27 серпня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

27 серпня 2022 року – субота. 185-й день війни Росії проти України. 239-й день року. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

27 серпня - День авіації України. Цього дня прийнято вітати пілотів цивільних та військових авіатранспортів. Заснували свято 16 серпня 1993 року за наказом президента Леоніда Кравчука. Цікавий факт: стюардеси та пілоти зазвичай взувають у політ взуттяна розмір більше.

Також 27 серпня - День далекобійника. Це неофіційне свято, але ви можете привітати друзів, знайомих чи родичів, які займаються цією нелегкою працею. Роботодавці цього дня часто влаштовують корпоративні заходи, на яких нагороджують кращих працівників.

А ще 27 серпня - Всесвітній день прощення. Свято було запроваджене для того, щоб якомога більше людей зрозуміло, наскільки важливо прощати. Майже у всіх релігіях світу прощення є одним з основних постулатів. В християнстві вміння прощати є важливою рисою характеру вірянина. Церква вважає, що Бог - першоджерело прощення, яке через страждання Ісуса Христа може отримани грішник, якщо щиро розкається.

27 серпня - Міжнародна ніч кажанів. Кажани - одні з найбільш незвичних ссавців на планеті. Завдяки особливій будові тіла вони можуть літати, а їхні крила підтримуються сильно розвиненими та довгими передніми кінцівками. Незвичайне свято було засноване 1997 року, а головною його метою є звернення уваги людства на проблеми кажанів.

Також 27 серпня - Міжнародний день лотереї. Поняття "лотерея" прийшло до нас з фінської мови. Слово, від якого воно пішло, звучить "hlot" та означає "жереб". Лотерея існує вже дуже давно. А широке розповсюдження у Європі вона отримала в кінці XV століття.

А ще 27 серпня - День українського сала. Сало вважається національним продуктом в Україні. Його можна знайти практично в кожній оселі. Цей продукт не лише смачний, але й дуже корисний. У його складі містяться вітаміни (А, Е, D, F) та селен. А однією з найважливіших складових вважається арахідонова кислота - вона стимулює роботу серцевого м'яза, мозку, покращує роботу нирок.

27 серпня - Міжнародний день боксу. Свято було створене, щоб вшанувати важку працю самих спортсменів та їхніх тренерів. Також воно допомагає популяризувати даний вид спорту серед населення.

Яке сьогодні, 27 серпня, церковне свято

27 серпня - перенесення мощей преподобного Теодосія Печерського / Фото: commons.wikimedia.org

27 серпня в церковному календарі – перенесення мощей преподобного Теодосія Печерського. 1091 року, через 18 років після смерті преподобного, його нетлінні мощі були перенесені до лаврської церкви. Тоді ігумен Іоанн та вся братія монастиря зібралися разом, щоб відкрити місце поховання Теодосія та перенести мощі в Успенський храм. Місце, де був похований преподобний, знайшов Нестор Літописець, а труну з тілом відкопували цілу ніч.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 серпня

Які сьогодні іменини: Аркадій, Олексій, Олександр, Василь, Євдокій, Володимир, Микола, Матвій, Федір, Єва.

Талісманом людини, народженої 27 серпня є сердолік. Напівкоштовний камінь, який був відомий людству ще в давні часи. Наші предки вважали, що сердолік може впливати на долю людей. А в Середньовічній Європі він використовувався як потужний оберіг.

В цей день народилися:

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1856 рік — письменник, один з найвизначніших духовних провідників України, вчений, громадсько-політичний діяч, публіцист Іван Франко;

1902 рік — український письменник Юрій Яновський;

1941 — український актор театру і кіно Богдан Ступка;

1983 рік — українська співачка й акторка кримськотатарського та вірменського походження, народна артистка України, переможниця Євробачення-2016 Джамала.

Що не можна робити в цей день

Не можна лаятися з рідними.

Не вживайте алкоголь.

Не варто лінуватися.

Народні прикмети і традиції на 27 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: безвітряно - буде сухим вересень;

журавлі вже полетіли у вирій, зима прийде рано;

північний вітер означає, що буде добрий врожай жита;

після дощу сильний вітер - буде затишшя.

В народі 27 серпня називали Міхей-тиховій. Цього дня намагалися спостерігати за вітрами. Чим вони сильніші, тим холодніше буде у вересні. Також 27 серпня закінчується Успенський піст. На честь цього вже починали готувати страви з м'яса, які можна було вживати лише наступного дня.

Погода на сьогодні, 27 серпня

Сьогодні, 27 серпня, в Києві хмарна погода, без опадів. У Львові сонячно, опадів не передбачається. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +28 вдень та +21 вдень. У Львові +27 вдень та +14 вночі. У Харкові +30 вдень та +21 вдень. В Одесі +31 вдень та +20 вночі.

Пам’ятні дати 27 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 27 серпня: