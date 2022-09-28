28 вересня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

28 вересня 2022 року – середа. 217-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилося 94 дні. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

28 вересня - День свободи від голоду. Його головна мета в тому, щоб поширити обізнанність щодо актуальної на сьогоднішній день проблеми нестачі продовольчих продуктів. Ввели цей день 2006 року за ініціативою некомерційної всесвітньої організації Freedom from Hunger, яка працює в 19 країнах світу.

Також 28 вересня - Міжнародний день безпечного аборту. Подія була запроваджена Всесвітньою організацією охорони здоров'я 2011 року. Згідно з даними ВООЗ щороку здійснюється близько 25 тисяч підпільних абортів. Вони завдають чималої шкоди здоров'ю жінки та можуть навіть призвести до летальних наслідків.

А ще 28 вересня - Міжнародний день права знати. Свято було засноване у Болгарії 2002 року під час конференції громадських організацій, які спеціалізуються на захисті інформації. 2015 року його затвердили в ЮНЕСКО. Україна була однією з країн-засновниць цього свята.

28 вересня - Всесвітній день боротьби проти сказу. Проєкт був створений за ініціативою Глобального альянсу з контролю сказу. День присвятили Луї Пастеру. Він був відомим французьким мікробіологом. Саме дату його смерті обрали як Всесвітній день боротьби проти сказу.

Також 28 вересня - Міжнародний день поке. Поке - національна страва гавайської кухні. Її готують з нарізаної сирої риби, водорослів ліму, горіха молуккського дерева та морської солі. Замість риби інколи використовують восьминогів чи інших морських молюсків. В 1970-х роках поке розповсюдилося за межі архіпелагу.

А ще 28 вересня - Міжнародний день загального доступу до інформації. 1766 року Швеція прийняла перший у світі закон про доступ до інформації. В Україні схожий закон прийняли 1992 року. А саме свято було створене 2015 року під час генеральної конференції ЮНЕСКО на 38-й сесії в Парижі.

Яке сьогодні, 28 вересня, церковне свято

28 вересня - день пам'яті великомученика Микити / Фото: commons.wikimedia.org

28 вересня в церковному календарі – день пам'яті великомученика Микити. Був святим та ґотським воїном. Жив на східному боці ріки Дунай (нині Румунія) в середині IV століття. В молодості почав проповідувати християнство. Згодом висвятився на священника. У той час король остроґотів Атанаріх жорстоко переслідував християн. Микиту язичники спалили живцем.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 вересня

Які сьогодні іменини: Микита, Максим, Степан, Порфирій, Федот.

Талісманом людини, народженої 28 вересня є берил. Цьому каменю присвячено чимало народних повір'їв та переказів. Здавна вірили, що берил дарує своєму власнику привітність та життєрадісність.

В цей день народилися:

1886 рік — український літературознавець, публіцист, учений, дипломат, поет, громадський діяч Микита Мандрика;

1918 рік — український педагог Василь Сухомлинський;

1921 рік — діяч УПА, автор спогадів про командира УПА Романа Шухевича Михайло Заєць;

1929 рік — український поет, письменник, політик Дмитро Павличко;

1934 рік — український кінооператор, кінорежисер, Заслужений діяч мистецтв України Вадим Костроменко;

1936 рік — український літературознавець, краєзнавець, історик Гаврило Чернихівський;

1941 рік — український художник-пейзажист, портретист Олександр Яловенко.

Що не можна робити в цей день

Не займайтеся серйозними справами.

Не варто фарбувати нігті або волосся.

Не можна проводити генеральне прибирання в будинку.

Народні прикмети і традиції на 28 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: йде дощ - весна буде пізньою та сирою;

гусак підняв лапу до холоднечі;

карчи у ставку пірнають - будуть дощові дні.

В народі 28 вересня називали Микита Гусятник, тому що цього дня різали гусей. Потім з м'яса готували смачні страви, а деякі частини тушки зберігали до зими. Також цього дня починали вже стригти овець.

Погода на сьогодні, 28 вересня

Сьогодні, 28 вересня, в Києві хмарно з проясненнями, опадів не очікується. У Львові невелика хмарність, без опадів. У Харкові похмуро, але опадів не передбачається. В Одесі мінлива хмарність, без опадів.

Температура повітря в Києві +16 вдень та +9 вночі. У Львові +16 вдень та +8 вночі. У Харкові +18 вдень та +9 вночі. В Одесі +21 вдень та +12 вночі.

Пам’ятні дати 28 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 28 вересня: