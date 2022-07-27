27 липня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

27 липня 2022 року – середа. 154-й день війни Росії проти України. 208-й день року. Яке сьогодні, 27 липня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Який сьогодні день в Україні і світі
27 липня - День народження гамбургера. Саме 1900 року в місті Нью-Хейвен (США) Луї Лессінг продав перший гамбургер. Це котлета з яловичини, яку поміщають між двома булочками. Сьогодні гамбургер - дуже популярна страва не лише в Сполучених Штатах, але й в усьому світі. Цікавий факт: щосекунди в мережі "McDonald's" продається 75 гамбургерів.
А ще 27 липня - День "Візьми свою рослину на прогулянку". Це неофіційна подія, яка була започаткована Томасом та Рут Ройами. Головна її мета в тому, щоб залучити людей до зближення зі своїми рослинами. Вчені вже давно помітили, що розмови та музика позитивно впливають на зовнішній вигляд та здоров'я ваших кімнатних квітів.
27 липня - яке сьогодні свято в церковному календарі
27 липня в церковному календарі – день пам'яті апостола Акили. Він жив в I столітті у Римі та мав дружину на ім'я Прискилла. Коли правив імператор Клавдій, який виганяв євреїв зі столиці, шлюбна пара була змушена переїхати до Коринфу. Там Акила познайомився з апостолом Павлом та навіть став його учнем. Пізніше він разом з дружиною прийняв хрещення. Подружжя поширювало віру Христа в Іраклію, де Акила став єпископом, а Прискилла - його помічницею. Однак життя їхнє закінчилося в муках - вони були вбиті язичниками.
Пам’ятні дати 27 липня
Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 27 липня:
- 971 рік — підписано мирний договір між князем Святославом та візантійським імператором Цимісхієм;
- 1054 рік — Сівард окупував Королівство Шотландія, щоб допомогти Малкольму ІІІ в боротьбі проти Макбета;
- 1147 рік — Климентія Смолятича обирають митрополитом руської церкви;
- 1214 рік — відбувається битва при Бувіні;
- 1532 рік — загальноімперський рейхстаг у Регенсбурзі затверджує перший загальноімперський кримінальний і кримінально-процесуальний кодекс "Кароліну";
- 1586 рік — англійський мореплавець Волтер Релі вперше завозить в Королівство Англія тютюн із американської колонії у Вірджинії;
- 1606 рік — в Порт-Роялі засновують першу в Канаді постійну французьку колонію;
- 1656 рік — філософа Б. Спінозу відлучають від єврейської громади і виганяють з свого дому в Амстердамі за єретичні погляди;
- 1672 рік — гетьман Петро Дорошенко розбиває військо Речі Посполитої біля Четвертинівки;
- 1675 рік — османи штурмом беруть Збараж;
- 1694 рік — актом парламенту заснований Банк Англії;
- 1830 рік — у Франції починається Липнева революція;
- 1834 рік — відкривають Київський імператорський університет св. Володимира (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка);
- 1890 рік — голландський художник Вінсент ван Ґоґ здійснив самогубство, застрелившись;
- 1900 рік — американський гастроном Луї Лессінг у своєму рідному місті Нью-Гейвен продає перший гамбургер;
- 1921 рік — Фредерік Грант Бантінг виступає з доповіддю про отримання інсуліну;
- 1936 рік — створюють Інститут історії України;
- 1953 рік — у Пханмунджомі підписують угоду про перемир'я на Корейському півострові, яка кладе край бойовим діям Корейської війни;
- 1974 рік — президента США Річарда Ніксона звинувачують у перешкоді правосуддю, після того як він відмовляється віддати плівки з інформацією, повязаною з вотерґейтським скандалом;
- 1991 рік — у Києві створюють Спілку офіцерів України;
- 2002 рік — відбувається "Скнилівська трагедія", коли під час авіашоу на Скнилівському летовищі (Львів) зазнає катастрофи літак Су-27, вбивши 77 і поранивши понад 400 людей;
- 2006 рік — приблизно о 16:00 в Секретаріаті Президента скликають Загальнонаціональний круглий стіл за ініціативою Президента України;
- 2006 рік — Intel представляє перший процесор лінійки Core 2;
- 2012 рік — відкриваються XXX Літні Олімпійські ігри в Лондоні.
27 липня: яке сьогодні народне свято
В народі 27 липня називали День Акіли Солом'яного або Акіла і Онисим. Зазвичай до цього часу на полях збирали вже всю пшеницю. А тому жнива вже закінчувалися. Грози в цей період вважалися серед наших предків найбільш небезпечними. Особливо боялися блискавки, адже вона може стати причиною пожежі. Тому в полі часто ставили дозорних, які мали попереджати про початок грози чи пожежі.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 липня
Які сьогодні іменини: Іван, Акіла, Костянтин, Іраклій, Петро, Микола, Федір, Степан.
27 липня народилися:
- 1843 рік — український письменник Володимир Хиляк;
- 1853 рік — письменник і громадський діяч Володимир Короленко;
- 1912 рік — український прозаїк, драматург, журналіст Олег Лисяк;
- 1927 рік — українська поетеса Галина Биченюк;
- 1929 рік — український поет, прозаїк, перекладач Іван Гнатюк;
- 1965 рік — українська актриса, співачка, лауреатка Національної премії України імени Тараса Шевченка Наталія Половинка.
Погода на 27 липня
27 липня в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмура погода триматиметься весь день, зранку почнеться сильний дощ, який йтиме до вечора. У Харкові мінлива хмарність, в другій половині дня очікується дрібний дощ. В Одесі ясно, без опадів.
Температура повітря в Києві +28 вдень та +17 вночі. У Львові +24 вдень та +16 вночі. У Харкові +27 вдень та +17 вночі. В Одесі +28 вдень та +21 вночі.