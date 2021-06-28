28 червня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня в Україні святкують День Конституції.
Який сьогодні день
28 червня — День Конституції України.
День Конституції України
День Конституції України є єдиним державним святом, яке закріплене в самій Конституції України. 27 червня 1996 року парламент вирішив розглядати проект Конституції на одному засіданні без перерв.
Голосування відбувалося за кожною статтею окремо і цілими розділами. О 9:18 ранку 28 червня 1996 року за Конституцію України проголосували загалом. Таким чином 321 голосами (з 300 необхідних) було введено в дію Основний Закон України.
У ньому визначалася сильна президентська влада, гарантувалися права приватної власності, затверджувалися нова державна символіка, статус української мови як єдиної державної, Крим визнавався автономною республікою у складі України.
Міжнародне співтовариство визнавало українську Конституцію однією з найдемократичніших у світі.
День ангела сьогодні
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Григорій, Єфрем, Кіра, Михайло, Семен, Федір.
Яке православне (християнське) свято сьогодні
28 червня — початок Петрового посту.
Петрів пост
Петрів піст — літній багатоденний піст, встановлений на честь апостолів Петра і Павла. Його ще називають Апостольським, Петропавлівським або Петрівкою.
Розпочинається в понеділок через тиждень після Трійці (П'ятидесятниці), тобто в понеділок, який настає після дев'ятої неділі починаючи з Великодня. Кінець Петрівки завжди припадає 12 липня — на свято святих і всехвальних славних першоверховних апостолів Петра і Павла. Отже, Апостольський піст щороку має різну тривалість: найкоротший триває 8 днів, найдовший – 42 дні.
Петрівка не вважається суворим постом, дозволяється вживати їжу рослинного походження з олією (крім понеділка, середи і п'ятниці) та рибу (у суботу та неділю), оскільки святі апостоли були рибалками.
Які народні прикмети і традиції сьогодні
Традиції:
- Селяни в цей день спостерігали за погодою. Говорили: "Дощ на Фіта — погано для жита". Цього дня починали охороняти поля від худобини, а худобу — від соковитої зелені.
- Якщо цього не робити, домашні тварини можуть об’їстися свіжих пагонів на хлібному полі, що їм загрожує хворобами, а то й загибеллю. Також було прийнято молитися святому Віту про захист худоби від всякої іншої напасті.
- Перший день Петрівки вважався початком косовиці сіна. Звідси прислів'я: "хто в Петрівку сіна не косить, той узимку в собаки їсти просить".
- Дівчата пускали на воду клечальні вінки — із квітів, які стояли в хаті на Зелені Свята. Оскільки на Петрівку припадали найдовші дні та найкоротші ночі, вони білили полотно й прядиво, а молодиці поралися біля конопель.
Прикмети:
- Вважається, що з цього дня всі співочі птахи, крім зозулі, перестають співати.
- Якщо на небі з'явилися перисті хмари, то в найближчі два дні чекай опадів.
- Жовті хмари на небі — наступного дня буде дощ.
- З’явилося 28 червня велика кількість мух – очікуй доброго врожаю гречки.
- Комарів багато – скоро встановиться погода, і піде дощ
Що не можна робити цього дня
- Краще не робити нічого важливого, бо є вирогідність того, що воно не вийде і принесе лише збитки.
- Не можна відмовляти милосердя та допомоги нужденним.
- Якщо сон проти 28 червня не здійсниться протягом двадцяти чотирьох днів, то вже не варто чекати його виконання. Сновидіння, побачене вдень 28 червня, порожнє.
- Цього дня ворожили через дух потопельника. Про те, що вам розповість дух потопельника ніколи й нікому розповідати не можна.
- У цей день не варто вживати алкоголь.
- Не можна брехати і сваритися.
Що сталося цього дня
- 1389 — битва на Косовому полі
- 1569 — підписана Люблінська унія, що об'єднала Королівство Польське та Велике князівство Литовське в єдину федеративну державу - Річ Посполитц. Київщина, Волинь, Брацлавщина та Підляшшя були інкорпоровані до Корони Польської.
- 1635 — на Карибських островах засновано французьку колонію Гваделупа
- 1644 — актор мандрівної трупи Жан Батист Поклен вперше вийшов на сцену під псевдонімом Мольєр. Своє нове ім'я він згодом прославив як драматург
- 1648 — початок експедиції Семена Дежньова, в ході якої був відкритий Північний морський шлях
- 1651 — почалася битва під Берестечком між козаками Богдана Хмельницького і армією Речі Посполитої короля Яна Казимира
- 1663 — у Ніжині відбулася козацька "Чорна рада", на якій гетьманом Лівобережної України обрано промосковського Івана Брюховецького
- 1914 — у Сараєві було вбито спадкоємця австрійського престолу Франца Фердінанда, що стало приводом для початку Першої світової війни
- 1917 — на засіданні Малої Ради було сформовано перший український уряд — Генеральний Секретаріат.
- 1941 — створено перший загін Поліської Січі.
- 1948 — виключення Соціалістичної федеративної республіки Югославія з Комінформу у зв'язку з загостренням її відносин з СРСР.
- 1956 — масовий страйк, демонстрації під гаслами "Свободи! Хліби! Бога! Геть комунізм!" і вуличні зіткнення в Познані (Польська Народна Республіка) (по 30 червня).
- 1988 — Іван Павло II опублікував апостольську конституцію "Pastor Bonus" щодо реорганізації Римської Курії.
- 1989 — у Києві пройшов прощальний матч Олега Блохіна — збірна Радянського Союзу зустрілась зі збірною світу.
- 1992 — "Сигнальщик" став першим кораблем на Чорному морі, який у 1992 році підняв український прапор.
- 1996 — після 23-годинного обговорення у Верховній Раді України прийнято Конституцію України.
- 1997 — за 30 секунд до кінця третього раунду ексчемпіон світу з боксу Майк Тайсон, ображений на Евандера Холіфілда за удар головою в обличчя, вп'явся в його вухо і відкусив шматок. Поєдинок був припинений, а Тайсон дискваліфікований.
- 2012 — ООН проголосила Міжнародний День Щастя.
Хто народився цього дня
- 1577 — Пітер Пауль Рубенс, фламандський маляр.
- 1712 — Жан-Жак Руссо, французький письменник, філософ, просвітитель.
- 1924 — Вадим Сідур, український радянський художник, скульптор-авангардист, поет і прозаїк. Один із класиків скульптури ХХ сторіччя.
- 1971 — Ілон Маск, інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній SpaceX, PayPal, Neuralink і The Boring Company.
- 1981 — Мустафа Найєм, український політичний діяч, народний депутат 8-го скликання, член Політичної партії "ДемАльянс".
- 2002 — Костюк Марта Олегівна, українська тенісистка, переможниця Відкритого чемпіонату Австралії 2017 року в одиночному розряді серед юніорок.
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