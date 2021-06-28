28 червня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела

28 червня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня в Україні святкують День Конституції.

Який сьогодні день

28 червня — День Конституції України.

День Конституції України

День Конституції України є єдиним державним святом, яке закріплене в самій Конституції України. 27 червня 1996 року парламент вирішив розглядати проект Конституції на одному засіданні без перерв.

Голосування відбувалося за кожною статтею окремо і цілими розділами. О 9:18 ранку 28 червня 1996 року за Конституцію України проголосували загалом. Таким чином 321 голосами (з 300 необхідних) було введено в дію Основний Закон України.

У ньому визначалася сильна президентська влада, гарантувалися права приватної власності, затверджувалися нова державна символіка, статус української мови як єдиної державної, Крим визнавався автономною республікою у складі України.

Міжнародне співтовариство визнавало українську Конституцію однією з найдемократичніших у світі.

День ангела сьогодні

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Григорій, Єфрем, Кіра, Михайло, Семен, Федір.

Яке православне (християнське) свято сьогодні

28 червня — початок Петрового посту.

Петрів пост

Петрів піст — літній багатоденний піст, встановлений на честь апостолів Петра і Павла. Його ще називають Апостольським, Петропавлівським або Петрівкою.

Розпочинається в понеділок через тиждень після Трійці (П'ятидесятниці), тобто в понеділок, який настає після дев'ятої неділі починаючи з Великодня. Кінець Петрівки завжди припадає 12 липня — на свято святих і всехвальних славних першоверховних апостолів Петра і Павла. Отже, Апостольський піст щороку має різну тривалість: найкоротший триває 8 днів, найдовший – 42 дні.

Петрівка не вважається суворим постом, дозволяється вживати їжу рослинного походження з олією (крім понеділка, середи і п'ятниці) та рибу (у суботу та неділю), оскільки святі апостоли були рибалками.

Які народні прикмети і традиції сьогодні

Традиції:

Селяни в цей день спостерігали за погодою. Говорили: "Дощ на Фіта — погано для жита". Цього дня починали охороняти поля від худобини, а худобу — від соковитої зелені.

Якщо цього не робити, домашні тварини можуть об’їстися свіжих пагонів на хлібному полі, що їм загрожує хворобами, а то й загибеллю. Також було прийнято молитися святому Віту про захист худоби від всякої іншої напасті.

Перший день Петрівки вважався початком косовиці сіна. Звідси прислів'я: "хто в Петрівку сіна не косить, той узимку в собаки їсти просить".

Дівчата пускали на воду клечальні вінки — із квітів, які стояли в хаті на Зелені Свята. Оскільки на Петрівку припадали найдовші дні та найкоротші ночі, вони білили полотно й прядиво, а молодиці поралися біля конопель.

Прикмети:

Вважається, що з цього дня всі співочі птахи, крім зозулі, перестають співати.

Якщо на небі з'явилися перисті хмари, то в найближчі два дні чекай опадів.

Жовті хмари на небі — наступного дня буде дощ.

З’явилося 28 червня велика кількість мух – очікуй доброго врожаю гречки.

Комарів багато – скоро встановиться погода, і піде дощ

Що не можна робити цього дня

Краще не робити нічого важливого, бо є вирогідність того, що воно не вийде і принесе лише збитки.

Не можна відмовляти милосердя та допомоги нужденним.

Якщо сон проти 28 червня не здійсниться протягом двадцяти чотирьох днів, то вже не варто чекати його виконання. Сновидіння, побачене вдень 28 червня, порожнє.

Цього дня ворожили через дух потопельника. Про те, що вам розповість дух потопельника ніколи й нікому розповідати не можна.

У цей день не варто вживати алкоголь.

Не можна брехати і сваритися.

Що сталося цього дня

1389 — битва на Косовому полі

1569 — підписана Люблінська унія, що об'єднала Королівство Польське та Велике князівство Литовське в єдину федеративну державу - Річ Посполитц. Київщина, Волинь, Брацлавщина та Підляшшя були інкорпоровані до Корони Польської.

1635 — на Карибських островах засновано французьку колонію Гваделупа

1644 — актор мандрівної трупи Жан Батист Поклен вперше вийшов на сцену під псевдонімом Мольєр. Своє нове ім'я він згодом прославив як драматург

1648 — початок експедиції Семена Дежньова, в ході якої був відкритий Північний морський шлях

1651 — почалася битва під Берестечком між козаками Богдана Хмельницького і армією Речі Посполитої короля Яна Казимира

1663 — у Ніжині відбулася козацька "Чорна рада", на якій гетьманом Лівобережної України обрано промосковського Івана Брюховецького

1914 — у Сараєві було вбито спадкоємця австрійського престолу Франца Фердінанда, що стало приводом для початку Першої світової війни

1917 — на засіданні Малої Ради було сформовано перший український уряд — Генеральний Секретаріат.

1941 — створено перший загін Поліської Січі.

1948 — виключення Соціалістичної федеративної республіки Югославія з Комінформу у зв'язку з загостренням її відносин з СРСР.

1956 — масовий страйк, демонстрації під гаслами "Свободи! Хліби! Бога! Геть комунізм!" і вуличні зіткнення в Познані (Польська Народна Республіка) (по 30 червня).

1988 — Іван Павло II опублікував апостольську конституцію "Pastor Bonus" щодо реорганізації Римської Курії.

1989 — у Києві пройшов прощальний матч Олега Блохіна — збірна Радянського Союзу зустрілась зі збірною світу.

1992 — "Сигнальщик" став першим кораблем на Чорному морі, який у 1992 році підняв український прапор.

1996 — після 23-годинного обговорення у Верховній Раді України прийнято Конституцію України.

1997 — за 30 секунд до кінця третього раунду ексчемпіон світу з боксу Майк Тайсон, ображений на Евандера Холіфілда за удар головою в обличчя, вп'явся в його вухо і відкусив шматок. Поєдинок був припинений, а Тайсон дискваліфікований.

2012 — ООН проголосила Міжнародний День Щастя.

Хто народився цього дня

1577 — Пітер Пауль Рубенс, фламандський маляр.

1712 — Жан-Жак Руссо, французький письменник, філософ, просвітитель.

1924 — Вадим Сідур, український радянський художник, скульптор-авангардист, поет і прозаїк. Один із класиків скульптури ХХ сторіччя.

1971 — Ілон Маск, інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній SpaceX, PayPal, Neuralink і The Boring Company.

Associated Press

1981 — Мустафа Найєм, український політичний діяч, народний депутат 8-го скликання, член Політичної партії "ДемАльянс".

2002 — Костюк Марта Олегівна, українська тенісистка, переможниця Відкритого чемпіонату Австралії 2017 року в одиночному розряді серед юніорок.

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