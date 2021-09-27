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27 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

27 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

pixabay.com

Цього дня в Україні у кафедральних соборах здійснюють обряд воздвиження хреста. 

Який сьогодні день

У понеділок, 27 вересня, в світі відзначають Всесвітній день туризму. В Україні цього дня також відзначають День туризму, а також День машинобудівника та День вихователя і дошкільних працівників, в Ужгороді святкують День міста. В Бельгії цього дня святкують День єдності франкомовної спільноти.

Пам'ятні дати 27 вересня

  • 1802 — російський імператор Олександр І своїм указом частково відновив у Києві дію Маґдебурзького права, скасованого його бабцею Катериною II.
  • 1895 — шведський хімік, інженер і підприємець Альфред Нобель підписав заповіт, за яким його спадщина мала скласти основу фонду для виплати щорічних премій людям, що зробили найбільший внесок у розвиток фізики, хімії, медицини, літератури та загального миру (Нобелівська премія).
  • 1937 — в містечку Альбіон (штат Нью-Йорк) відкрилася перша школа з навчання Санта-Клаусів.
  • 1941 — в окупованому нацистами Києві оприлюднено наказ коменданта: всім євреям з'явитися на збірний пункт у районі Бабиного Яру "для евакуації".
  • 1977 — пущена в дію перша атомна електростанція Української РСР — Чорнобильська АЕС.
  • 1998 — заснована компанія Google.
© pixabay.com
pixabay.com

Церковне свято сьогодні 27 вересня

27 вересня православна церква відзначає свято Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього, або, як кажуть у народі, "Здвиження". 

Це одне з головних свят у східній християнській традиції. Походить воно з першої половини IV століття, коли у Єрусалимі було знайдено хрест, на якому розіп’яли Ісуса Христа. За переказами, його знайшла мати імператора Костянтина Великого цариця Олена. Вона організувала розкопки, в ході яких була виявлена печера Гробу Господнього, а неподалік - три хрести. Дізнатися той, на якому розіп'яли Христа, допомогло диво: хвора жінка, доторкнувшись до нього, отримала зцілення.

© https://azbyka.ru/
https://azbyka.ru/

Що не можна робити цього дня​​​

  • Не можна починати важливі справи
  • Не можна ходити до лісу
  • Заборонено лаятися і сваритися
  • Не варто укладати шлюб

Прикмети на 27 вересня

У народі це свято називають значно коротше — Здвиженням"На Здвиження земля движиться ближче до зими", а тому від цього часу настають холодні дні й птахи відлітають до вирію. Вирій, за народними уявленнями, - це тепла країна, де ніколи не буває зими і де живуть тільки птахи і змії. 

Головні святкові заходи відбувалися в церквах. В Україні цього дня у кафедральних соборах здійснюють обряд воздвиження хреста. Прикрашений квітами або кольоровими стрічками хрест високо підіймають та опускають до землі. Повернувшись з храму, селяни зазвичай приступали до своїх повсякденних справ і турбот. Свято було пісним. Вважалося, що "хто на Воздвиження постить, тому сім гріхів проститься". Найчастіше цього дня їли капусту і страви з неї.

  • Птахи дружно відлетіли у вирій - чекати суворої зими.
  • Павутиння стелиться повсюдно - до тепла; мало павутиння - на суху осінь.
  • Добре вродив щавель - на теплу зиму.
  • Гуси летять високо - осінь буде тривалою.
  • Бабине літо непогідне - осінь суха.
© Pexels
Pexels

Іменини 27 вересня

День ангела (іменини) сьогодні, 27 вересня, святкує лише Іван.

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