28 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Увечері навколо місяця спостерігаються кола великого розміру, але саме небо залишається чистим – зовсім скоро вдарять морози.

Який сьогодні день

У четвер, 28 жовтня, в світі відзначають Всесвітній день дзюдо, Міжнародний день анімації, День любителів плюшевих тварин, Міжнародний день креольської мови та культури.

В Україні цього дня святкують День визволення України від фашистських загарбників та День бабусь та дідусів, у Чехії - проголошення Незалежності Чехословацької держави (1918), в Греції - День Охі, У США - Національний день працівників першої допомоги та Національний день шоколаду.

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Пам'ятні дати 28 жовтня

1913 — відкрито трамвайний рух у Вінниці.

1920 — країни Антанти підписали з Королівством Румунія "Бессарабський протокол", який віддавав Бессарабію Румунії.

1938 — 17 тисяч польських євреїв заарештовано у Третьому Рейху і відіслано до польського кордону. Польський уряд відмовляється їх прийняти. Вислані залишаються між двома країнами у таборі біженців.

1989 — Верховна рада Української РСР ухвалила закон про державний статус української мови.

Церковне свято сьогодні 28 жовтня

Цього дня православні вшановують пам'ять святого Євфимія Солунського, який жив у 9 столітті у Палестині. Микита (таке ім'я дали майбутньому святому під час народження) з'явився на світ у християнській сім'ї, на вимогу батьків рано одружився, але вже у 18-річному віці, залишивши дружину та дочку, прийняв постриг у монастирі на горі Олімп. Через деякий час Євфимій став схимником, пішов до Афона і оселився там разом із самітником Йосипом, з яким змагався в умертвінні плоті. Коли чутка про його подвижництво почала поширюватися, і до святого потяглися паломники, він сховався від людей на острові. Після смерті свого товариша Йосипа Євфимій заснував чернечу громаду поблизу Салоників, відновивши руїни стародавнього монастиря святого Андрія.

Що не можна робити цього дня​​​

Не варто сьогодні здійснювати дорогі покупки.

Не можна сердитися.

Забороняється виходити з дому після заходу сонця.

Прикмети на 28 жовтня

У народі казали, що 28 жовтня разом із зимою також активізується й нечиста сила. Так, наприклад, мара може сісти за прядку і зіпсувати роботу. Якщо це відбудеться, слід було осяяти нечисть хресним знаменням і помолитися Юхиму. Селяни пам’ятали про це і не зупиняли своєї роботи: готували пряжу, льон, прибирали останні вулики в бджоляник. Мари-потвори, згідно з повір’ями, були душами померлих або викрадених нечистю дітей. Вони не виходять на вулицю, оскільки бояться, що їх віднесе вітром. Мара може мати вигляд старенької чи жінки маленького зросту. Селяни вважали, що якщо мару зловити і вистригти у неї на голові хрест, то вона знову стане людиною. Але навіть у цьому разі буде або негарною, або недоумкуватою.

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Увечері навколо місяця спостерігаються кола великого розміру, але саме небо залишається чистим – зовсім скоро вдарять морози.

З’явилися комарі 28 жовтня – зима буде теплою

Видно хмара над сонцем, що сходить – прикмета, що в найближчі дні буде негода.

Іменини 28 жовтня

День ангела (іменини) сьогодні, 28 жовтня, святкують: Денис, Дмитро, Іван, Лук’ян, Семен, Юхим.

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