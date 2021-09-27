27 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

27 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня в Україні у кафедральних соборах здійснюють обряд воздвиження хреста.

Який сьогодні день

У понеділок, 27 вересня, в світі відзначають Всесвітній день туризму. В Україні цього дня також відзначають День туризму, а також День машинобудівника та День вихователя і дошкільних працівників, в Ужгороді святкують День міста. В Бельгії цього дня святкують День єдності франкомовної спільноти.

Пам'ятні дати 27 вересня

1802 — російський імператор Олександр І своїм указом частково відновив у Києві дію Маґдебурзького права, скасованого його бабцею Катериною II.

1895 — шведський хімік, інженер і підприємець Альфред Нобель підписав заповіт, за яким його спадщина мала скласти основу фонду для виплати щорічних премій людям, що зробили найбільший внесок у розвиток фізики, хімії, медицини, літератури та загального миру (Нобелівська премія).

1937 — в містечку Альбіон (штат Нью-Йорк) відкрилася перша школа з навчання Санта-Клаусів.

1941 — в окупованому нацистами Києві оприлюднено наказ коменданта: всім євреям з'явитися на збірний пункт у районі Бабиного Яру "для евакуації".

1977 — пущена в дію перша атомна електростанція Української РСР — Чорнобильська АЕС.

1998 — заснована компанія Google.

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Церковне свято сьогодні 27 вересня

27 вересня православна церква відзначає свято Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього, або, як кажуть у народі, "Здвиження".

Це одне з головних свят у східній християнській традиції. Походить воно з першої половини IV століття, коли у Єрусалимі було знайдено хрест, на якому розіп’яли Ісуса Христа. За переказами, його знайшла мати імператора Костянтина Великого цариця Олена. Вона організувала розкопки, в ході яких була виявлена печера Гробу Господнього, а неподалік - три хрести. Дізнатися той, на якому розіп'яли Христа, допомогло диво: хвора жінка, доторкнувшись до нього, отримала зцілення.

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Що не можна робити цього дня​​​

Не можна починати важливі справи

Не можна ходити до лісу

Заборонено лаятися і сваритися

Не варто укладати шлюб

Прикмети на 27 вересня

У народі це свято називають значно коротше — Здвиженням. "На Здвиження земля движиться ближче до зими", а тому від цього часу настають холодні дні й птахи відлітають до вирію. Вирій, за народними уявленнями, - це тепла країна, де ніколи не буває зими і де живуть тільки птахи і змії.

Головні святкові заходи відбувалися в церквах. В Україні цього дня у кафедральних соборах здійснюють обряд воздвиження хреста. Прикрашений квітами або кольоровими стрічками хрест високо підіймають та опускають до землі. Повернувшись з храму, селяни зазвичай приступали до своїх повсякденних справ і турбот. Свято було пісним. Вважалося, що "хто на Воздвиження постить, тому сім гріхів проститься". Найчастіше цього дня їли капусту і страви з неї.

Птахи дружно відлетіли у вирій - чекати суворої зими.

Павутиння стелиться повсюдно - до тепла; мало павутиння - на суху осінь.

Добре вродив щавель - на теплу зиму.

Гуси летять високо - осінь буде тривалою.

Бабине літо непогідне - осінь суха.

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Іменини 27 вересня

День ангела (іменини) сьогодні, 27 вересня, святкує лише Іван.

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