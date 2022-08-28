28 серпня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

28 серпня 2022 року – неділя. 186-й день війни Росії проти України. 240-й день року. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

28 серпня - День шахтаря. Професійне свято припадає на останню неділю серпня. В незалежній Україні воно було затверджене 1993 року за наказом президента Леоніда Кравчука. Праця шахтарів дуже шкідлива для здоров'я, а ще складна та небезпечна.

Також 28 серпня - День міста Рівне. Розташовується на північному заході країни та має давню історію. В місті зосереджено багато кінотеатрів, музеїв, унікальних пам'яток, храмів та церков.

А ще 28 серпня - День міста Тернопіль. Релігійний та культурний центр Тернопільської області. Місто заснував 1540 року Ян Тарновський. А перші письмові згадки про Тернопіль датуються 15 квітня 1540 року.

28 серпня - День краватки-метелика (National Bow Tie Day). Хто заснував це свято невідомо, але ми знаємо, що сталося це 2007 року. Цього дня можна одягнути краватку-метелик на роботу чи на прогулянку, щоб прикрасити цікавим аксесуаром свій одяг.

Також 28 серпня - Міжнародний день публічного читання коміксів. Свято було вигадане 2010 року Брайаном Гітером та Сарою Мореан, які працювали на сайті альтернативних коміксів Daily Cross Hatch.

Яке сьогодні, 28 серпня, церковне свято

28 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці / Фото: commons.wikimedia.org

28 серпня в церковному календарі – Успіння Пресвятої Богородиці. Одне з 12 найголовніших церковних свят, яке вшановує дату відходу з життя Пресвятої Діви Марії, матері Ісуса Христа. Вперше свято відсвяткували в Єрусалимі 431 року. Однак тоді більше уваги приділяли не успінню Богоматері, а тому, що вона народила Сина Божого. Свою остаточну назву свято отримало в VI столітті нашої ери.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 серпня

Які сьогодні іменини: Марія.

Талісманом людини, народженої 28 серпня є камінь кровавик. Здавна він вважався талісманом впевнених в собі людей, які йдуть до цілі. Також його називали символом життя та відваги.

В цей день народилися:

1887 рік — український архітектор і громадський діяч Дмитро Дяченко;

1890 рік — поет, перекладач, літературознавець Дмитро Загул;

1922 рік — українська письменниця Марія Лісовська.

Що не можна робити в цей день

Не варто сваритися та лихословити.

Краще не відмовляйте у допомозі тим, хто її просить.

Не ходіть в незручному взутті.

Народні прикмети і традиції на 28 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: веселка на небі означає, що зима буде затяжною, але теплою;

якщо багато павутини - зима буде сонячною та холодною;

увечері туман - чекайте на дощ;

гарна погода до дощового та холодного жовтня.

В народі 28 серпня називали Перша Пречиста. Наші предки вважали, що саме сьогодні починається бабине літо, яке триває до середини вересня. Також вже закінчували польові роботи, на честь чого влаштовували справжній бенкет.

Погода на сьогодні, 28 серпня

Сьогодні, 28 серпня, в Києві хмарно протягом всього дня, без опадів. У Львові ясно, опадів не передбачається. У Харкові хмарно, вранці почнеться дощ з грозою, який до середини дня припинеться, але ввечері піде знову. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +29 вдень та +19 вночі. У Львові +28 вдень та +15 вночі. У Харкові +29 вдень та +19 вночі. В Одесі +31 вдень та +21 вночі.

Пам’ятні дати 28 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 28 серпня: