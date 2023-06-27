28 червня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 28 червня, в православному календарі день пам’яті пророка Амоса. Він був одним з великих пророків Старого Завіту і є одним з дванадцяти менших пророків. Його життя і послання записані в книзі Біблії, яка також носить його ім'я.

Амос був звичайним селянином, пастухом і торговцем волами з містечка Текоа. Бог покликав його стати пророком і передати Його слово народові Ізраїля. Амос виступав у 8-му столітті до нашої ери, в епоху, коли країна була розколотою політично, а мораль і духовність народу зазнавали руйнівного впливу.

Амос використовував мову простого люду і звертався до них із невтішними новинами про майбутні кари Бога через несправедливість, експлуатацію бідних і беззаконня в суспільстві. Він проголосив, що ніяке богобоязнство, жертви або формальне поклоніння не могли замінити справедливості, милосердя та моральної чистоти.

Пророк Амос закликав народ повернутися до Бога, покаятися від своїх гріхів і змінити свої життєві звички. Він нагадував, що Бог присутній у всіх справедливих вчинках і каратиме неправедних. Амос попереджав про прийдешніх судний день, коли Бог покличе людство на відповідальність за його вчинки.

Хоча послання Амоса не були сприйняті з радістю, його слова мали велике значення для народу. Вони спонукали до обдумання, покаяння та виявлення справедливості. Порушеннями Божих заповідей і соціальною несправедливістю було необхідно зайнятися, щоб знову наблизитися до Бога.

День пам'яті пророка Амоса, який припадає на 28 червня, нагадує вірним про важливість вислуховування Божого слова, життя відповідно до моральних принципів та боротьби за справедливість у світі. Цей день дає нам можливість переглянути своє ставлення до ближнього і визначити, як ми можемо бути кращими у служінні Богу та іншим людям.

Відзначаючи цей день, вірні можуть звернутися до пророчих послань Амоса, щоб знайти натхнення у проголошенні справедливості, милосердя і боротьбі зі злом у світі. Також можна згадати про важливість покаяння, примирення і відвернення від гріха.

Церковне свято 28 червня — день пам'яті преподобного Єроніма Стридонського

Преподобний Єронім народився близько 347 року у Стридоні, що знаходиться на території сучасної Словенії. Він отримав відмінну освіту, освоївши грецьку та латинську мови, і став відомим своїми перекладами священних текстів. Найбільш відомою його працею є переклад Біблії на латинську мову, відомий як "Вульгата". Цей переклад став одним з найвпливовіших текстів у християнстві, відігравши важливу роль у розповсюдженні та розвитку Божого Слова.

Преподобний Єронім також відомий своїми творами, в яких він глибоко вивчав Писання та розвивав богословські концепції. Він був важливим сторонником аскетизму і монашеского життя. Єронім прожив багато років у Вифлеємі, де заснував монастир та сприяв збереженню та розповсюдженню християнської духовності.

Святителя Єроніма шанують як захисника богословських знань, вчителя Церкви та покровителя перекладачів. Він відіграв величезну роль у збереженні та поширенні християнської традиції, зокрема завдяки своєму перекладу Біблії, який дозволив багатьом людям мати доступ до Божого Слова.

28 червня вірні згадують життя та внесок святителя Єроніма, відвідують храми та моляться за його поміч та заступництво. Цей день є нагадуванням про важливість дослідження та розуміння Святого Писання та розвитку духовності.

Прикмети 28 червня

Народні прикмети 28 червня / Фото: Pexels

Вранці багато роси — буде родючим рік.

Сильний туман до великих опадів.

Хмари мають жовтий відтінок, наступного дня чекайте на дощ.

Що завтра не можна робити

Серед наших предків 28 червня вважалося нещасливим днем, саме в цю дату відбувалися повені, пожежі тощо. Тому краще не виходити з дому, не починати нових справ та не веселитися. Також не варто йти до річки або в ліс, бо там на вас може чекати нечиста сила.

Що можна робити завтра

В цю дату віряни обов'язково моляться святим для захисту худоби від хвороб, отримання сімейного благополуччя та гарного урожаю. Селяни йшли збирати рослини, з яких варили різні настої для лікування.

Читайте також: