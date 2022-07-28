28 липня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

28 липня 2022 року – четвер. 155-й день війни Росії проти України. 209-й день року. Яке сьогодні, 28 липня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

28 липня - День української державності. Подія була створена 24 серпня 2021 року наказом президента України Володимира Зеленського. Це важлива дата, яка ще раз показує мужність та силу українського народу.

Також 28 липня - День хрещення Русі-України. Більше ніж тисячу років тому русини стали християнами. Це стало важливим кроком назустріч цивілізованому світові, а ще - імпульсом для розвитку культури та освіти. Насправді з християнством слов'яни познайомилися набагато раніше. Наприклад, поблизу старовинного міста Корсунь (нині Херсонес) знайдено фундамент церков IV-IX століть.

А ще 28 липня - День екологічного боргу. Головна мета події - привернути увагу людства на те, що ресурси планети не вічні і тому кожну людину можна назвати своєрідним боржником.

28 липня - Всесвітній день боротьби з гепатитом. Був започаткований Всесвітньою організацією охорони здоров'я 2011 року. Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1925 року народився лікар з США Барух Самюель Блумберг, який зробив відкриття гепатиту В.

Також 28 липня - День PR-фахівця. Неофіційне професійне свято. PR-фахівець - сучасний спеціаліст, який уміє створювати імідж та презентувати компанії, політичних діячів чи бренди правильно. Мета дня - привернути увагу до молодої, але дуже важливої в сучасному світі професії.

А ще 28 липня - Всесвітній день охорони природи. Важлива екологічна подія, яка була створена для привернення уваги людства до проблем навколишнього середовища та підвищення обізнанності про захист природи.

28 липня - яке сьогодні свято в церковному календарі

28 липня - день пам'яті рівноапостольного князя Володимира / Фото: commons.wikimedia.org

28 липня в церковному календарі – день пам'яті рівноапостольного князя Володимира. Саме він хрестив Київську Русь. Володимир Святославович був сином князя Святослава Ігоревича. Народився в Києві близько 960 року, а 979 року вступив на престол. 988 року Володимир Великий прийняв християнську віру та охрестив Русь.

Пам’ятні дати 28 липня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 28 липня:

1497 рік — в таборі під Заславом великий князь литовський Олександр видає грамоту на переведення Луцька з волинського на маґдебурзьке право;

1588 рік — біля британського узбережжя з'являються кораблі Непереможної Армади;

1648 рік — закінчується довгоденний кровопролитний бій кварцяного війська Речі Посполитої проти козацько-селянських сил Кривоноса під Полонним;

1656 рік — початок Варшавської битви;

1821 рік — Перу оголошує незалежність від Іспанії;

1834 рік — відкривається Київський університет;

1858 рік — вперше для ідентифікації використовують відбитки пальців;

1862 рік — починається золота лихоманка у Монтані (США);

1896 рік — у Флориді засновують місто Маямі;

1914 рік — починається Перша світова війна;

1914 рік — після оголошення війни Королівству Сербія у Відні створюють військовий прес-штаб;

1916 рік — імпорт кокаїну та опіуму у Велику Британію забороняється;

1917 рік — Мала Рада УНР затверджує особистий склад Генерального секретаріату на чолі з Володимиром Винниченком;

1959 рік — у Великій Британії ввели поштові індекси та встановили сортувальні машини;

1991 рік — створюють Союз офіцерів України;

1992 рік — в Ісламській Державі Афганістан жінкам заборонили з'являтися на телебаченні;

1994 рік — в Молдові прийняли конституцію;

2000 рік — вперше святкують день системного адміністратора;

2014 рік — українські війська звільняють від російських окупантів Авдіївку.

28 липня: яке сьогодні народне свято

В народі 28 липня називали Володимир Красне Сонечко або Владимирів день. Зазвичай це був дощовий день, але селяни кожного року сподівалися на сонячну погоду. Намагалися не виходити на поле, адже вірили - цього дня ходить нечиста сила.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 липня

Які сьогодні іменини: Андрій, Володимир.

28 липня народилися:

1880 рік — український письменник, політичний діяч та перший очільник Генерального секретаріату УНР Володимир Винниченко;

1899 рік — український борець, боксер та артист цирку Іван Сила;

1912 рік — український поет, перекладач, драматург Ігор Муратов;

1940 рік — український джазовий піаніст, музикознавець Володимир Симоненко;

1987 рік — український футболіст, гравець національної збірної України та київського "Динамо" Євген Хачеріді.

Погода на 28 липня

28 липня в Києві похмура погода, без опадів. У Львові мінлива хмарність, без опадів. У Харкові з середини дня похмура погода, після обіду очікується дощ з грозою. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві +26 вдень та +17 вночі. У Львові +25 вдень та +12 вночі. У Харкові +27 вдень та +20 вночі. В Одесі +29 вдень та +21 вночі.