28 листопада: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела

28 листопада: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела

В світі 28 листопада відзначають Всесвітній день співчуття, в Україні святкують День працівника системи фінансового моніторингу. Православна церква вшановує пам'ять трьох християнських мучеників - Гурія, Самона та Авіва.

Який сьогодні день

У неділю, 28 листопада, в світі відзначають Всесвітній день співчуття.

В Албанії цього дня святкують Національне свято День Прапора, в Мавританії та Панамі - День Незалежності, в Україні - День працівника системи фінансового моніторингу.

Пам'ятні дати 28 листопада

1414 — Арешт богемського реформатора Яна Гуса.

1520 — Перший європеєць Фернан Магеллан проплив із Атлантичного океану в Тихий.

1918 — Естонія зазнала військової агресії з боку Російської СФРР, почалась Визвольна війна естонського народу (1918–1920).

1943 — У Тегерані відкрилась перша конференція керівників трьох держав антигітлерівської коаліції — Й.Сталіна (СРСР), Ф. Рузвельта (США) і Вінстона Черчілля (Велика Британія).

1989 — Рада Міністрів СРСР утворила державну комісію з питань кримськотатарського народу

1994 — Перша спроба окупаційних федеральних сил Росії штурмувати столицю Чеченської Республіки Ічкерія — місто Грозний під час Першої російсько-чеченської війни.

Церковне свято сьогодні 28 листопада

28 листопада православна церква вшановує пам'ять трьох християнських мучеників - Гурія, Самона та Авіва, які жили у 3-4 століттях. За переказами, миряни Гурій і Самон жили в Едесі, але з початком гонінь імператора Діоклетіана на християн були змушені залишити рідне місто. Чоловіків схопили і намагалися змусити вклонитися язичницьким богам, але вони відмовилися робити це. Християн піддали тортурам, а потім кинули до в'язниці, де вони провели кілька років. Побачивши непохитність мучеників, язичники обезголовили їх.

Діакон Авів, якого також вшановують цього дня, постраждав за часів імператора Ліцинія. Його заарештували за доносом і схиляли до поклоніння ідолам. Після того, як Авів відмовився зробити це, його спалили живцем, проте тіло його залишилося неушкодженим. Рідні поховали Авіва в одній гробниці з Гурієм та Самоном.

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Що не можна робити цього дня

Через початок Різдвяного поста у цей день не можна їсти м’ясо, молоко, яйця та інші продукти;

Також не можна влаштовувати гучних гулянок і святкувань;

Не можна лихословити та погано думати про інших;

Не можна надто гучно слухати музику.

Прикмети на 28 листопада

28 листопада, починається Різдвяний піст, Пилипівка. 2021 року він розпочинається 28 листопада та закінчується 6 січня 2022 року. Цей зимовий піст ще має іншу назву – Пилипівський, оскільки починається одразу після дня пам’яті Святого апостола Пилипа.

Цей день у народі також називали Гурієв день. Вважалося, що Гурій допомагає лікуванню зубних хвороб, тому до святого було заведено звертатись з відповідною молитвою.

Дивились і на прикмети погоди. Говорили, якщо на Гурія ляже сніг, то він пролежить до повені.

Associated Press

Багато снігу 28 листопада – наступний рік буде врожайним

Сильний вітер 28 листопада – неспокійна і вітряна погода триватиме до Миколи (19 грудня)

Коні 28 листопада іржуть голосно – гарна прикмета

Похмура, але тепла погода обіцяє непогожий травень

Іменини 28 листопада

День ангела (іменини) сьогодні, 28 листопада, святкують: Григорій, Дмитро, Микита, Микола, Петро, Пилип.

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