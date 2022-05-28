28 травня 2022 року – цей день в історії / Фото: Pexels

28 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

28 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

28 травня 2022 року – субота. 94-й день війни Росії проти України. 148-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

28 травня - Всеукраїнський день краєзнавства. Щорічне професійне свято, мета якого - зробити історію, культуру та звичаї українського народу доступними до широких мас. Кожен українець повинен розуміти, наскільки важливо пізнати все про свою Батьківщину, домівку та рідний край.

Також 28 травня - День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження в Україні. Щорічно подія припадає на останню суботу травня. Створили її 1999 року за указом президента. Цей день покликаний заохотити працю робітників поліграфічних видавництв. Цікавий факт: в Україні перші друкарські верстати з'явилися ще XV століття. А основним витвором книжкового мистецтва вважається Острозька Біблія, надрукована 1581 року.

А ще 28 травня - День народження майонезу. Невідомо, хто саме запропонував створити таку цікаву подію, але історія одного з найбільш популярних соусів в світі починається 1756 року. 28 травня граф Рішельє наказав кухарю приготувати щось незвичайне. В той час йшла Семирічна війна і з продуктами були проблеми. Залишилися лише лимони, яйця, олія. Кухар вирішив використати ці інгредієнти, щоб створити соус. Нова страва відразу сподобалася військовим. А назву "майонез" вона отримала через те, що випадок трапився в місті Маон.

28 травня - День "міжнародної амністії" (Amnesty International Day). Свято заснували завдяки британському юристу Пітеру Бенесону. 1961 року газета "The London Observer" опублікувала заклик до амністії. Пітер Бенесон запропонував вийти на протести проти ув'язнення за релігійні та політичні погляди.

Також 28 травня - Міжнародний день дій за здоров'я жінок. 1987 року в Коста-Ріці було проведено Міжнародну нараду, де основному темою було репродуктивне здоров'я жінок. Там і було прийнято рішення створити особливу дату, щоб привернути більше уваги до продблеми.

А ще 28 травня - День менструальної гігієни. Дата була започаткована неурядовою організацією WASH United, основною задачею якої є слідкування, щоб люди в усьому світі дотримувалися санітарії. Цей день став популярний від 2014 року.

28 травня - Всесвітній день інтер'єру і День дизайнерів інтер'єру. Припадає на останню суботу травня. Це професійне свято однієї з найбільш творчих професій світу. Його започаткувала Міжнародна федерація архітекторів та дизайнерів 2004 року.

28 травня - яке сьогодні свято в церковному календарі

28 травня - день пам'яті преподобного Пахомія Великого / Фото: commons.wikimedia.org

28 травня в церковному календарі – день пам'яті преподобного Пахомія Великого. Народився 282 року в Єгипті. Був чудотворцем, святим, пустельником, а також вважається засновником першої кіновії (вид монастирів, де монахи отримують їжу і одяг від самого монастиря). Його родина не була християнською. За традицією того часу в 20 років Пахомій став римським воякою. Невдовзі він отримав хрещення і пішов жити до пустелі. Сталося це 317 року. Там він вів аскетичне життя. Згодом створив перший монастир кіновію. Помер 346 року. Пахомій мав дар зцілення та передбачування, а також ревно захищав християнську віру від єретиків.

Пам’ятні дати 28 травня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 28 травня:

1742 рік — у Лондоні відкривають перший у світі критий плавальний басейн;

1830 рік — президент США Ендрю Джексон підписує Акт про виселення індіанців;

1918 рік — Вірменія й Азербайджан оголошують про свою державну незалежність;

1923 рік — генеральний прокурор США оголошує, що жінки мають право носити штани де завгодно й коли їм це заманеться;

1925 рік — в місті Харкові розпочинається І Всеукраїнська конференція з краєзнавства під час роботи якої було створено Український комітет краєзнавства;

1957 рік — у США засновують Національну академію грамзапису, що вручає одну з найпрестижніших премій у світі музики "Греммі";

1959 рік — американські вчені провели успішний запуск в космос з поверненням двох мавп, Айбл та Бейкер на ракеті АМ-18;

2009 рік — у Києві відкривають Культурно-просвітницький центр "Alex Art House".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 травня

Які сьогодні іменини: Пахом, Макар, Дмитро, Анастасія.

28 травня народилися:

1888 рік — українська історикиня, філологиня, архівістка Водолажченко Ольга Гаврилівна;

1906 рік — український антрополог, письменник, публіцист, журналіст, педагог, громадський і політичний діяч Ростислав Єндик;

1952 рік — соліст-вокаліст Національного ансамблю солістів "Київська камерата", народний артист України Василенко Олександр Миколайович;

1971 рік — український історик, поет, громадсько-політичний дія Гай-Нижник Павло Павлович;

1972 рік — український рок-співак і шоумен, лідер гурту "Тартак" Положинський Олександр Євгенович.

Погода на 28 травня

28 травня в Києві день та вечір ясні, вночі сильний дощ, який до ранку стихне. У Львові протягом дня ясна погода, вночі сильний дощ. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі небо буде залишатися ясним майже увесь день, без опадів.

Температура повітря в Києві +19 вдень та +12 вночі. У Львові +16 вдень та +8 вночі. У Харкові +21 вдень та +16 вночі. В Одесі +22 вдень та +16 вночі.