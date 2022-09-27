27 вересня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

27 вересня 2022 року – вівторок. 216-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилося 95 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

27 вересня - Всесвітній день туризму та День туризму в Україні. Заснувала свято Всесвітня туристична організація, яка діє під егідою ООН. Подорожі - давнє явище. Людство з давніх давен шукали можливості подорожувати та переміщуватися для кращих умов життя. Свого роду "мандрівниками" стали і війська. Адже вони часто їхали в інші землі, щоб завоювати їх. Потім люди почали подорожувати з релігійною метою, а згодом - щоб побачити щось нове та цікаве для себе.

А ще 27 вересня - День вихователя в Україні. Це важливе професійне свято. Не забудьте привітати цього дня всіх тих, хто працює вихователем чи вихователькою. Адже це - нелегка праця, яка потребує вміння спілкуватися з дітьми та педагонічних навичок.

Яке сьогодні, 27 вересня, церковне свято

27 вересня - Воздвиження Хреста Господнього / Фото: commons.wikimedia.org

27 вересня в церковному календарі – Воздвиження Хреста Господнього. Це свято ще з епохи Середньовіччя прирівнювали до Страсної п'ятниці, коли Ісус Христос був страчений на хресті. А тому віряни цього дня дотримувалися сурового посту.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 вересня

Які сьогодні іменини: Іван.

Талісманом людини, народженої 27 вересня є цитрин. Цей камінь часто використовувався для створення прикрас вельмож. В езотерії цитрин вважається універсальним каменем. Він приносить удачу та допомагає розбагатіти, а ще розвиває хитрість.

В цей день народилися:

1872 рік — український живописець, педагог Григорій Світлицький;

1885 рік — український художник, поет і мистецтвознавець Юхим Михайлів;

1895 рік — український поет, перекладач Володимир Кобилянський;

1896 рік — український літературознавець і літературний критик, педагог Олександр Дорошкевич;

1896 рік — відомий український художник, учасник паризьких салонів Олекса Третяків;

1923 рік — український поет, жертва сталінського терору Василь Боровий;

1924 рік — український бібліограф, педагог, літературознавець, краєзнавець Володимир Полєк;

1938 рік — український поет, борець проти комуністичної системи у радянський час Дмитро Арсенич;

1953 рік — український журналіст, публіцист, поет, прозаїк, перекладач, колумніст Микола Рябчук;

1962 рік — український літературознавиця, письменниця і психоаналітикиня Ніла Зборовська;

1962 рік — українська славістка, перекладачка, літературна критикиня Алла Татаренко;

1979 рік — українська журналістка, поетеса, письменниця теле- та радіоведуча Оксана Радушинська;

1983 рік — українська письменниця і літературознавиця Лілія Демидюк;

1983 ріка — п'ятиразова паралімпійська чемпіонка, Герой України Олена Юрковська.

Що не можна робити в цей день

Не варто починати нових справ - всі вони завершаться невдачею.

Це пісний день, тому їсти м'ясо вважається великим гріхом.

Не можна пліткувати і розповідати чужі секрети.

Дівчатам заборонено ходити до лісу, особливо наодинці.

Народні прикмети і традиції на 27 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: вітер північний - наступне літо буде спекотним;

різко похолодало - чекайте на ранню весну;

зранку заморозки - до ранньої зими.

В народі вірили, що хрест має особливу силу, а тому його цього дня обов'язково вішали для захисту житла. До цієї дати вже зазвичай закінчується бабине літо, стає прохолодно та рано темніє.

Погода на сьогодні, 27 вересня

Сьогодні, 27 вересня, в Києві невелика хмарність, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві +17 вдень та +9 вночі. У Львові +17 вдень та +8 вночі. У Харкові +19 вдень та +9 вночі. В Одесі +21 вдень та +12 вночі.

Пам’ятні дати 27 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 27 вересня: