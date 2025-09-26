28 вересня у Києві відкриється «МАЄШ фест» — фестиваль підтримки дітей військових

«МАЄШ фест»

У Києві відбудеться перший дитячий фестиваль «МАЄШ фест» — креативний простір музики, творчості та культури для дітей і підлітків. Фестиваль засновано, аби підтримати дітей та родини військовослужбовців Сил територіальної оборони, а також дітей загиблих і військовополонених захисників.

«МАЄШ фест» дасть дітям і підліткам можливість поринути в атмосферу креативності, творчої взаємодії та натхнення. На гостей очікують понад 20 різних захоплюючих активностей, зокрема у програмі:

виступи відомих співаків та музичних гуртів «НАЗВА», LAUD, «Пропаща сила»;

«балакучки» з блогерами та культурними діячами;

презентація коміксу «Між нами – небо!» від Павла Мудрого, військовослужбовця 1020-го зенітного ракетного полку;

інтерактивні активності, майстер-класи, арт-зони та дружня атмосфера.

Вхід на фестиваль — вільний. Подія триватиме з 13:00 до 20:00 у BLOCKBUSTER Mall (просп. Степана Бандери, 36).

Ініціатива належить платформі Культурні сили та МГО «Проект». Генеральний партнер: BLOCKBUSTER Mall. Інформаційні партнери: ТСН.ua, АрміяInform, ШоТам.

Культурні сили – платформа, яка об’єднує військовослужбовців творчих професій, культурних діячів, аналітиків та волонтерів. Вона розвиває мілітарну культуру, посилює морально-психологічну підтримку військових і родин загиблих, впроваджує культурну дипломатію та інформаційний спротив через інструменти культури. До платформи входять проєкти: “Культурний десант”, “Книга на фронт”, “Фронтова студія”, “Оркестр 59” та інші.