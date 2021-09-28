28 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

28 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

У народі цей день називали Гусятником, оскільки саме зараз можна було різати гусей.

Який сьогодні день

У вівторок, 28 вересня, в світі відзначають Всесвітній день боротьби проти сказу, День свободи від голоду, Міжнародний день загального доступу до інформації, Міжнародний день правових знань та Міжнародний день безпечного аборту.

У Гвінеї цього дня святкують день референдуму, на Тайвані - день Конфуція (день вчителя і освіти), у Чехії - день чеської державності, день святого Вацлава, у Казахстані - День працівників атомної галузі, у Швейцарії - Національний день кави, на Філіппінах - Національний день обізнаності та єдності в боротьбі проти дитячої порнографії, у США - Національний день синів та Національний день громадських земель.

Пам'ятні дати 28 вересня

1618 — У Брюсселі відкритий перший у світі ломбард.

1651 — між Богданом Хмельницьким і поляками укладено Білоцерківський мирний договір.

1968 — пісня гурту "Бітлз" "Hey Jude" на дев'ять тижнів очолила американський хіт-парад.

Associated Press

Церковне свято сьогодні 28 вересня

28 вересня православна церква вшановує пам'ять святого Микити Готфського, який жив у 4 столітті на берегах Дунаю.

Прийнявши хрещення, він почав проповідувати християнство поміж своїх одноплемінників-готфів. Микита завзято викривав в гріхах правителя-язичника Атанаріха, за що його заарештували і піддали тортурам. Язичники хотіли змусити християнина відректися від віри, але Микита був твердий. Зрештою мученика засудили до смерті через спалення, однак вогонь не обпалив тіло святого. Пізніше мощі Микити Готського були перенесені до Константинополя.

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Що не можна робити цього дня​​​

Цього дня краще не підходити до водойм, оскільки за повір'ям може потягти водяний. Єдиний спосіб уникнути такої долі – віддати йому тушку гусака, просто кинути в воду

Вдома краще нічого цінного не давайте нікому, домовик може розсердитися, що не знайшов пропажу і почне мстити в будинку

Заборонено сваритися з близькими людьми

Не варто хизуватися своїми здобутками

Не можна тримати зло на своїх ворогів

Прикмети на 28 вересня

У народі цей день називали Гусятником, оскільки саме зараз можна було різати гусей, яких раніше старанно відгодовували. Дикі гуси своєю чергою відлітали у теплі краї, а це означало, що мисливці виходили на останній промисел цього року. Головною стравою цього дня зазвичай був печений гусак.

Pexels

Якщо 28 вересня ясно, то на наступний день буде вітряно.

Дощ іде – до пізньої та сирої весни.

Багато мурашників в лісі – до холодної зими.

Якщо на Микиту гусак пропав, то його водяний забрав.

Дикі гуси на землі сидять – до теплої осені.

Іменини 28 вересня

День ангела (іменини) сьогодні, 28 вересня, святкують: Андрій, Герасим, Григорій, Дмитро, Євдокія, Іван, Ігнатій, Йосип, Леонід, Людмила, Макар, Максим, Марія, Микита, Микола, Петро, Семен, Степан, Федот, Яків.

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