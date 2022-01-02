28 бійок та 35 конфліктів: на які виклики в Одеській області виїжджали копи 1 січня

28 бійок та 35 конфліктів: на які виклики в Одеській області виїжджали копи 1 січня

На порушників склали протоколи.

За першу добу нового року правоохоронці Одеської області опрацювали 987 викликів.

Про це повідомили в пресслужбі Патрульної поліції регіону.

Патрульні виїхали на 28 бійок та припинили 35 конфліктів. Також до поліцейських 19 разів звертались учасники сімейних сварок і жертви домашнього насильства.

На вулицях міста та за його межами склали протоколи на 167 порушників правил дорожнього руху. З них 28 водіїв керували транспортом у стані сп'яніння.

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Нагадаємо, у ДСНС повідомили, що 31 грудня в Україні виникло 125 пожеж у житловому секторі, під час яких загинуло 12 громадян та травмувалося ще 4 особи.

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