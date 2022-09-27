27 вересня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

27 вересня 2022 року – вівторок. 216-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилося 95 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.
Який сьогодні день в Україні і світі
27 вересня - Всесвітній день туризму та День туризму в Україні. Заснувала свято Всесвітня туристична організація, яка діє під егідою ООН. Подорожі - давнє явище. Людство з давніх давен шукали можливості подорожувати та переміщуватися для кращих умов життя. Свого роду "мандрівниками" стали і війська. Адже вони часто їхали в інші землі, щоб завоювати їх. Потім люди почали подорожувати з релігійною метою, а згодом - щоб побачити щось нове та цікаве для себе.
А ще 27 вересня - День вихователя в Україні. Це важливе професійне свято. Не забудьте привітати цього дня всіх тих, хто працює вихователем чи вихователькою. Адже це - нелегка праця, яка потребує вміння спілкуватися з дітьми та педагонічних навичок.
Яке сьогодні, 27 вересня, церковне свято
27 вересня в церковному календарі – Воздвиження Хреста Господнього. Це свято ще з епохи Середньовіччя прирівнювали до Страсної п'ятниці, коли Ісус Христос був страчений на хресті. А тому віряни цього дня дотримувалися сурового посту.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 вересня
Які сьогодні іменини: Іван.
Талісманом людини, народженої 27 вересня є цитрин. Цей камінь часто використовувався для створення прикрас вельмож. В езотерії цитрин вважається універсальним каменем. Він приносить удачу та допомагає розбагатіти, а ще розвиває хитрість.
В цей день народилися:
- 1872 рік — український живописець, педагог Григорій Світлицький;
- 1885 рік — український художник, поет і мистецтвознавець Юхим Михайлів;
- 1895 рік — український поет, перекладач Володимир Кобилянський;
- 1896 рік — український літературознавець і літературний критик, педагог Олександр Дорошкевич;
- 1896 рік — відомий український художник, учасник паризьких салонів Олекса Третяків;
- 1923 рік — український поет, жертва сталінського терору Василь Боровий;
- 1924 рік — український бібліограф, педагог, літературознавець, краєзнавець Володимир Полєк;
- 1938 рік — український поет, борець проти комуністичної системи у радянський час Дмитро Арсенич;
- 1953 рік — український журналіст, публіцист, поет, прозаїк, перекладач, колумніст Микола Рябчук;
- 1962 рік — український літературознавиця, письменниця і психоаналітикиня Ніла Зборовська;
- 1962 рік — українська славістка, перекладачка, літературна критикиня Алла Татаренко;
- 1979 рік — українська журналістка, поетеса, письменниця теле- та радіоведуча Оксана Радушинська;
- 1983 рік — українська письменниця і літературознавиця Лілія Демидюк;
- 1983 ріка — п'ятиразова паралімпійська чемпіонка, Герой України Олена Юрковська.
Що не можна робити в цей день
- Не варто починати нових справ - всі вони завершаться невдачею.
- Це пісний день, тому їсти м'ясо вважається великим гріхом.
- Не можна пліткувати і розповідати чужі секрети.
- Дівчатам заборонено ходити до лісу, особливо наодинці.
Народні прикмети і традиції на 27 вересня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:
- дивилися, який сьогодні день: вітер північний - наступне літо буде спекотним;
- різко похолодало - чекайте на ранню весну;
- зранку заморозки - до ранньої зими.
В народі вірили, що хрест має особливу силу, а тому його цього дня обов'язково вішали для захисту житла. До цієї дати вже зазвичай закінчується бабине літо, стає прохолодно та рано темніє.
Погода на сьогодні, 27 вересня
Сьогодні, 27 вересня, в Києві невелика хмарність, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.
Температура повітря в Києві +17 вдень та +9 вночі. У Львові +17 вдень та +8 вночі. У Харкові +19 вдень та +9 вночі. В Одесі +21 вдень та +12 вночі.
Пам’ятні дати 27 вересня
Календар важливих подій в Україні та світі за 27 вересня:
- 1605 рік — війська Речі Посполитої розбивають шведів під Кірхгольмом;
- 1821 рік — проголошують незалежність Мексиканської імперії;
- 1825 рік — у Великій Британії починається рух першою залізницею — потяг провозить 450 пасажирів зі швидкістю 24 км/годину;
- 1885 рік — у Харкові відкривають Південноросійський технологічний інститут;
- 1893 рік — у Джерсі-Сіті починають видавати перший за океаном український друкований орган — газету "Свобода";
- 1895 рік — шведський хімік, інженер і підприємець Альфред Нобель підписує заповіт, за яким його спадщина мала скласти основу фонду для виплати щорічних премій людям, що зробили найбільший внесок у розвиток фізики, хімії, медицини, літератури та загального миру (Нобелівська премія);
- 1912 рік — у Києві відкривають стадіон "Спортивне поле" на 3 тисячі осіб;
- 1920 рік — Симон Петлюра підписує наказ Головної команди військ УНР про організацію повстання на Правобережній Україні;
- 1920 рік — Нестор Махно укладає союз із Червоною Армією;
- 1937 рік — в містечку Альбіон (штат Нью-Йорк) відкривається перша школа з навчання Санта-Клаусів;
- 1939 рік — німці захоплюють Варшаву;
- 1940 рік — укладають Троїстий (Берлінський) пакт між Третім Рейхом, Королівством Італія та Японською імперією, яким було створено військовий союз, відомий як "Країни Осі";
- 1941 рік — в окупованому нацистами Києві оприлюднюють наказ коменданта: всім євреям з'явитися на збірний пункт у районі Бабиного Яру "для евакуації";
- 1941 рік — Сирійську Республіку проголошують незалежною державою;
- 1961 рік — Сьєрра-Леоне стає сотою державою-членом ООН;
- 1993 рік — відкривають Тилявський літературно-меморіальний музей Уласа Самчука на базі Тилявського НВК;
- 1998 рік — альбом "This Is My Truth, Tell Me Yours" гурту Manic Street Preachers очолює чарт і стає першим релізом музикантів, що підкорює гіт-парад Великої Британії;
- 1998 рік — засновують компанію Google;
- 1998 рік — на виборах у Німеччині перемагають соціал-демократи на чолі з Ґерхардом Шредером;
- 2001 рік — уряд Норвегії засновує міжнародну премію за математичні дослідження — Абелівську премію;
- 2002 рік — Східний Тимор стає членом ООН;
- 2003 рік — Україна обмежує імпорт російських сірників.