28 бійок та 35 конфліктів: на які виклики в Одеській області виїжджали копи 1 січня

На порушників склали протоколи.
За першу добу нового року правоохоронці Одеської області опрацювали 987 викликів.
Про це повідомили в пресслужбі Патрульної поліції регіону.
Патрульні виїхали на 28 бійок та припинили 35 конфліктів. Також до поліцейських 19 разів звертались учасники сімейних сварок і жертви домашнього насильства.
На вулицях міста та за його межами склали протоколи на 167 порушників правил дорожнього руху. З них 28 водіїв керували транспортом у стані сп'яніння.
Нагадаємо, у ДСНС повідомили, що 31 грудня в Україні виникло 125 пожеж у житловому секторі, під час яких загинуло 12 громадян та травмувалося ще 4 особи.
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