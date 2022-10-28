28 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

28 жовтня 2022 року – п’ятниця. 247-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилось 64 дні. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

28 жовтня - День визволення України від фашистських загарбників. Річницю офіційно затвердив президент України Віктор Ющенко своїм указом 2009 року. Пам'ятний день присвячений тим подіям, які відбувалися за часів Другої світової війни. Саме на українській території проходили вирішальні битви, які відіграли найбільшу роль у результаті всієї війни. 28 жовтня 1944 року після 15 наступальних операцій фронтового та стратегічного масштабу землі України були повністю звільнені від фашистів.

Також 28 жовтня - День бабусь та дідусів. У слов'ян раніше існувало свято, яке називалося "Осінні діди", яке припадало саме на кінець жовтня. Головною його метою було вшанування пам'яті покійних предків. Цього дня традиційно топили лазні, вся сім'я милася, а потім сідала за стіл. 2009 року у Голандському бюро запропонували хоча б в один день в році давати онукам можливість дарувати подарунки, квіти та свій час бабусям і дідусям. Так було створене нове свято.

А ще 28 жовтня - Всесвітній день лемура (World Lemur Day). Ініціативу запровадили 2014 року на Мадагаскарі. Саме цей острів вважається домівкою лемурів. Сьогодні цих тварин існує понад 100 видів і майже 95% з них перебувають на межі вимирання. Завдяки дослідженню, яке було проведено кілька років тому, стало зрозуміло, що лемури менш захищені, ніж інші примати.

28 жовтня - Всесвітній тиждень інсульту. Проводять цей день з метою інформування населення планети про те, наскільке серйозним є дане захворювання. ВООЗ заявила про глобальну епідемію інсультів ще 2004 року. А окремий день було створено 2006 року.

Також 28 жовтня - Всесвітній день дзюдо (World Judo Day). Цього дня велика кількість дзюдоїстів зі всієї планети збираються онлайн чи на реальних зустрічах, щоб поговорити про своє захоплення, поділитися останніми досягненнями тощо. Історія цього бойового мистецтва почалася 1882 року. Молодий японець на ім'я Дзігоро Кано заснував в буддійському храмі Ейсьодзт (Токіо) школу "Кокодан".

А ще 28 жовтня - Міжнародний день анімації. Це свято було створене за ініціативи французького відділення ASIFA (Міжнародна асоціація анімаційного кіно) 2002 року на честь 110-річчя першої публічної вистави анімаційної технології. Перша анімаційна подія під назвою "Оптичний театр" Еміля Рено відбулася в Парижі 1892 року. Вона мала вигляд фігурок, які під час проєктування рухалися.

28 жовтня - День дикої їжі (Wild Foods Day). Свято присвячене всім тим продуктам, які ростуть в дикій природі (ягоди, овочі, фрукти, рослини). Наші предки їли те, що їм давала земля. Головна мета дня - пропагувати здоровий образ життя та споживання сирої їжі.

Яке сьогодні, 28 жовтня, церковне свято

28 жовтня - день пам'яті преподобного Євфимія Нового та преподобномученика Лукіана / Фото: Pexels

28 жовтня в церковному календарі – день пам'яті преподобного Євфимія Нового та преподобномученика Лукіана. Святий Лукіан був одним з великих отців Києво-Печерських. Про його життя Церкві відомо дуже мало. Він був пресвітером Печерської обителі і був замучений татарами 1243 року. А ось преподобний Євфримій Новий народився в місті Анкіри (Галатія). Його батьки були побожними християнами, тому і сина виховали в своїй вірі.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 жовтня

Які сьогодні іменини: Іван, Денис, Лука, Юхим.

Талісманом людини, народженої 28 жовтня є опал. Мінерал, який відрізняється особливим відтінком та красою. Різні його види користувалися неабиякою популярністю серед членів італійського сімейства Медичі та англійської королеви Вікторії. Здавна вірили, що опал може позитивно впливати на всі системи організму та органи. А тому його використовували для лікування різних недуг.

В цей день народилися:

1872 рік — український кобзар родом з Полісся Терентій Пархоменко;

1895 рік — український поет, прозаїк доби Розстріляного відродження Майк Йогансен;

1955 рік — засновник і голова ради директорів корпорації "Майкрософт" Білл Ґейтс.

Що не можна робити в цей день

Не варто здійснювати вартісні покупки.

Не сердіться і не лайтеся.

Не виходьте з дому після заходу сонця.

Народні прикмети і традиції на 28 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: увечері навколо сонця темні кола - скоро буде морозна погода;

комарі з'явилися - на теплу зиму;

хмара над сонцем - найближчі дні буде негода.

В народі 28 жовтня називали Єфимія. Наші предки помітили, що від якого числа в жовтні починається сніг, від такого ж числа у квітні розпочнеться справжня весна. А ще казали: "Єфимій холодом коріння трав й дерев із землею смикає, всяку комаху в тьмяній траві укриває, сон навіває".

Погода на сьогодні, 28 жовтня

Сьогодні, 28 жовтня, в Києві хмарно, опадів не очікується. У Львові похмуро, без опадів. У Харкові небо буде вкрите хмарами, але опадів не передбачається. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +14 вдень та +7 вночі. У Львові +18 вдень та +8 вночі. У Харкові +10 вдень та +7 вночі. В Одесі +17 вдень та +8 вночі.

Пам’ятні дати 28 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 28 жовтня:

1913 рік — відкривають трамвайний рух у Вінниці;

1920 рік — країни Антанти підписують з Королівством Румунія "Бессарабський протокол", який віддає Бессарабію Румунії;

1938 рік — 17 тисяч польських євреїв заарештували у Третьому Рейху і відіслали до польського кордону, однак польський уряд відмовився їх прийняти і вислані залишалися між двома країнами у таборі біженців;

1989 рік — Верховна рада Української РСР ухвалює закон про державний статус української мови;

1993 рік — Сенат Австралії визнає Голодомор в Українській СРР актом геноциду;

2007 рік — представили список "100 геніїв сучасності, які живуть сьогодні" від британської газети The Daily Telegraph, до якого увійшов український художник Іван Марчук.

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