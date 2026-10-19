28 підстанцій зазнали ударів РФ: Зеленський розповів про наслідки атак на енергетику України

Зеленський / © Associated Press

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Під час чергової хвилі російських атак були уражені 28 підстанцій та інші важливі об’єкти енергетичної інфраструктури України. Наразі по всій країні тривають відновлювальні роботи, а енергетики поступово повертають електрику споживачам.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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Що відомо про наслідки атак на енергетику України

Під час селекторної наради Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російських ударів були уражені 28 підстанцій та інші важливі об’єкти енергетичної інфраструктури.

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«Були, на жаль, ураження 28 підстанцій та інших важливих об’єктів енергетики. Всюди тривають відновлювальні роботи й поступово повертають електрику людям», — зазначив президент.

Він подякував ремонтним бригадам і працівникам енергетичних компаній, які відновлюють пошкоджену інфраструктуру.

Зима, «Шахеди» і логістика: які завдання визначили на нараді

За словами Зеленського, учасники обговорили підготовку інфраструктури до опалювального сезону. З доповіддю виступив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

«Учасники детально визначили напрями ключової уваги як урядових структур та енергетичних компаній, так і обласних та місцевих влад», — зазначив президент.

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Окремо глава держави обговорив із міністром оборони, головнокомандувачем ЗСУ та командувачем Повітряних сил додаткові можливості для виробництва турелей. За його словами, вони добре зарекомендували себе в протидії російським «Шахедам».

«Збільшуємо замовлення, і важливо максимально прискорити всі процеси: організаційні, фінансові та виробничі», — сказав Зеленський.

Також президент доручив опрацювати контакти з державами Балтії для підтримки української логістики.

«Є доручення щодо контактів із державами Балтії в контексті підтримки нашої логістики — очікую на доповідь МЗС України щодо цього», — зазначив він.

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Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що в ніч проти 19 жовтня внаслідок російських атак частини Вінницької та Рівненської областей залишилися без електроенергії. На Вінниччині також виникли перебої з водопостачанням.

Крім того, російський удар по енергетичній інфраструктурі Волині залишив без світла десятки тисяч людей.

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