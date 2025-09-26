ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
26
Час на прочитання
1 хв

28 вересня у Києві відкриється «МАЄШ фест» — фестиваль підтримки дітей військових

«МАЄШ фест» дасть дітям і підліткам можливість поринути в атмосферу креативності, творчої взаємодії та натхнення.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
«МАЄШ фест»

«МАЄШ фест»

У Києві відбудеться перший дитячий фестиваль «МАЄШ фест» — креативний простір музики, творчості та культури для дітей і підлітків. Фестиваль засновано, аби підтримати дітей та родини військовослужбовців Сил територіальної оборони, а також дітей загиблих і військовополонених захисників.

«МАЄШ фест» дасть дітям і підліткам можливість поринути в атмосферу креативності, творчої взаємодії та натхнення. На гостей очікують понад 20 різних захоплюючих активностей, зокрема у програмі: 

  • виступи відомих співаків та музичних гуртів «НАЗВА», LAUD, «Пропаща сила»;

  • «балакучки» з блогерами та культурними діячами; 

  • презентація коміксу «Між нами – небо!» від Павла Мудрого, військовослужбовця  1020-го зенітного ракетного полку; 

  • інтерактивні активності, майстер-класи, арт-зони та дружня атмосфера.

Вхід на фестиваль — вільний. Подія триватиме з 13:00 до 20:00 у BLOCKBUSTER Mall (просп. Степана Бандери, 36). 

Ініціатива належить платформі Культурні сили та МГО «Проект». Генеральний партнер: BLOCKBUSTER Mall. Інформаційні партнери: ТСН.ua, АрміяInform, ШоТам.

Культурні сили – платформа, яка об’єднує військовослужбовців творчих професій, культурних діячів, аналітиків та волонтерів. Вона розвиває мілітарну культуру, посилює морально-психологічну підтримку військових і родин загиблих, впроваджує культурну дипломатію та інформаційний спротив через інструменти культури. До платформи входять проєкти: “Культурний десант”, “Книга на фронт”, “Фронтова студія”, “Оркестр 59” та інші.

Дата публікації
Кількість переглядів
26
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie