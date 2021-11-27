27 листопада: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня не варто сваритися та починати нові справи.

Який сьогодні день

В суботу, 27 листопада, в Україні - День пам'яті жертв Голодомору.

День заснування Національної Академії Наук (НАНУ).

Міжнародний день системного інженера.

Пам'ятні дати 27 листопада

1095 — Папа Римський Урбан II на соборі в Клермоні проголошує Перший хрестовий похід.

1620 — Пілігрими висадились в Америці.

1895 — Альфред Нобель підписав свій заповіт, по якому його майно поступає до фонду Нобелівської премії.

1918 — відбулися перші установчі спільні збори Української Академії Наук, на яких президентом Академії було обрано В. Вернадського, секретарем — А.Кримського.

1952 — у свій перший рейс вирушив львівський тролейбус.

1971 — радянська автоматична станція Марс-2 зробила посадку на Марсі.

Церковне свято сьогодні 27 листопада

27 листопада вшановують пам'ять святого Пилипа, одного з дванадцяти апостолів — учнів Ісуса Христа. Євангеліє від Іоанна повідомляє, що Філіп походив із того ж міста, що апостоли Андрій і Петро, ​​і був покликаний разом із ними. Відомо також, що він був одружений, мав дочок. Філіп проповідував Євангеліє, супроводжуючи свої промови чудесами. Так, якось він воскресив померле немовля, яке принесла на руках невтішна мати. Своє життя Філіп закінчив на хресті, страчений язичниками за місіонерську діяльність.

Після Пилипова дня розпочинається суворий Різдвяний (Філіпповський) піст.

27 листопада - день пам'яті святого апостола Пилипа / commons.wikimedia.org

Що не можна робити цього дня

27 листопада не можна лютувати, сперечатися і сваритися.

Не варто починати нових справ.

Прикмети на 27 листопада

Цього дня було заведено виносити їжу для будинкового за межі хати. Це робилося для того, щоб попросити будинкового зберегти худобу протягом зими – вірили, що після цього вона не буде хворіти. Також у цей час закінчувалися весілля, починалося прядіння. Дівчата ж починали ворожити. Вони залишали шматок яловичини від вечері і клали її під подушку, запрошуючи судженого «заговеться». Говорили, що після цього у сні прийде наречений.

Іній вранці 27 листопада – наступного року буде багатий урожай вівса

Пішов дощ на Пилипа – за прикметами, можна сподіватися на багатий урожай пшениці

Ворона каркає – скоро відлига буде

Хмарність чи снігопад віщують негоду травень

Якщо не зіграєш весілля до 27 листопада, то, згідно з прикметами, до наступного року сім’ї не створиш

Олександр Луценко, ТСН.ua

Іменини 27 листопада

День ангела (іменини) сьогодні, 27 листопада, святкують: Аристарх, Василь, Віктор, Гаврило, Ганна, Георгій, Григорій, Дмитро, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Федір.

Читайте також: