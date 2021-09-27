27 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня в Україні у кафедральних соборах здійснюють обряд воздвиження хреста.
Який сьогодні день
У понеділок, 27 вересня, в світі відзначають Всесвітній день туризму. В Україні цього дня також відзначають День туризму, а також День машинобудівника та День вихователя і дошкільних працівників, в Ужгороді святкують День міста. В Бельгії цього дня святкують День єдності франкомовної спільноти.
Пам'ятні дати 27 вересня
- 1802 — російський імператор Олександр І своїм указом частково відновив у Києві дію Маґдебурзького права, скасованого його бабцею Катериною II.
- 1895 — шведський хімік, інженер і підприємець Альфред Нобель підписав заповіт, за яким його спадщина мала скласти основу фонду для виплати щорічних премій людям, що зробили найбільший внесок у розвиток фізики, хімії, медицини, літератури та загального миру (Нобелівська премія).
- 1937 — в містечку Альбіон (штат Нью-Йорк) відкрилася перша школа з навчання Санта-Клаусів.
- 1941 — в окупованому нацистами Києві оприлюднено наказ коменданта: всім євреям з'явитися на збірний пункт у районі Бабиного Яру "для евакуації".
- 1977 — пущена в дію перша атомна електростанція Української РСР — Чорнобильська АЕС.
- 1998 — заснована компанія Google.
Церковне свято сьогодні 27 вересня
27 вересня православна церква відзначає свято Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього, або, як кажуть у народі, "Здвиження".
Це одне з головних свят у східній християнській традиції. Походить воно з першої половини IV століття, коли у Єрусалимі було знайдено хрест, на якому розіп’яли Ісуса Христа. За переказами, його знайшла мати імператора Костянтина Великого цариця Олена. Вона організувала розкопки, в ході яких була виявлена печера Гробу Господнього, а неподалік - три хрести. Дізнатися той, на якому розіп'яли Христа, допомогло диво: хвора жінка, доторкнувшись до нього, отримала зцілення.
Що не можна робити цього дня
- Не можна починати важливі справи
- Не можна ходити до лісу
- Заборонено лаятися і сваритися
- Не варто укладати шлюб
Прикмети на 27 вересня
У народі це свято називають значно коротше — Здвиженням. "На Здвиження земля движиться ближче до зими", а тому від цього часу настають холодні дні й птахи відлітають до вирію. Вирій, за народними уявленнями, - це тепла країна, де ніколи не буває зими і де живуть тільки птахи і змії.
Головні святкові заходи відбувалися в церквах. В Україні цього дня у кафедральних соборах здійснюють обряд воздвиження хреста. Прикрашений квітами або кольоровими стрічками хрест високо підіймають та опускають до землі. Повернувшись з храму, селяни зазвичай приступали до своїх повсякденних справ і турбот. Свято було пісним. Вважалося, що "хто на Воздвиження постить, тому сім гріхів проститься". Найчастіше цього дня їли капусту і страви з неї.
- Птахи дружно відлетіли у вирій - чекати суворої зими.
- Павутиння стелиться повсюдно - до тепла; мало павутиння - на суху осінь.
- Добре вродив щавель - на теплу зиму.
- Гуси летять високо - осінь буде тривалою.
- Бабине літо непогідне - осінь суха.
Іменини 27 вересня
День ангела (іменини) сьогодні, 27 вересня, святкує лише Іван.
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