відбувається "Скнилівська трагедія", коли під час авіашоу на Скнилівському летовищі (Львів) зазнає катастрофи літак Су-27, вбивши 77 і поранивши понад 400 людей;

2006 рік — приблизно о 16:00 в Секретаріаті Президента скликають Загальнонаціональний круглий стіл за ініціативою Президента України;

2006 рік — Intel представляє перший процесор лінійки Core 2;

2012 рік — відкриваються XXX Літні Олімпійські ігри в Лондоні.

27 липня: яке сьогодні народне свято

В народі 27 липня називали День Акіли Солом'яного або Акіла і Онисим. Зазвичай до цього часу на полях збирали вже всю пшеницю. А тому жнива вже закінчувалися. Грози в цей період вважалися серед наших предків найбільш небезпечними. Особливо боялися блискавки, адже вона може стати причиною пожежі. Тому в полі часто ставили дозорних, які мали попереджати про початок грози чи пожежі.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 липня

Які сьогодні іменини: Іван, Акіла, Костянтин, Іраклій, Петро, Микола, Федір, Степан.

27 липня народилися:

1843 рік — український письменник Володимир Хиляк;

1853 рік — письменник і громадський діяч Володимир Короленко;

1912 рік — український прозаїк, драматург, журналіст Олег Лисяк;

1927 рік — українська поетеса Галина Биченюк;

1929 рік — український поет, прозаїк, перекладач Іван Гнатюк;

1965 рік — українська актриса, співачка, лауреатка Національної премії України імени Тараса Шевченка Наталія Половинка.

Погода на 27 липня

27 липня в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмура погода триматиметься весь день, зранку почнеться сильний дощ, який йтиме до вечора. У Харкові мінлива хмарність, в другій половині дня очікується дрібний дощ. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +28 вдень та +17 вночі. У Львові +24 вдень та +16 вночі. У Харкові +27 вдень та +17 вночі. В Одесі +28 вдень та +21 вночі.