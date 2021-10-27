27 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня краще не починати жодних нових справ, вони будуть складно і повільно просуватися, не принесуть бажаного результату.

Який сьогодні день

У середу, 27 жовтня, в світі відзначають Всесвітній день авдіовізуальної спадщини, Всесвітній день трудотерапії, День свекрухи.

У Сент-Вінсент і Гренадини, Туркменістані та Комостані цього дня святкують День Незалежності, в Алжирі - День посадки дерев, у Греції - День прапора, у США - Національний день наставника.

Пам'ятні дати 27 жовтня

1662 — англійський король Карл II продав Дюнкерк Королівству Франція.

1882 — народився перший професійний національний реалістичний театр на українських землях під орудою М. Л. Кропивницького.

1904 — відкрився Нью-Йоркський метрополітен.

1951 — уперше при лікуванні раку застосували радіацію.

1982 — Китайська Народна Республіка оголосила, що її чисельність населення перевищила 1 мільярд жителів.

Церковне свято сьогодні 27 жовтня

27 жовтня православна церква відзначає пам'ять святої Параскеви Сербської, що жила в 11 столітті. Параскева народилася в місті Епіват на березі Мармурового моря в тій самій сім'ї, що і святитель Ефімії, єпископ Мадітоса. Після смерті батьків дівчина роздала отриманий спадок бідним і вирушила до Константинополя, де прийняла чернечий постриг. Пізніше, зробивши паломництво до Святої землі, вона оселилася в Йорданській долині, а за два роки до смерті повернулася додому, де і померла. Згідно з житієм, знайдені мощі Параскеви прославилися численними дивами, які творилися поруч з ними.

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Що не можна робити цього дня​​​

Не можна починати жодних нових справ, вони будуть складно і повільно просуватися, не принесуть бажаного результату.

Господиням сьогодні не потрібно займатися пранням, шиттям і прибиранням будинку, краще перенести ці турботи на завтрашній день.

Прикмети на 27 жовтня

У народі цей день називали бруднихою, тому що починався сезон дощів, і на вулиці утворювалося багато бруду. Рідко коли на Параскеву було сухо або випадав сніг. За кількістю бруду судили про те, коли настане зима. Якщо бездоріжжя настільки велике, що відбиток кінського копита негайно заливається водою, значить, до зими залишилося чотири тижні. Крім того, велика кількість бруду обіцяла велику кількість дощів навесні.

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Наші предки 27 жовтня з дому нікуди не виходили, тому що брудом не те що в далекий шлях, до сусідів було не дістатися. Влаштовували ввечері посиденьки за самоваром зі смачною випічкою, розповідали життєві історії.

Іменини 27 жовтня

День ангела (іменини) сьогодні, 27 жовтня, святкують: Ігнатій, Кузьма, Михайло, Назар, Микола, Петро, Параска.

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