27 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

27 жовтня 2022 року – четвер. 246-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилось 65 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

27 жовтня - Всесвітній день працетерапії. Працетерапія - лікування працею, яке застосовується як за фізичних, так і за психічних недуг. Подію започаткували 2010 року для поширення інформації про важливіть професії трудотерапевтів. Цими питаннями займається Всесвітня федерація WFOT, до якої входить 101 національна професійна організація працетерапії.

Також 27 жовтня - Всесвітній день аудіовізуальної спадщини. Проводиться свято від 2005 року. Його головна мета - підвищити обізнаність про значення та збереження аудіовізуальних документів. Ініціатором заснування дня стала ООН.

Яке сьогодні, 27 жовтня, церковне свято

27 жовтня - день пам'яті преподобної Параскеви Сербської / Фото: commons.wikimedia.org

27 жовтня в церковному календарі – день пам'яті преподобної Параскеви Сербської. Ця свята жила в XI столітті та вела тихе і побожне життя. Її батьки померли, а тому вона сама мандрувала до Єрусалиму, щоб відвідати святі місця. Майже все своє життя провела в пустелі, де присвятила себе Богові. Перед смертю повернулася до рідного села і прожила при місцевій церкві ще два роки.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 жовтня

Які сьогодні іменини: Сергій, Назарій.

Талісманом людини, народженої 27 жовтня є родоніт. Назва походить від грецького слова, яке перекладається к "троянда". Мінерал має ніжно-рожевий колір, хоча деякі камінці можуть бути навіть темно-вишневими. Здавна вірили, що родоніт допомагає жінкам влаштувати своє особисте життя.

В цей день народилися:

1919 рік — український історик, правознавець Іван Лисяк-Рудницький;

1970 рік — українська яхтсменка, триразова призерка Олімпійських ігор Руслана Таран.

Що не можна робити в цей день

Заборонено прясти, тому що можна осліпнути.

Це пісний день, тому не вживайте м'ясних продуктів.

Краще сьогодні не купати дітей - вони можуть захворіти.

Народні прикмети і традиції на 27 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: на дорозі багато бруду - через 4 тижні почнеться зима;

на горобині багато ягід - наступне літо дощовим буде;

на небі багато зірок - наступного року буде хороший врожай;

іній на деревах до морозної зими.

В народі 27 жовтня називали Парасковія П'ятниця. В наших предків цей день вважався перехідною датою, коли осінь закінчується, але зима ще не починається. Часто 27 жовтня називали "бабиними святами". Тому вшановували жіночу працю по дому. Самотні дівчата молилися святій Параскеві, щоб вона послала нареченого.

Погода на сьогодні, 27 жовтня

Сьогодні, 27 жовтня, в Києві хмарно, вдень можливий дрібний дощ, який закінчиться до вечора. У Львові хмарно з проясненнями, без опадів. У Харкові похмуро, зранку дрібний дощ, який до середини дня повинен закінчитися. В Одесі хмарно до вечора, без опадів.

Температура повітря в Києві +13 вдень та +9 вночі. У Львові +17 вдень та +8 вночі. У Харкові +11 вдень та +7 вночі. В Одесі +18 вдень та +10 вночі.

Пам’ятні дати 27 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 27 жовтня:

1654 рік — 50-тисячне військо Речі Посполитої на чолі з коронним гетьманом Станіславом Потоцьким вирушає на Поділля і Брацлавщину;

1662 рік — англійський король Карл II продає Дюнкерк Королівству Франція;

1882 рік —відкривають перший професійний національний реалістичний театр на українських землях, його очільником стає М. Л. Кропивницького;

1904 рік — відкривається Нью-Йоркський метрополітен;

1951 рік — уперше для лікування раку застосовують радіацію;

1982 рік — Китайська Народна Республіка оголошує, що її чисельність населення перевищила 1 мільярд жителів;

2007 рік — відбувається прем'єра в Україні серії "The Devil's Hands Are Idle Playthings" мультсеріалу Футурама.

Читайте також: